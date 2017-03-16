Выборы в Нидерландах: Как удалось остановить популистов Вилдерса

Выборы завершились победой либералов благодаря хорошей ситуации в экономике и грамотному использованию конфликта с режимом Эрдогана в Турции

В Нидерландах вчера прошли парламентские выборы, на которых партия премьера Марка Рютте заняла первое место и с большим отрывом обошла Партию свободы популиста Герт Вилдерса, выступающего под лозунгами борьбы с "исламизацией Нидерландов", за выход страны из ЕС и против соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Ратификация последнего, превратившаяся в длительную эпопею после отказа голландцев поддержать соглашение на референдуме в апреле 2016 года, сделала для Украины важным итог этих выборов. 21 февраля соглашение было ратифицировано в нижней палате парламента Голландии, в апреле подобная процедура должна пройти в Сенате. Кроме того, Нидерланды - ключевая страна в расследовании теракта против рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом.

От результата выборов зависит, кто сформирует правящую коалицию и продолжит ли новое правительство продвигать ратификацию.

Кроме того, выборы эти имеют важно значение для Евросоюза -после Brexit, победы Трампа и роста влияния популистов, победа партии Вилдерса вдохновила бы сторонников развала ЕС и кремлевского влияния в Европе. Во Франции и Германии скоро пройдут ключевые предвыборные баталии, и на символический успех популистов в Нидерландах лидеры Национального фронта Марин Ле Пен во Франции и главы Альтернативы для Германии Фрауке Петри возлагали большие надежды. Они не оправдались из-за удачной стратегии премьера Нидерландов Рютте. "Это был вечер, когда Нидерланды после Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - заявил Рютте после оглашения данных экзит-полов.

Почему Рютте победил

В ходе нынешней кампании на первое место среди волнующих избирателей проблем вышли вопросы ценностей и идентичности общества, иммиграции и беженцев, количество которых в Голландии сейчас достигает 100 тысяч человек. Последние теракты в Европе создали благодатную почву для Вилдерса, который уже много лет говорит об опасности ислама для Нидерландов, призывал закрыть мечети и запретить миграцию из исламских стран.





Оппоненты лидера популистов ужесточили свою позицию в ходе кампании. Премьер Рютте, возглавляющий праволиберальную Народную партию свободы и демократии, объявил, что ислам должен сочетаться с уважением к голландским законам и ценностям - например, равенству мужчин и женщин, уважению к сексуальным меньшинствам. Он также пообещал способствовать созданию условий для размещения беженцев на Ближнем Востоке и бороться с бизнесом по переправке мигрантов через Средиземное море.

В январе Рютте опубликовал открытое письмо, в котором осудил тех, кто "оскорбляет геев, освистывает женщин в миниюбках и обзывает обычных голландских граждан расистами". "Если вы так принципиально отвергаете эту страну, то я бы предпочел, чтобы вы ее покинули", - подчеркнул премьер. Он также призвал защищать голландские ценности и дать четко понять, что "нормально, а что ненормально в этой стране". Письмо вызвало критику за радикализм, но Рютте начал выбивать почву из-под ног у Вилдерса, чья партия тогда была первой в опросах.





Разгон сторонников президента Турции Эрдогана в Роттердаме повлиял на исход выборов (фото - ЕРА)

Перелом наступил 11 марта. Правительство Рютте жестко среагировало на попытку турецких чиновников провести агитацию среди живущих в Роттердаме турок в поддержку установления президентской республики на референдуме в Турции. Турецкого министра выдворили из Голландии, а толпу сторонников президента Эрдогана разогнала полиция. Действия Рютте получили одобрение в обществе, и как свидетельствуют опросы, рейтинг его партии после этих событий вырос, а Вилдерса - сократился.

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"Наибольшими бенефициарами истории с разгоном демонстрантов в Роттердаме были Рютте и Эрдоган. Эрдогану это выгодно, чтобы консолидировать избирателей, а Рютте пытался доказать, что не слабее Вилдерса в отстаивании прав голландцев и борьбе с исламской угрозой. При этом проблема турецкой общины высосана из пальца. Она очень трудолюбивая, ее представителям принадлежат магазины и предприятия", - заявил в комментарии LIGA.net активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.





Противники Вилдерса рады тому, что лидер популистов не смог занять первое место (фото - ЕРА)

Кроме того, премьер Рютте провел энергичную избирательную кампанию. "Он хорошо выступил практически на всех дебатах. Вилдерс же отказался от участия в большинстве из них. Это, стоило ему голосов умеренных избирателей, которые хотели бы услышать более конкретные планы, чем закрытие мечетей. А под конец Рютте правильно среагировал на турецкую провокацию, не дав Вилдерсу получить голоса тех, кто колебался между двумя правыми партиями", - подчеркивает в комментарии LIGA.net политолог, активистка украинской общины в Нидерландах Наталия Каденко.

В пользу Рютте сыграла хорошая ситуация в экономике - с 2014 года ВВП растет на 1,4-2% в год, безработица за последние три года сократилась с 8 до 5,3%, оживился рынок жилья. Есть немало голландцев, которые считают, что премьер вывел страну из кризиса, и согласно опросу Ipsos для 80% голосовавших за партию премьера именно ситуация в экономике была ключевым фактором сделанного выбора.

Большинство голландцев также не восприняли идею Вилдерса о выходе из ЕС. Согласно опросу Eurobarometer от октября 2016 года, лишь 15% голландцев негативно относятся к ЕС. Кроме того, в феврале ведущие компании с голландским капиталом - Unilever, Philips, Shell и FrieslandCampina - запустили кампанию против популизма и идеи выхода из ЕС.

Вилдерс на этом фоне надавал обещаний: отказаться от помощи развивающимся странам, сократить налоги, уменьшить пенсионный возраст до 65 лет, сделать более доступной систему здравоохранения и вспомнил невыполненное обещание Рютте больше не выделять деньги на помощь Греции, данное в 2012 году. На избирателей это не сильно подействовало.

Кто сформирует правительство и что будет с ассоциацией Украины с ЕС

Согласно предварительным данным выборов, партия премьера Рютте получит 33 из 150 мандатов нижней палате парламента, партия Вилдерса - 20 мест. И хотя правящая партия потеряла 8 мандатов, она остается в наиболее выгодной позиции для формирования коалиционного правительства. В Нидерландах, где не существует проходного барьера на выборах и в парламенте находится не менее десяти партий, наиболее важное значение играет искусство убеждения потенциальных партнеров по коалиции. Рютте обладает таким качеством, с Вилдерсом же никто не хочет вести переговоры о коалиции.

Успеха на этих выборах добились либералы из партии Демократы 66 с 19 мандатами и Зеленые левые с 14 мандатами. Эти партии, как и получившая девять мандатов Партия труда, поддерживают ассоциацию Украины с ЕС и выступают с осуждением политики Кремля.





Лагерь противников ассоциации Украины с ЕС в новом парламенте помимо партии Вилдерса включает членов Социалистической партии с 14 мандатами, которые призывают "не жертвовать нашу демократию на алтарь Брюсселя" и понять Россию, а также Форум за демократию с двумя депутатами, лидер которой Тьерри Бодэ и был основным инициатором референдума по Украине в 2016 году.

Но более всего судьба соглашения об ассоциации зависит от партии Христианско-демократический призыв, которая заняла третье место с 19 мандатами. Это партия еврооптимистов, однако из-за результатов прошлогоднего референдума ее члены голосовали против ратификации соглашения об ассоциации с Украиной в нижней палате парламента, и могут повторить подобное голосование в Сенате. "Влияние поддержки Христианско-демократического призыва для создания коалиции будет важным. Также, если их мнение об ассоциации Украины с ЕС не изменится, это может создать трудности при голосовании в Сенате. С другой стороны они могут поддержать ассоциацию, потому что после выборов уже не будет прямых электоральных последствий этого решения. Вопрос в том, будет ли торг по этому вопросу - они могут захотеть от партнеров по коалиции каких-то преференций в обмен на голоса за ассоциацию с Украиной", - объясняет Александр Снидалов.

В Сенате Нидерландов на сегодня 35 из 75 мест занимают партии, уже проголосовавшие за ассоциацию Украины с ЕС в нижней палате 21 февраля - партия премьера Рютте, Партия труда, Д66 и Зеленые левые. Представителей тех партий, которые голосовали в нижней палате против, составляют большинство с 39 мандатами. Поэтому судьба голосования по ассоциации действительно, в первую очередь зависит от позиции христианских демократов, представленных в Сенате 12 депутатами.

По мнению Снидалова, для успешного голосования по ассоциации Украине нужно расширять отношения с дружественными партиями в парламенте Нидерландов. "Д66 и Зеленые левые - нужно работать с ними. Далее нужно смотреть, как сформируется новая коалиция, кто будет там и на каких ролях. Нужно налаживать контакты с партией Христианско-демократический призыв, информировать их, работать с депутатами", - отмечает он.

Вилдерс: Вы от меня не избавились

Несмотря на первое место партии Рютте, влияние популистов на политику в Нидерландах в результате этих выбороввыросло. Во втором по величине городе страны - Роттердаме - партия Вилдерса заняла второе место, набрав чуть меньше, чем партия премьера. Капитан Пероксид, как еще называют Герта Вилдерса за манеру красить волосы, будет играть важное значение в политике Нидерландов - он уже заявил, что Рютте не удалось от него избавиться. Причина тому - проблемы с интеграцией арабской общины, маргинализация в условиях глобализации голландцев с невысоким уровнем образования, которые составляют значительную часть электората Вилдерса и чувствуют себя отвергнутыми, и два политических убийства, которые потрясли страну в начале ХXI века.

На заре политической карьеры, в конце 90-х годов Вилдерс, выходец из консервативной, населенной католиками провинции Лимбург, был депутатом от правящей ныне Народной партии свободы и демократии. В это время в Нидерландах приобрел популярность антиисламский политик Пим Фортейн. Он открыто называл ислам отсталой религиозной доктриной, которая угрожает Европе. Право на однополые браки, защиту сексуальных меньшинств и равноправие женщин и мужчин Фортейн, не скрывающий гомосексуальной ориентации, называл среди ценностей Голландии, которые должны принять мусульмане-иммигранты.





Пим Фортейн (фото - ЕРА)

Созданная Фортейном партия получила 36% на выборах в городской совет Роттердама, и уже готовилась к успеху на парламентских выборах в мае 2002 года, когда ее лидер был убит. Убийца обвинил политика в том, что он делает из мусульман и мигрантов козлов отпущения. Через несколько дней "Список Фортейна" занял второе место на выборах с 17% голосов. Хотя партия быстро развалилась, идеи Фортейна пошли в массы и привели к появлению целого ряда политиков, критикующих проблемы интеграции мусульман.

Вилдерс не поддерживал Фортейна. Когда после терактов 11 сентября последний призвал к "холодной войне с исламом", будущий лидер популистов заявил: "Нет ничего плохого в исламе, это уважаемая религия. Большинство мусульман в мире и в Нидерландах являются хорошие граждане, которые не сделали ничего плохого. Проблема в горстке исламских экстремистов". Пройдет совсем немного времени, и политик кардинально изменит свою риторику и займет вакуум, оставшийся в политике после смерти Фортейна.





Акция протеста после убийства Тео ван Гога, 2004 год (фото - ЕРА)

В 2004 году Вилдерс помог другу Фортейна режиссеру Тео ван Гогу снять по сценарию феминистки сомалийского происхождения Айан Али Хирси короткометражный фильм "Подчинение", который критиковал положение женщин в исламском обществе. В ноябре 2004 года Тео ван Гог был убит исламским экстремистом - это была месть за фильм, а Вилдерс после провала покушения на него, был взят под усиленную полицейскую охрану и уже в течение 13 лет так и живет. Со своей женой Криштиной, мигранткой из Венгрии, он видится не более двух раз в неделю.





Вилдерса всегда окружает не менее десятка охранников, не говоря о полиции (фото - ЕРА)

Вилдерс неоднократно оказывался в суде после подачи исков против него за оскорбления ислама, но был признан виновным лишь раз- за пропаганду ненависти против марокканцев, причем без какого-либо наказания. С 2010 года политик занесен в список Аль-Каиды на уничтожение.

От своих собратьев по альянсу европейских популистов против Евросоюза, Вилдерс отличается отсутствием связей с Кремлем. Деньги России Вилдерсу и не нужны. В молодости Вилдерс провел около года в израильском киббуце, после чего начал считать Израиль и его контртеррористическую стратегию моделью для Европы. Сейчас у него достаточно друзей в Израиле и США. Самым важным финансовым спонсором Партии свободы является американский Центр свободы Девида Горовица, который поддерживает крайне правых членов Республиканской партии США и обвиняется мусульманскими организациями в пропаганде нетерпимости к исламу. Сам Вилдерс не скрывает намерений устроить "деисламизацию" Нидерландов и считает Израиль первой линией обороны против исламского мира.

Учитывая разношерстный состав будущей правящей коалиции в Нидерландах, для создания которой понадобится как минимум три партии, Вилдерс может попытаться в дальнейшем провоцировать парламентские кризисы. Возможно, именно наличие вечной угрозы со стороны правых популистов сподвигнет европейских политиков заняться решением накопившихся проблем вопросов интеграции иммигрантов и занятости в Европе, и также не идти на поводу у авторитарных правителей стран-соседей ЕС, а защищать европейские ценности, как сделало правительство Марка Рютте, не разрешив чиновникам турецкого президента Эрдогана пропагандировать авторитаризм на своей территории.

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