Теракт в Лондоне: в больницы доставили 48 пострадавших
04.06.2017 09:24
Увеличилось количество пострадавших в теракте
Фото: EPA
По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью. Об этом сообщает служба скорой помощи Лондона в Twitter.
"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", - отмечается в Twitter.
4 июня сообщалось, что жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.
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