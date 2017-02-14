Флиннгейт: Как Россия потеряла союзника в Вашингтоне

Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку из-за лжи о разговоре с российским послом и конфликта с разведкой

В США всего спустя три недели после начала работы новой администрации заявил об отставке советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн. Это самая быстрая отставка советника президента в истории страны. Пока не известно было ли принято это решение самостоятельно или под давлением президента Дональда Трампа или членов его команды. Однако точно известно, что отставка последовала после того, как Флинн ввел в заблуждение администрацию о содержании разговора с российским послом.

"К сожалению, из-за быстрого темпа событий, я случайно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных звонков послу России. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они приняли мои извинения", - объявил Флинн в заявлении об отставке, текст которого публикует The Chicago Tribune. Противники уже бывшего советника по национальной безопасности подозревают, что за недостаточным информированием о сути разговора могут скрываться куда более серьезные связи с Россией.

Обвинения в связях с Кремлем

Майкл Флинн, бывший директор Разведывательного управления Пентагона, который был назначен Трампом сразу после победы на выборах советником по национальной безопасности, неоднократно обвинялся в наличии связей с Кремлем. Как аргумент приводились его неоднократные выступления на Russia Today, приглашение в декабре 2015 года за один стол с Путиным во время празднования годовщины создания этого пропагандистского телеканала, оправдание российской военной операции в Сирии осенью 2015 года. Однако каких-то серьезных доказательств найдено не было.

Ситуация для Флинна ухудшилась после победы Трампа на президентских выборах. В конце декабря Обама обвинил Россию в причастности к кибератакам, ввел новые санкции и выслал несколько десятков российских дипломатов. После этого, 29 декабря, по данным источников Reuters, у Флинна состоялись пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.





Сергей Кисляк (фото - ЕРА)

8 февраля Флинн опроверг информацию The Washington Post о том, что он обсуждал с Кисляком снятие санкций, введенных Обамой. Однако, на следующий день спикер советника по нацбезопасности отступил от этой позиции: мол Флинн якобы "не помнит, чтобы обсуждал санкции, но не может быть до конца уверен, что эта тема не всплывала в разговоре". Это поставило в идиотскую ситуацию вице-президента Майкла Пенса, который 15 января заявил в интервью CBS News, что Флинн не обсуждал с Кисляком санкции.

Бунт разведки

10 февраля Флинну последовала пощечина со стороны разведывательного сообщества - директор ЦРУ Майк Помпео отказал в доступе к секретной информации одному из его заместителей - Робину Таунли. По данным источников The Politico, отказ ЦРУ заставил Таунли, бывшего офицера разведки морской пехоты, покинуть свой пост в Совете национальной безопасности. Хорошо известно, что Помпео является противником сближения с Россией, посещал Украину и критиковал администрацию Обамы за слабую поддержку, оказанную Киеву. Отношения Флинна и разведывательного сообщества не сложились - он вместе с Таунли ставил под сомнение методы работы разведки, а в ЦРУ были раздражены общением советника президента с российским послом.





Майк Помпео (фото - ЕРА)

Наконец, сама отставка произошла сразу после того, как Министерство юстиции США заявило о том, что Флинн ввел в заблуждение администрацию Трампа о содержании своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком и является потенциально уязвимым для шантажа со стороны России. Минюст США возглавляет генпрокурор Джефф Сешнс - еще один скептик в отношении сотрудничества с Россией.

Один из источников CNN заявил, что ключевая причина отставки Флинна даже не в разговоре о санкциях с российским послом, а в потере доверия со стороны вице-президента Майкла Пенса. Если Флинн и не хотел обманывать вице-президента о содержании разговора с Кисляком, а просто забыл содержание - это не оправдание, а свидетельство его непригодности для занимаемого поста.

Последствия

Вопрос новой "перезагрузки" в отношениях США и России после отставки Флинна не снят, но один из ее лоббистов лишился должности и возможности влиять на президента США. Под угрозой оказались ожидания Кремля, что Белый Дом предложит партнерство по борьбе с террористами ИГ в Сирии. Именно Флинн был вдохновителем этой идеи. Теперь же вырастет влияние на формирование ближневосточной политики США главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который считает Россию угрозой для НАТО.

Но главное последствие даже не в этом: в Вашингтоне ищут кремлевского "крота". В СМИ появилась информации о наличии у Кремля людей среди ближайшего окружения Трампа. Бывший аналитик Совета национальной безопасности США, офицер контрразведки Джон Шиндлер в статье для The Observer сообщил, что Агентство национальной безопасности, которое предоставляет около 80% разведывательной информации Белому Дому, в последние три недели сократило ее предоставление из-за игнорирования разведки со стороны Трампа и отсутствия полного доверия к членам его команды. Один из представителей разведки Пентагона объяснил ситуацию Шиндлеру: "с 20 января мы исходим из того, что у Кремля могут быть уши внутри SITROOM (ситуационной комнаты Белого Дома, - ред.)".

Конгрессмены от Демократической партии Джон Коньерс и Элайджа Каммингс обратились с запросом в Минюст и ФБР по Флинну и другим лицам, которые имеют доступ к секретной информации. "Мы в Конгрессе должны знать, кто санкционировал его действия, позволил ему иметь доступ к нашей самой важной информации, касающейся национальной безопасности, несмотря на знание этих рисков. Мы хотим знать, кто еще в Белом доме является текущим и постоянным риском для нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении конгрессменов.

Агентство национальной безопасности, которое предоставляет Белому Дому около 80% разведывательной информации, в последние недели сократило ее предоставление из-за игнорирования Трампом разведки и потери доверия к членам его команды.

Кто станет новым советником по национальной безопасности

Исполняющим обязанности советника по национальной безопасности пока назначен генерал-лейтенант в отставке 72-летний Джозеф Кейт Келлог. Он воевал во Вьетнаме в составе 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, позже стал офицером Сил спецназначения армии США, был советником по спецназу в армии Камбоджи. В 1996 году принял командование 82-й воздушно-десантной дивизией армии США. Во время войны в Ираке Келлог служил в качестве главного операционного офицера Коалиционной переходной администрации в Ираке, был начальником штаба главы этой администрации Пола Бремера в 2003-2004 годах. "Он великий солдат, обладающий незаурядным трезвым расчетом, испытанный боевой ветеран и заработал репутацию одного из ведущих инструкторов армии", - охарактеризовал Келлога четырехзвездный генерал, бывший замглавы штаба армии США Джек Кин.

В 2005 году Келлог начал работу в качестве вице-президента частной разведывательной компании CACI International - всего спустя 8 месяцев после того как сотрудников этой компании обвинили в пытках заключенных а иракской тюрьме Абу-Грейб. Позже он также работал в сфере разведки и безопасности для Analex Corp., Abraxas, Oracle.

В марте 2016 года Келлог вошел в команду внешнеполитических советников Трампа, а 15 декабря был назначен начальником штаба и исполнительным секретарем Совета по национальной безопасности. Келлог неоднократно защищал Трампа в эфире телеканалов, называя его "кандидатом перемен" и способным быть главнокомандующим. Американские СМИ обращают внимание на то, что Трамп доверяет и.о. советника по национальной безопасности офицеру с опытом войны в Ираке, которую президент США называет катастрофической для страны.





Дэвид Петреус (фото - ЕРА)

Однако Келлог может быть лишь временной заменой Флинна. На пост советника по национальной безопасности прочат генерала в отставке, директора ЦРУ в 2011-2012 годах Дэвида Петреуса и вице-адмирала флота США в отставке Роберта Гарварда, который в 2011-2013 годах был заместителем командующего Центральным командованием вооруженных сил США. Оба имеют значительный опыт участия в войне в Ираке и миротворческих операциях.

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