Перестановки в команде Трампа: уволился директор по коммуникациям

Кадровые изменения произошли из-за дела о связях с РФ, поскольку Майк Дабки не способен был выстроить работу коммуникационной команды Белого дома

Директор Белого дома по коммуникациям Майк Дабки оставил свою должность. Об этом сообщает The Hill.

Он проработал в должности три месяца, кандидатуру его преемника еще не назвали.

По информации издания, Дабки не способен был выстроить работу коммуникационной команды Белого дома в ситуации постоянных упреков в СМИ о якобы сговоре между представителями избирательного штаба Дональда Трампа и России.

"Дабки было некомфортно работать с Трампом, который полагается в основном на спонтанные действия, а не на четкий план работы", - отмечает издание.

Сообщается также, что он якобы попал в немилость к Трампу после того, как СМИ обнародовали его слова о том, что "никакой доктрины Трампа не существует".

26 мая издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер также находится под пристальным вниманием ФБР в рамках расследования о связях с чиновниками РФ и вмешательстве России в президентские выборы в США.

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