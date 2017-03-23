Трамп и Северная Корея: будет ли война маленькой и победоносной

В результате развития ракетно-ядерной программы КНДР США больше не могут бездействовать: Дональду Трампу придётся выбрать - переговоры или война

Северокорейская ядерная программа может стать главным вызовом для Дональда Трампа, и для международной безопасности. Именно КНДР, разрабатывающая способную достичь западных штатов США межконтинентальную баллистическую ракету, будет своеобразным экзаменом на соответствие должности американского президента. Показывает это и прошедшее на днях турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона по странам Восточной Азии, в ходе которого он посетил как союзников США - Японию и Южную Корею, так и Китай - к которому у администрации Трампа немало претензий, но без участия которого вопрос ядерного оружия КНДР не решить. Главной темой переговоров была именно Северная Корея и пути ее сдерживания.

Во время посещения Южной Кореи Тиллерсон ясно дал понять: "Позвольте быть предельно ясным: политика стратегического терпения (в отношении КНДР, - ред.) закончилась. Мы изучаем новый диапазон мер безопасности и дипломатических мер". Госсекретарь США отметил, что существует опция военного решения проблемы, если КНДР доведет ядерную программу до угрожающих масштабов.

Масштаб угрозы

При новом диктаторе Ким Чен Ыне, который правит с 2011 года, Северная Корея серьезно нарастила свою программу ядерных и ракетных вооружений. При нем за шесть лет проведены уже три подземных испытания ядерного оружия, тогда как при его отце Ким Чен Ире (1994-2011) - лишь два. Более того, в 2016 году КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, хотя большинство экспертов ставят это под сомнение.









Регулярно проходят испытания средств доставки ядерных боеголовок - баллистических ракет среднего радиуса действия (от 1 до 5,5 тыс км), в феврале прошла испытание ракета Пуккыксон-2 (Pukguksong-2), дальность полета которой составляет до 3000 км, в начале марта были запущены сразу четыре баллистические ракеты, три из которых, пролетев 620 км, упали в Японское море. Уже сейчас баллистические ракеты КНДР несут потенциальную угрозу не только Южной Корее и Японии, где размещены американские воинские контингенты численностью 28 тыс и 47 тыс военных, но и военной базе на американской территории - на острове Гуам в Тихом Океане.





Ответ США

В ответ на угрозу КНДР, США начали с 7 марта развертывание в Южной Корее противоракетного комплекса THAAD для перехвата ракет средней дальности. Этот шаг давно планировался и подобные комплексы могут быть развернуты также в Японии. Тем не менее, есть достаточно скепсиса в отношении возможностей этих систем и голоса за разработку собственного ядерного оружия в Южной Корее и Японии раздаются все чаще. В частности об этом говорится в заявлении части депутатов правящей в Южной Корее консервативной партии Сэнури, принятом в сентябре. Как более компромиссный вариант рассматривается возвращение в страну американского тактического ядерного оружия, которое находилось на территории Южной Кореи до 1991 года. Такую рекомендацию дал консультационный совет при президенте Кореи в октябре 2016 года.

Поездка Тиллерсона была посвящена не только обсуждению угрозы с руководством Южной Кореи и Японии, но и попытке добиться от Китая более решительных мер в отношении КНДР. Однако, судя по всему, каких-то существенных успехов госсекретарю добиться не удалось - в Пекине настаивают на решении конфликта путем переговоров с КНДР. Китай ввел в феврале запрет на импорт угля из Северной Кореи до конца года, что было согласовано еще с администрацией Обамы и на этом очевидно меры давления Китая на КНДР ограничатся. Такие санкции, конечно, уменьшат валютную выручку северокорейского режима, но вряд ли урезонят его руководство.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД КНР Ван И (фото - EPA)

Северокорейская проблема как снежный ком росла еще со времен администрации Билла Клинтона (1993-2001). Его винят за то, что с КНДР не было покончено в 1994 году, когда у северокорейского диктатора Ким Чен Ира появилось намерение получить ядерное оружие, а Китай был слишком слаб, чтобы противостоять США. Тогда американской администрации удалось уговорить страдающую от голода и наводнений страну остаться в Договоре о нераспространении ядерного оружия, взамен США поставляли КНДР безвозмездно нефть для решения энергетических проблем, а Южная Корея и Япония - рис для спасения северокорейцев от голода. Ядерное оружие у Северной Кореи появилось во время правления администрации Буша-младшего (2001-2009), при котором причисленная к "оси зла" КНДР в 2003 году вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия, а затем провела первые ядерные испытания. Шестисторонние переговоры с участием США, Китая, Японии, Кореи, КНДР и России, призванные не допустить появления нового ядерного государства, были затягиванием времени и закончились полным провалом. Администрация Обамы хоть и добилась усиления санкций против Северной Кореи, в том числе со стороны Китая, но никак переломить ситуацию не смогла.

Поэтому администрация Трампа столкнулась с наиболее опасной в военном плане Северной Корее. В США уже звучат голоса в пользу разрешения Японии и Южной Корее разработать собственное ядерное оружие, что, мол вынудит Китай быстро разобраться с Северной Кореей, чтобы не допустить появления ядерного оружия у технологически развитых соседей. Такое предложение изложил Джеймс ван де Вельде в статье для The National Interest. В интервью Independent Journal Review по итогам поездки в Восточную Азию Рекс Тиллерсон отрицал какую-либо необходимость появления ядерного оружия у Японии, точно также как в январе на слушаниях в Конгрессе - у Южной Кореи. Он также отверг возможность переговоров с КНДР, отмечая, что США потратили на это 20 лет и безрезультатно, и подчеркнул необходимость усиления санкций против Северной Кореи. "Первый вариант - это послать очень сильные сигналы Северной Корее с помощью санкций - санкций, которые уже были введены резолюциями Совета Безопасности ООН, - и попросить всех полностью выполнить эти санкции. И есть дополнительные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы усилить давление на режим", - заявил Тиллерсон.

Принятие ответов на северокорейский вызов пока оттягивается во времени в связи с президентскими выборами в Южной Корее, которые пройдут в мае. Фаворит гонки - либерал Мун Чжэин - в декабре заявил, что готов совершить первый визит в КНДР, а не в США, чтобы уменьшить напряжение с соседом, а до недавнего времени он выступал и против развертывания в Южной Корее системы THAAD. По сути, он - сторонник диалога с КНДР. Консерваторам, которые традиционно ведут более агрессивную политику в отношении КНДР, на этих выборах придется не сладко - именно представительница правых сил президент Пак Кын Хе (2013-2017) своим кумовством вызвала крупный политический кризис, закончившийся ее импичментом. Поэтому не исключено, что новый президент Южной Кореи внесет замешательство в планы администрации Трампа, а разногласия в стане союзников - не лучшее, что может произойти в такой момент.





Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с учеными-ядерщиками (фото - ЕРА)

Таким образом, сейчас США имеют несколько опций. Первая - продолжать закрывать глаза на развитие ядерных возможностей КНДР - это отразится на рейтинге Трампа и нервозности среди союзников в Восточной Азии. Вторая - сесть за стол переговоров с Северной Кореей - этого хочет Китай и очень не хочет администрация Трампа, потому что переговоры с ядерным государством КНДР - это вовсе не переговоры с не обладающим ядерным оружием Ираном. И как тут быть самому Трампу, который в Twitter открыто написал, что КНДР долгие годы водили за нос США: "Северная Корея ведет себя очень плохо. Уже многие годы они выставляют США на посмешище. Китай мало чем помог".

Наконец, остается вооруженный конфликт и здесь есть риск многочисленных жертв и возможности использования Трампом конфликта с КНДР как "маленькой победоносной войны" в условиях падения рейтинга. Ранее одна "маленькая победоносная война" США в Ираке уже закончилась потерями триллионов долларов и террористическим кошмаром для всего мира.

Мнение эксперта: Риск применения ядерного оружия очень высок

В комментарии LIGA.net о вероятности и последствиях военного конфликта из-за развития ракетно-ядерной программы Северной Кореи рассказал ведущий украинский специалист по вопросам нераспространения ядерного оружия, профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Сергей Галака:

"Большинство экспертов сходятся на том, что у Северной Кореи сейчас 10 ядерных боеголовок. Сейчас власти КНДР пытаются решить две задачи - миниатюризировать боеголовки с тем, чтобы они могли легко устанавливаться на ракеты среднего радиуса действия, и разработать межконтинентальную баллистическую ракету. На днях они демонстрировали испытание нового ракетного двигателя, который, по их словам, позволит им создать такую ракету. По сути КНДР имеет ограниченные средства сдерживания, хотя у нее нет апробированных систем управления.

Поэтому проблема ядерного оружия КНДР очень остра и это может быть первый международный кризис, с которым столкнется администрация Трампа. С этим связана попытка Тиллерсона надавить на Китай. В Пекине раздражены Северной Кореей, но не хотят мощно давить на нее, пока не пускают в ход санкции по поставкам энергоносителей, запчастей, продовольствия в эту страну. Возможно, Китай пытается в какую-то игру ввязаться с американцами, заставить их снять системы ПРО передового базирования в Южной Корее и Японии, на Алеутских островах, и лишь потом начать диалог.

Пока что я сомневаюсь, что американцы пойдут на военную операцию против КНДР. У США есть возможности высокоточными средствами и ударами бомбардировщиков большинство ядерных объектов ядерных в КНДР уничтожить и нанести урон ее армии. Но нужно помнить, что Сеул, столица Южной Кореи с населением в 10 млн человек, находится всего в нескольких десятках километров от линии разграничения с Северной Кореей. КНДР держит там дальнобойную артиллерию и системы залпового огня, уровня Ураганов, которые могут накрыть весь Сеул и привести к огромным жертвам, в том числе среди американских военных, что грозит потоком body bags в США.



Если у Трампа будут серьезные проблемы во внутренней политике - вдруг расследования в Конгрессе, которых уже семь, дойдут до рискованного момента, соблазн войны может появиться. Хочется надеется, что вокруг Трампа взвешенные люди

Поэтому администрация Трампа давит на Китай. Если Китай введет санкции, Северная Корея не выдержит в экономическом плане - ляжет энергосистема, производство ряда видов продукции. Это вопрос полутора месяцев. И если Ким Чен Ын первым применит оружие, КНДР получит по полной программе. Если КНДР удастся хотя бы один ядерный заряд взорвать на территории Южной Кореи, это чревато тем, что США вынуждены будут перейти ядерный порог.

Судя по всему, если у Трампа будут серьезные проблемы во внутренней политике - вдруг расследования в Конгрессе, которых уже семь, дойдут до рискованного момента, соблазн войны может появиться. Хочется надеется, что вокруг Трампа взвешенные люди. Нынешний президент США никогда не признает ошибки и лезет на рожон, но, надеюсь, сработают американские институты.

Что касается идеи разрешить Японии и Южной Кореи разрабатывать ядерное оружие - мне это больше кажется похожим на авантюру. Этим решением будет разорвана вся ткань режима нераспространения ядерного оружия и тогда десятки стран скажут: если им можно, почему нам нет? Может сработать принцип домино. У японцев в хранилищах ядерного топлива лежит в связанном состоянии огромное количество плутония, оценки разнятся, но несколько сотен боеголовок они сделают за несколько лет, носители у них есть гражданские, доработать их до уровня военных тоже вопрос нескольких лет. У Южной Кореи была ядерная программа, когда президент Картер (1977-1981) начал вывод американских войск и тактического ядерного оружия. Тогда Картер отыграл назад, и программа была прекращена, но Южная Корея очень быстро может ее возродить.

Если начнется разработка ядерного оружия, пойдет гонка вооружений. Даже у такого труднопредсказуемого президента Филиппин как Дутерте могут найтись ресурсы. Несколько десятилетий назад бедная Мьянма имела довольно продвинутую ядерную программу, несмотря на ограниченные технические ресурсы. Бразилия скажет: в Совбез ООН принимать не хотите, хотя ВВП больше российского, а находимся на задворках политики и без ядерного оружия. Я не знаю, какой будет в итоге политика администрации Трампа, но пока они подтверждают приверженность политике нераспространения. Я не думаю, что они согласятся на разработку Кореей и Японией ядерного оружия, это будет полной авантюрой.

Предложение вернуть в Южную Корею тактическое ядерное оружие - это скорее будет символический шаг. С военной точки зрения нет никакой необходимости - пара эсминцев с крылатыми ракетами решат эту проблему и ничего не надо размещать. Если пугать Северную Корею - они ведь могут выйти за красную черту. На размещение противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее КНДР уже ответила, когда запустила во время испытаний на днях четыре баллистических ракеты одновременно. Они хотели намекнуть, что эта система может перехватывать одиночные цели, а если мы массированно сделаем залп - что-то долетит. То есть 100% гарантии безопасности нет.

Во многом я соглашусь, что политика предыдущих администраций США по Северной Корее заключалась в отсрочке решения проблемы. 20 лет проблема удерживалась, но сейчас угрожает выйти из-под контроля. Северная Корея не только вышла из договора, но создала тайное ядерное оружие, проводит уже по два испытания ядерного оружия в год, ракеты создает, ей все сходит с рук и с ней пробуют договориться. Китай использовал северокорейский козырь как элемент большой геополитической игры с США, а теперь никто не знает, как из этой ситуации выйти хотя бы с минимальными потерями. По сути, госсекретарь Тиллерсон дал понять, что США не хотят возврата за стол переговоров, потому что считают это слабой позицией в условиях шантажа со стороны Северной Кореи. Конфликт здесь может быть кровавым и риск использования ядерного оружия очень высок".

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