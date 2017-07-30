Дойдет ли в Венесуэле до гражданской войны?

Как может развиваться ситуация в скатывающейся в экономический и политический коллапс Венесуэле после выборов в Национальную конституционную ассамблею





На 30 июля в Венесуэле запланировано проведение выборов в Национальную конституционную ассамблею, которая будет вносить изменения в действующую Конституцию, принятую в 1999 году во время президентства Уго Чавеса. По утверждению президента Николаса Мадуро, эти изменения помогут достичь взаимопонимания между разными группами общества и восстановить мир в стране.

В президентском декрете от 1 мая указано, что изменения коснутся сфер экономики, безопасности и судебной системы, прав молодежи, представителей различных этносов и культур, защиты окружающей среды и самоуправления.

В состав Национальной конституционной ассамблеи должны войти 540 членов, избранных путем всеобщего прямого тайного голосования. Из них 364 будут избираться по территориальному принципу - в 24 венесуэльских "штатах", каждый муниципалитет которых будет представлен одним членом. Остальные 176 членов должны избираться из 8 "секторов" общества: крестьян, рабочих, студентов, инвалидов, пенсионеров, индейских народов, предпринимателей и коммун, а также общинных советов.

Объявление выборов привело к усилению протестов со стороны оппозиции, которая рассматривает выборы в ассамблею как нарушение основ демократии, способствующее узурпации власти президентом и укреплению социалистического режима.

В последние несколько лет Венесуэла переживает глубокий кризис, связанный со спадом ее зависимой от экспорта нефти экономики из-за падения цен на нефть на мировом рынке и с нерациональной политики правительства. Высокий уровень инфляции, увеличение безработицы, рост преступности, регулярные отключения света и воды, дефицит продовольствия, промышленных товаров первой необходимости и медикаментов, связанный, с одной стороны, с государственным регулированием цен, а с другой - с высоким уровнем спекуляции, привели к усилению недовольства населения. Также этому способствовали неоднозначные политические решения правительства, в том числе, попытка в конце марта передать Верховному суду полномочия парламента - Национальной ассамблеи, на выборах в которую в декабре 2015 года победила оппозиция; перенесение региональных выборов 2016 года на конец нынешнего года; запрет на участие в политической деятельности на 15 лет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу и т.д.

Протесты, начавшиеся в 2013 году после победы Мадуро на выборах, обострялись в 2014 году - тогда погибло 43 человека, а один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения (недавно выпущен из тюрьмы под домашний арест). В нынешнем году во время протестов с конца марта погибло уже более 100 человек. Отличает нынешние протесты кроме возросшей агрессивности также то, что их поддерживает часть чавистов, находящихся при власти, лидером которых является генеральный прокурор Луиса Ортега.

Правительство заявляет о преднамеренной эскалации оппозицией насилия и о ее планах реализовать государственный переворот при поддержке со стороны США и зависимых от них международных организаций, прежде всего Организации американских государств (ОАГ). Тем временем администрация Трампа 26 июля ввела санкции против 13 венесуэльских чиновников и приказала американским дипломатам вывезти семьи из страны.



Протесты в Каракасе в мае 2017 года (Фото - EPA / Miguel Gutierrez)

Весь мир наблюдает за развитием кризиса в Венесуэле в ожидании некоторого переломного события, которое кардинально изменит ситуацию. На данный момент можно выделить несколько возможных вариантов разрешения кризиса, в котором оказалась родина Симона Боливара.

Усиление внутренней конфронтации вплоть до гражданской войны. Репрессии со стороны власти усиливаются, увеличивается масштаб протестов и их агрессивный характер; происходит криминализация общества и рост социальной конфликтности; продолжается гиперинфляция, резкое падение ВВП. Некоторые аналитики даже говорят про возможность гражданской войны. Но в целом такой вариант рассматривается как маловероятный, поскольку долговременное обострение конфликта является нежелательным как для самой страны, так и для ее партнеров, в первую очередь, соседей по региону. Поэтому в случае эскалации насилия возможен ввод международных миротворческих контингентов.

Подавление правительством протестов оппозиции. Протесты прекращаются из-за репрессий со стороны власти, давление международного сообщества уменьшается, Мадуро узурпирует власть. О таком варианте уже предупреждает оппозиция, которая обвиняет правительство в использовании силовых методов для подавления протестов. Однако правительство пока твердит о готовности к мирному решению конфликта, и утверждает, что им не отдавались приказы о применении оружия против демонстрантов (полицейские, причастные к этому, арестованы).

Стагнация. Характер конфликта не меняется - не происходит ни примирения, ни усиления конфронтации; протесты не ослабевают, продуктовый и товарный кризис продолжается; создается конституционная ассамблея, вносятся изменения в Конституцию. Этот вариант рассматривается как вероятный многими экспертами и правительством, но как нежелательный оппозицией.

Диалог правительства и оппозиции. Такой вариант декларирует правительство, рассматривая изменение Конституции как выход из политического кризиса. Венесуэльская оппозиция пока не намерена идти на диалог с властями и поэтому данный вариант также кажется маловероятным.

Государственный переворот. Такой вариант возможен в случае перехода вооруженных сил на сторону оппозиции. Традиционно армия имеет большой вес в странах Латинской Америки, осуществляла неоднократно перевороты. Во время "холодной войны" США неоднократно использовали связи с латиноамериканскими военными для свержения неудобных для себя правительств и установления лояльных. В частности рассекреченные документы ЦРУ подтверждают проведение в 1970-73 годах операции по отстранению от власти президента Чили Сальвадора Альенде: до президентских выборов усилия направлялись на недопущение его избрания; после - на организацию протестов, саботажа с целью ослабления экономики и подрыва доверия к правительству; третьим этапом был военный переворот во главе с генералом Августо Пиночетом.

Переворот в Венесуэле нельзя полностью исключать, но власть к такому сценарию давно готовилась. Попытка переворота уже имела место в 2002 году, когда группа военных пыталась отстранить от власти Уго Чавеса. Однако после этого кадровый состав армии подвергся пересмотру и сейчас в ней преобладают лояльные действующей власти военнослужащие. Их лояльность, в частности, обеспечивается их неплохим финансовым и продовольственным обеспечением.

Отказ Мадуро от власти. Под давлением мировой общественности и объединенной венесуэльской оппозиции отменяется создание конституционной ассамблеи. Ближайшее окружение Мадуро распадается. Под давлением бизнеса и в силу соображений безопасности правительство вынуждено передать власть. Создаются условия для сотрудничества диссидентов-чавистов с оппозицией, что делает возможным проведение демократических выборов, гарантированных независимым Национальным избирательным советом под наблюдением ОАГ и при поддержке Верховного суда в новом составе. Этот вариант рассматривается оппозицией как наиболее желаемый, однако для его реализации ей не хватает единства и поддержки населения.

Какой именно вариант развития событий ждет Венесуэлу мы узнаем в ближайшее время.

Александра Ковалева,

кандидат политических наук

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