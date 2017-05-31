Перестановки в команде Трампа: уволился директор по коммуникациям
Директор Белого дома по коммуникациям Майк Дабки оставил свою должность. Об этом сообщает The Hill.
Он проработал в должности три месяца, кандидатуру его преемника еще не назвали.
По информации издания, Дабки не способен был выстроить работу коммуникационной команды Белого дома в ситуации постоянных упреков в СМИ о якобы сговоре между представителями избирательного штаба Дональда Трампа и России.
"Дабки было некомфортно работать с Трампом, который полагается в основном на спонтанные действия, а не на четкий план работы", - отмечает издание.
Сообщается также, что он якобы попал в немилость к Трампу после того, как СМИ обнародовали его слова о том, что "никакой доктрины Трампа не существует".
26 мая издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер также находится под пристальным вниманием ФБР в рамках расследования о связях с чиновниками РФ и вмешательстве России в президентские выборы в США.
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