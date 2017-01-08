В центре Иерусалима грузовик въехал в толпу: есть погибшие - фото

По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15

Полиция Израиля подтвердила гибель четырех человек после того, как в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили травмы. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел недалеко от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. По словам медиков, среди погибших - трое мужчин и одна женщина.

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.





Представитель полиции Люба Самри в интервью израильскому радио заявила, что грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших в этот момент из автобуса.





Фото: haaretz.com

Водитель автобуса, ставший свидетелем нападения, подтвердил, что грузовик врезался в толпу, после чего дал задних ход и переехал упавших людей.

Полиция сообщила, что нападавший был нейтрализован солдатами, которые открыли огонь по грузовику, однако пока неясно, был ли он убит.



19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

По последним данным, количество погибших в результате трагедии достигло 12 человек, еще около 50 госпитализированы.

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