"Я лично убивал": история филиппинского диктатора Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте прославился на весь мир жестокостью и презрением к Обаме, но при Трампе ему придется быть "сукиным сыном" США

Избранный в июне 2016 года, президент Филиппин Родриго Дутерте из-за своих высказываний, выбора союзников и жестоких методов правления приковал внимание всего мира. Его война с наркоторговлей превратилась в массовые казни без суда и следствия, с призывами к полиции и гражданам убивать не только торговцев наркотиками, но и наркозависимых. Его оскорбления в адрес президентов, дипломатов и священнослужителей шокировали мир. Дутерте по прозвищу Палач заявил, что лично убивал, а полиция должна брать с него пример. Все самое важное из биографии Дутерте - в материале ЛІГА.net.



Личный пример



Вступив в должность, Дутерте первым делом объявил США шпионами, "желающими свергнуть его". В союзники себе Палач выбрал Китай и Россию.



"Я объявляю, что расстаюсь с Соединенными Штатами. Как в военном отношении - может, не социальном, так и в экономическом. Америка проиграла", - заявил Дутерте. Президента Обаму он назвал "сукиным сыном" и отправил в "ад".

О методах его правления можно равносильно судить и по словам, и по поступкам.



"В Давао (где Дутерте был мэром несколько сроков подряд, - ред.) я обычно делал это (убивал, - ред.) лично. Просто, чтобы показать ребятам (полиции, - ред.), что если я могу сделать это, то почему они не смогут", - заявил Дутерте в декабре, после убийств в Маниле (столицы Филиппин) наркоторговцев и наркозависимых.

Филиппинские сенаторы уже говорят об импичменте президента. Сам Дутерте все более активно налаживает отношения с Россией и Китаем, отступая от традиционного союза с США.



Восхождение Палача



Дутерте родился в старейшем филиппинском городе Себу в семье чиновника. Его отец, дядя и двоюродный брат активно участвовали в политике, были мэрами филиппинских городов.

Политическая карьера Дутерте развивалась медленно. Окончив юридический колледж, он через пять лет занял должность юрисконсульта в прокуратуре города Давао, а за последующие пять - был повышен с четвертого до второго заместителя прокурора города.



С Давао начинается восхождение Дутерте. После свержения в 1986 году диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса в ходе так называемой Желтой революции, Дутерте стал вице-мэром города, а уже через два года победил на выборах главы Давао.

Вскоре уровень преступности в Давао упал до исторического минимума. Этот город считался самым спокойным в Юго-Восточной Азии. На посту мэра Дутерте построил центр реабилитации наркозависимых, а в 2003 году заявил, что будет выплачивать две тысячи песо каждому наркозависимому, пришедшему к нему и пообещавшему прекратить употреблять наркотики.

Экс-мэр Манилы даже заявил однажды, что стране нужно 20 таких мэров, как Дутерте.

Один за другим президенты Филиппин предлагали Дутерте пост секретаря внутреннего и местного самоуправления, а международная комиссия номинировала его на премию World Mayor Prize, которую присуждают выдающимся мэрам всех стран мира.

Но Дутерте добивался целей без учета прав человека и законов, несмотря на то, что сам был юристом. Он выступал одновременно и законодателем, и судьей, и палачом.





Акция протеста правозащитников против Дутерте в Маниле 10 декабря (фото - ЕРА)

"Справедливость в Давао - это вопрос не следования закону, а вопрос того, кто готов идти дальше", - комментировал события в Давао филиппинский сенатор Родольфо Биазьон.

СМИ широко тиражировали историю о том, как Дутерте-мэр заставил филиппинского туриста съесть окурок сигареты, которую тот курил в неположенном месте и отказывался подчиниться полиции. По словам пресс-секретаря Дутерте, эта история приключилась "давным-давно".

Градоначальник искренне считал, что мир и порядок в Давао - это заслуга его методов и откровенно заявлял о готовности выходить за рамки законов.

"Дутерте говорит, что патрулирует дважды в неделю, обычно ночью, останавливаясь возле здания, чтобы посмотреть, кто находится в камерах и почему, и удостовериться, что полиция делает свою работу", - писало об экс-мэре Давао издание Time.

В 1998 году Дутерте становится конгрессменом от первого округа города Давао - закон об ограничении сроков пребывания на посту мэра он все-таки обойти не смог. Но будущий президент Филиппин возвращается на свой излюбленный пост снова и снова - всего он пробыл в должности мэра Давао 22 года. В перерывах (согласно законодательству) ему приходилось терпеть "понижение" и быть вице-мэром, однако его влияние на город едва ли уменьшалось.

В январе 2015 года Дутерте первый раз объявил о решении баллотироваться на пост президента страны. Его предвыборная риторика пестрела упоминаниями Бога и обещаниями бороться с коррупцией, отменить Конгресс и повысить зарплату работников бюджетной сферы. Дутерте апеллировал к справедливости, обещал убить десятки тысяч наркоторговцев. Его речи звучали весьма злободневно.

"Я не буду работать (на посту президента, - ред.), если я думаю, что не могу внести существенные изменения или реформы в нашей стране. Вот почему я все еще жду знака от Бога", - говорил он.

Сравнивает себя с Гитлером



По данным филиппинской национальной полиции, с 1 июля 2016 года по 16 января 2017 года в войне с наркоторговлей были убиты 6299 человек. В ходе полицейских операций официально были убиты 2250 человек, а свыше 4 тысяч стали жертвами убийств и расправ. Тюрьмы Филиппин уже переполнены - с начала кампании полиция задержала свыше 45 тысяч подозреваемых в связях с наркоторговлей.





Тюрьма в Кесон-Сити (фото - ЕРА)

Сам Дутерте сравнивал себя с Гитлером и заявлял, что наркодельцов, наркозависимых и прочих связанных с наркобизнесом филиппинцев ждет такая же расправа, какая была организована в гитлеровской Германии в отношении евреев. Этими словами президент Филиппин накликал на себя гнев Всемирного еврейского конгресса.

The New York Times опубликовало шокирующий репортаж под названием "Они резали нас, как животных" из Манилы, где журналист издания провел 35 дней. За это время в городе были убиты 57 человек, подозреваемых в наркоторговле.

"Я работал в 60 странах, охваченных войнами Ираке и Афганистане, провел большую часть 2014 год в охваченной (вирусом - ред.) Эбола зоне в Западной Африке, где царили страх и смерть. То, что я испытал на Филиппинах, было похоже на новый уровень жестокости: сотрудники полиции беспорядочно стреляют в любого человека, заподозренного в связях (с наркоторговлей - ред.) или даже при использовании препаратов, дружинники принимают всерьез приказ Дутерте "убить их всех", - писал журналист, лауреат Пулитцера Даниэль Берегулак.





Жертва войны с наркотиками (фото - ЕРА)

Как сообщили журналистам Reuters в пресс-службе администрации Дутерте в декабре, людей убивали из-за наличия у них оружия и оказанного сопротивления полиции, а сам президент Филиппин якобы выступает за верховенство права. В ведомстве также заявили, что "чистка" только началась.





Чистки в Маниле (фото - ЕРА)

Жесткие методы борьбы Дутерте грозился применять не только к наркоторговцам, но и к коррупционерам в стране. Коррумпированных чиновников он обещал выбрасывать из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.

В ответ на критику со стороны ООН филиппинский диктатор пригрозил сжечь организацию, вывести из нее Филиппины, а генерального секретаря ООН Пан Ги Муна назвал дураком. Еще во время предвыборной кампании Дутерте не погнушался оскорбить и Папу Римского, назвав его "сыном шлюхи". Впрочем, вскоре глава Филиппин пожелал посетить Ватикан и лично извиниться перед Понтификом.

Дутерте использовал свое любимое ругательное выражение и в отношении посла США в Филиппинах Филиппа Гольдберга, после чего последовал дипломатический скандал с официальным Вашингтоном.

Говоря о борьбе с террористической группировкой Исламское государство, он в очередной раз заявил о необходимости отказаться от соблюдения международных прав человека - "для обеспечения безопасности граждан".

Для успешной ликвидации террористов Дутерте также призвал США вывести войска, которые расположены на юге Филиппин.

Характер войны с наркоторговлей вызвал не только рост оппозиции со стороны филиппинских политиков. 29 ноября 2016 года кортеж Дутерте подорвали неизвестные, однако самого президента в автомобиле не было.

Навстречу Пекину и Москве

Став президентом Филиппин, Дутерте пригрозил разорвать отношения с США, создав союз "против всего мира" из числа Китая, Филиппин и России, как он сам выразился.

В отношениях между Филиппинами и Соединенными Штатами при администрации Барака Обамы наступил кризис после оскорблений со стороны Дутерте и последующим отказом Обамы от встречи с главой Филиппин. Хотя президенты двух стран вскоре все-таки встретились, но очевидного улучшения отношений не последовало. Вдогонку Американское неправительственное агентство по борьбе с бедностью Millenium Challenge Corporation отказалось проводить очередную выплату Филиппинам в размере $433 млн.

Следующим шагом Дутерте стал активный диалог с Пекином, у которого с Филиппинами давний спор за острова в Южно-Китайском море.

Китай традиционно формирует связи в Азии со странами, которые не критикуют его - Камбоджа и Малайзия, например. Дутерте, в свою очередь, тоже не любит критику методов своего правления, которую наперебой высказывают в ООН и США.





Дутерте и глава КНР Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Но не взаимная поддержка является ключевой в отношениях двух стран. В октябре 2016 года Дутерте посетил Пекин, где между Китаем и Филиппинами состоялось подписание ряда договоров, охватывающих несколько торговых сделок на сумму около $13,5 млрд, а также сотрудничество в области культуры, туризма и борьбы с наркоторговлей. Видимо, конфликт между странами из-за мелководья Скарборо надежно забыт, и Китай увидел в Филиппинах необходимого партнера и союзника.

Относительно России Дутерте заинтересован в оборонном сотрудничестве. Символическим, но красноречивым шагом Филиппин стало голосование против резолюции ООН по Крыму, которая осуждает серьезные нарушения и злоупотребления по отношению к жителям Крыма, а также призывает Россию как государство-оккупанта соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и освободить немедленно украинских граждан. Вместе с Китаем, Кубой, Северной Кореей и Сирией, Филиппины оказались в числе продемонстрировавших неприятие международных законов по правам человека и высказавших свою поддержку РФ.





Дутерте и Путин (фото - ЕРА)

Россия сделала ответный жест, заявив, что поможет Филиппинам "всем, что потребуется". В рамках визита "доброй воли" в Манилу двух российских военных кораблей, замкомандира Тихоокеанского флота ВМС РФ Эдуард Михайлов предложил Филиппинам сотрудничество с Россией вместо партнерства с США. Дутерте заявил, что Россия будет союзником и защитником Филиппин, а взамен военные корабли РФ смогут швартоваться в портах Филиппин "когда угодно и для чего угодно".





Визит "доброй воли" в Манилу двух российских военных кораблей (фото - ЕРА)

Убежит ли Дутерте от партнерства с США

Вплоть до окончания президентской гонки в США никто, вероятно и президент Филиппин в том числе, не рассматривал всерьез эксцентричного Дональда Трампа как будущего президента. Через несколько дней после оглашения результатов президентских выборов в США он пересмотрел свое отношение, заявив, что "будет ладить с Дональдом Трампом".

Президента Обаму он, наоборот, оскорблял и угрожал сделать американско-филиппинские военные учения в октябре 2016 года последними и разорвать договор 2014 года о широком военном присутствии США на Филиппинах.





Совместные филиппинско-американские военные учения проводятся уже много десятилетий (фото - ЕРА)

Вместе с тем стратегия Дутерте выходит за рамки скандальных высказываний. Несмотря на ряд договоренностей и подписанных соглашений, филиппинский диктатор избрал политику многовекторности.

"Если Родриго Дутерте хочет, чтобы его политика многовекторности была эффективной, ему нельзя полагаться ни на КНР, ни на Россию в значительной степени. То есть на самом деле он будет пытаться лавировать, уменьшит, но не полностью, зависимость от США, будет демонстрировать больше для картинки свою дружбу с РФ и максимально уменьшит градус напряженности с Китайской Народной Республикой", - сказал ЛІГА.net аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

По его словам, России тоже нужна эта "картинка", чтобы создать видимость своего влияния и в Европе, и в Азии. Но Москва, на самом деле, ничего не может дать Филиппинам.

"То есть они (РФ - ред.) таким образом демонстрируют супер государственный статус, которого давно нет. А так экономических пакетов помощи они никаких не могут предложить, поэтому любое их сотрудничество - это полная фикция, для картинки, как для Филиппин, так и для России", - отмечает эксперт.

По словам Белескова, несмотря на оскорбления Обамы и теплые слова о Трампе, Дутерте не собирался полностью разрывать отношения с американцами, как и сейчас не собирается сближаться с администрацией Трампа.

Оппозиция все чаще критикует Дутерте, против него уже выступила вице-президент Лени Робредо, а сближение с Китаем может вызвать недовольство филиппинских военных. Однако вряд ли стоит ожидать военного переворота и его поддержки со стороны США - это чревато дальнейшей потерей влияния американцев на азиатского союзника.

"В соответствии с американским законодательством, США не имеют права передавать военное оборудование, если в стране произошел военный переворот. А передача, например, тех же катеров береговой охраны, даже стрелкового оружия - это тоже еще один из инструментов влияния Америки. То есть банально, может произойти то, что они осуществят переворот, а дальше … если рассматривать вариант содействия США перевороту, они лишатся очень многих инструментов", - говорит Белесков.

Будущая внешняя политика избранного президента США Трампа, который уже успел обострить отношения с Китаем из-за общения с президентом Тайваня, все еще остается непредсказуемой. Китай продолжит наращивать свои силы и влияние в регионе, следуя за руководителем с имперскими амбициями - Си Цзиньпинем. И если Трампу сильно понадобится содействие Филиппин в конфликте с Китаем, он, скорее всего, и без поддержки военного переворота найдет средства убеждения для Дутерте, чтобы тот стал привычным американским "сукиным сыном".

А единение Филиппин, Китая и России "против всех" так и останется картинкой для всего мира.

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