Лузеры-2016: 20 скандальных неудачников года

2016-й год для многих политиков, деятелей шоу-бизнеса, журналистов и спортсменов стал особенно неудачным. Виной тому стали не только ошибки этих людей, но и жизненные обстоятельства, в которых их постигла неудача. ЛІГА.net предлагает ТОП-20 людей, кому точно хочется, чтобы этот год поскорее закончился.

Провал года





Главным лузером года оказалась кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, хотя возможно, многим меньше всего хотелось именно ее видеть в этом рейтинге. Представительница демократов шла к должности президента несколько десятилетий, была первой леди, сенатором, госсекретарем. После предвыборных дебатов в октябре казалось, что именно она станет первой женщиной-президентом США. Однако получив на выборах на 3 млн голосов больше, чем ее соперник Дональд Трамп, Клинтон так и не стала президентом из-за особенностей избирательной системы США. Судьбу выборов определило голосование в трех штатах, которые раньше голосовали за демократов - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании - Клинтон уступила Трампу несколько десятков тысяч голосов. Многие демократы теперь сожалеют, что их кандидатом не были вице-президент Джо Байден или сенатор Берни Сандерс. Но после боя кулаками не машут. Президентское кресло Клинтон больше не светит: согласно опросу Университета Саффолка и газеты USA Today 62% демократов выступают против выдвижения ее кандидатуры на выборах в 2020 году и лишь 22% поддерживают эту идею.