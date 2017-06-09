Британия отвергла правительство жесткого Brexit

После потери большинства в парламенте Терезе Мэй будет трудно воплотить в жизнь ее бескомпромиссную позицию по отношению к Евросоюзу

На прошедших вчера выборах в парламент Великобритании Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла прежнее уверенное большинство в Палате общин. От необходимых для создания правительства 326 мест в нижней палате консерваторов отделяют всего восемь мандатов. На первый взгляд, катастрофы нет - в 2010 году у консерваторов тоже не было большинства, но Дэвид Кэмерон смог сформировать коалиционное правительство, заручившись поддержкой либерал-демократов. Однако сейчас партии Терезы Мэй будет трудно найти союзников. В результате выборов сформировался "подвешенный парламент", в котором у консерваторов очень мало вариантов для создания коалиции и продвижения своей программы выхода из ЕС.

С лейбористами, которые на этих выборах получили на 10% голосов и на 31 мандат больше, коалиции у консерваторов не может быть из-за идейных разногласий. Нынешний лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обещал избирателям мягкий Brexit. В своей предвыборной программе лейбористы отвергли принцип правительства Мэй "лучше отсутствие сделки с ЕС, чем плохая сделка" и обязались добиться договоренности с ЕС. Они пообещали согласовать с ЕС сохранение участия Британии в реформированном таможенном союзе и едином рынке, в то время как правительство консерваторов заранее заявило о грядущем выходе из этих соглашений. Вместо предложенного Мэй "Великого билля об отмене" европейского законодательства, партия Корбина обязалась внести в парламент законопроект о защите европейских прав и гарантий и гарантировать все права граждан ЕС, живущих в Британии. В то же время лейбористы признали, что безвизовому режиму для граждан Евросоюза будет положен конец после выхода из ЕС.





Джереми Корбин (фото - ЕРА)

Во внутриполитической программе лейбористы предложили национализацию энергопоставщика National Grid, железной дороги, водных ресурсов, почты, повышение налогов для корпораций и граждан, которые зарабатывают свыше 80 тыс. фунтов стерлингов в год, 30 млрд фунтов для национальной системы здравоохранения, отмену платы за обучение в вузах Англии. Последний пункт был особо популярен среди молодежи - проблема студенческих долгов в Британии одна и самых животрепещущих. Естественно все эти идеи противоречат программе консерваторов. Да и модель больших коалиций в Британии после Второй мировой войны не прижилась.

Шотландские националисты, получившие третью фракцию в парламенте, не пойдут на коалицию с Мэй из-за неприятия Brexit и противодействия со стороны консерваторов новому референдуму о независимости в Шотландии. Помимо второго референдума они требуют участия правительства Шотландии в переговорах по Brexit, сохранения участия Шотландии в едином рынке.

Либерал-демократы также хотят, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, требуют окончательного референдума о членстве в объединении c опцией остаться в ЕС, сохранить членство в едином рынке и таможенном союзе, обеспечить свободу передвижения между ЕС и Британией. Участие в коалиции с консерваторами уже однажды завершилось для них фиаско и повторять болезненный опыт они не хотят.

Выручить Терезу Мэй может разве что коалиция с консервативной Демократической юнионистской партией, представляющей интересы протестантов Северной Ирландии. Их 10 голосов в новом парламенте консерваторам хватит для создания призрачного большинства величиной в 1-2 голоса. Однако даже если такая коалиция состоится, ясно, что не такого исхода гонки ждала от Мэй ее партия.





Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Со старта кампании в середине апреля опросы сулили значительный успех консерваторам. Мэй прочили роль новой Железной Леди, наследницы Маргарет Тэтчер в британской политике. Решение провести жесткий Brexit и отказ для Шотландии в праве проведения повторного референдума по независимости должны были создать соответствующую картинку для избирателя. Однако решение провести досрочные выборы сыграло с Мэй злую шутку. Такую же, как решение провести референдум о Brexit для ее предшественника Дэвида Кэмерона.

Консерваторы надеялись, что решения воплотить итоги референдума по Brexit на практике достаточно для победы на выборах. Однако после запуска Brexit в конце марта, скорый выход из ЕС начал восприниматься избирателями как состоявшийся факт. Проблема отношений с ЕС по-прежнему наиболее волнует британских избирателей, однако лейбористы не отказывались от признания итогов референдума 2016 о выходе из ЕС и предложили альтернативу жесткому подходу правящей партии. Вопрос иммиграции вообще отошел на второй план. В итоге консерваторы, которые использовали в кампании лозунги жесткого Brexit и уменьшения иммиграции (достигшей в 2016 году 248 тысяч человек) до уровня десятков тысяч человек в год, лишились главных козырей. Лейбористы устроили разгромную критику политики консерваторов в здравоохранении и образовании. Депутат консерватор Джон Редвуд даже заявил в интервью ВВС, что лейбористам удалось добиться успеха только благодаря обещанию бесплатных вузов в Англии и увеличения расходов на здравоохранение.



Депутат-консерватор Ник Эванс: "Это абсолютная катастрофа для партии. Мы выстрелили себе даже не в ногу, мы выстрелили себе в голову"

В то же время вопросы обороны и безопасности вышли на первый план для британских избирателей, согласно опросу YouGov от 5-7 июня. Причиной стали теракты последних трех месяцев - атаки джихадистов в Лондоне в марте и июне, взрыв на Манчестере-арене в мае. Эти преступления унесли жизни около 40 человек, и могли повлиять на выбор британцев. После последнего теракта в Лондоне лейбористы собрали нашумевшую пресс-конференцию с участием представителей профсоюзов госслужащих, которые рассказали, как решения Терезы Мэй, министра внутренних дел в 2010-2016 годах, сократить количество полицейских повлияли на готовность Британии противостоять террористической угрозе и увеличению нагрузки на действующих полицейских. Сухая статистика говорит о том, что количество полицейских уменьшилось за время руководства Мэй со 144 до 123 тыс сотрудников в Англии и Уэльсе.

Консерваторы могли бы вообще потерпеть горькое поражение, если бы не ситуация в Шотландии - здесь консервативные кандидаты взяли 11 новых мандатов, воспользовавшись противостоянием лейбористов и шотландских националистов. Лидер последних, премьер Шотландии Никола Стерджен не скрывала слез из-за потери 19 мест в парламенте, уступленных консерваторам и лейбористам - многие шотландские избиратели голосуя за них показали неприятие идеи независимости страны.





Никола Стерджен (фото - ЕРА)

После появления первых итогов выборов Тереза Мэй заявила: "Стране нужен период стабильности, и независимо от результатов консерваторы обеспечат стабильность, чтобы мы могли все, как одна страна, объединиться". В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин призвал ее уйти в отставку. Симпатизирующая консерваторам газета The Times уже вышла с передовицей "Большая игра Мэй провалилась", а депутат парламента от консерваторов Ник Эванс заявил в интервью ВВС, что итог выборов является "абсолютной катастрофой" для консерваторов. "Мы не выстрелили себе в ногу, мы выстрелили себе в голову", - подчеркнул он. Недовольство внутри Консервативной партии может оказаться той бурей, которая сокрушит шансы Терезы Мэй остаться на посту премьера.

Британия вступила в период неопределенности и итог выборов также внушает надежду противникам выхода Британии из Евросоюза. Теперь консерваторам будет тяжелее продвигать вариант жесткого Brexit, потому что правительство Мэй не получило на выборах достаточную поддержку этому подходу к переговорам со странами ЕС. Речь не только о распределении мест в парламенте, но и о результатах всеобщего голосования. 13,6 млн голосов консерваторов на этих выборах - это меньше, чем вместе взятые 13 млн голосов лейбористов, 2,4 млн голосов либералов и 1 млн за шотландских националистов, выступающих против европейской политики Мэй.

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