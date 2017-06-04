Теракт в Лондоне: в больницы доставили 48 пострадавших

Увеличилось количество пострадавших в теракте

По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью. Об этом сообщает служба скорой помощи Лондона в Twitter.

"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", - отмечается в Twitter.

4 июня сообщалось, что жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.

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