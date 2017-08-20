Лоукост-терроризм: история автотеррора в ЕС и как его избежать

Лоукост терроризм стал вызовом для стран ЕС, и решить эту проблему можно только комплексным ответом в сферах безопасности, образования и занятости

За последний год сразу в нескольких странах Европы произошли теракты с применением автотранспорта. Барселона, Ницца, Лондон, Стокгольм, Берлин - крупные туристические центры становятся целями джихадистов Исламского государства и их сторонников. Как и ножевые атаки на прохожих, которые происходили во время терактов в Лондоне и Барселоне, спланированные наезды на пешеходов на микроавтобусах, грузовиках или обычных легковушках западные СМИ называют лоукост терроризмом или лоу-тех терроризмом.

Для совершения таких терактов, не нужно обладать большими финансовыми средствами или познаниями в химии взрывчатых веществ.

Задачи таких терактов - посеять панику среди местного населения и туристов, которые к тому же являются гражданами многих стран и увезут страх с собой, измотать противника - силовые структуры европейских стран - поиском нападающих и скрытых террористических ячеек, нанести удар по туризму, добиться роста антимусульманских настроений в странах ЕС, спровоцировать антимусульманские акции, которые обеспечат приток новых членов из числа местных мусульман в джихадистские группировки. LIGA.net приводит перечень терактов, совершенных за последнее время в рамках лоукост терроризма.

Теракт в Барселоне





Испанская королева Летиция проведывает в больнице пострадавших в результате теракта в Барселоне (фото - ЕРА)

17 августа впервые за последние 13 лет джихадисты провели атаку в Испании. Днем микроавтобус Fiat Talento наехал на пешеходов на популярной среди туристов улице Барселоны La Rambla. Микроавтобус проехал 550 метров, иногда двигаясь зигзагами, водитель пытался убить как можно больше пешеходов и велосипедистов. Погибли или умерли от ранений 13 человек, сбежавший преступник угнал автомобиль и убил его владельца.

Ночью 18 августа в городке Камбрильс на юге Каталонии автомобиль с 5 нападавшими наехал на несколько людей. Сразу после наезда террористы выскочили из автомобиля и начали бить ножами окружающих, одна женщина впоследствии скончалась от ранений, четверо человек ранены и из них три находятся в тяжелом состоянии. Четверо террористов были убиты полицейскими, еще один затем скончался от ранений. С терактами в Барселоне и Камбрильсе также связывают взрыв в городке Альканар, в результате которого погиб один человек. В доме, где произошел взрыв, террористическая ячейка готовила бомбы для теракта.

Общее количество погибших в результате терактов достигло 16 человек, 100 человек ранены, из них 15 получили тяжелые ранения. Жертвы и пострадавшие являются гражданами 34 стран.

Главным подозреваемым в совершении терактов сначала считался 18-летний марокканец Мусса Укабир, который украл документы своего брата, чтобы арендовать микроавтобусы для совершения наездов. Укабир был убит во время теракта в Камбрильсе. Однако сейчас МВД Испании сообщает, что за рулем микроавтобуса, совершившего самый кровавый теракт был 22-летний марокканец Юнус Абуякуб и он до сих пор находится на свободе. Всего из участников террористической ячейки в 12 человек, пятеро убиты и четверо задержаны.

Террористы Исламского государства объявили, что теракт совершен в ответ на участие Испании в коалиции против ИГ. Это напоминает о том, как в 2004 году террористы Аль-Каиды взорвали бомбы в четырех поездах в Мадриде - тогда погибли 192 человека и свыше двух тысяч были ранены. Аль-Каида объявила о мести за участие Испании в военной операции в Ираке. Сейчас теракт вряд ли связан именно с местью за участие Испании в коалиции против ИГ, скорее всего группировка на фоне постоянных поражений в Сирии и Ираке стремится показать свою способность убивать в одном из наиболее популярных у террористов мест Европы. Кроме того, в 2015-2017 году полиция в Испании задержала ряд джихадистов, и у членов спящих террористических ячеек в стране могли быть опасения на счет возможного задержания.

Ницца





Мемориал жертвам теракта в Ницце с надписью "Любовь всегда побеждает" (фото - ЕРА)

Теракт в Ницце, произошедший вечером 14 июля 2016 года, во время празднования Дня Бастилии, стал самым кровавым терактом, в которых использовался автотранспорт. 19-тонный грузовой автомобиль Renault Midlum совершил наезд на людей на Английской набережной, которые наблюдали за фейерверком. Погибли или впоследствии умерли от ранений 86 человек, 458 были ранены. Среди погибших - 22-летний украинец Михаил Базелевский, студент одного из канадских университетов.

Теракт совершил 31-летний тунисец Мохамед Лауэж-Булель, который обладал видом на жительство во Франции и с 2005 года жил в Ницце. Он был в поле зрения полиции из-за совершения краж и насилия, в том числе домашнего. Ранее Лауэж-Булель употреблял свинину, алкоголь и наркотики и совсем не походил на религиозного мусульманина. О времени, когда он радикализировался, до сих пор идут споры. После совершения теракта террористы ИГ назвали его солдатом халифата.

Террористическая атака нанесла туризму вред, но вряд ли настолько значительный, как рассчитывали террористы. Ницца является ведущим туристическим центром французского Лазурного Берега - аккумулирует около 40% туристического потока региона. В целом во Франции за май-сентябрь 2016 года было зарегистрировано 262 млн ночевок туристов, на 2,5% меньше, чем в предыдущем году, а в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег их количество сократилось на 8,6%.

Стокгольм





Акция протеста против террора в центре Стокгольма 9 апреля 2017 года (фото - ЕРА)

7 апреля 2017 года преступник угнал грузовик шведской пивоваренной компании Spendrups, который остановился для выгрузки товара на одной из улиц Стокгольма. Угонщик на большой скорости повел грузовик на людей, прогуливающихся по улице Королевы, где находится много магазинов одежды. Преступник ехал зигзагами и пытался задавить как можно больше детей. Грузовик успел наехать на нескольких людей, прежде чем врезался в угол здания. Пять человек погибли либо умерли от ранений - двое иностранцев и трое шведов, включая 11-летнюю девочку. 15 человек были ранены, девять из них получили серьезные ранения. Преступник покинул место преступления.

В совершении теракта был обвинен 39-летний соискатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, которому отказали в предоставлении убежища и хотели депортировать, но он скрывался от полиции. Акилов находился в Швеции с октября 2014 года, узбекские спецслужбы сообщили, что он пытался выехать на войну в Сирию, шведская полиция подтвердила информацию о его симпатиях к террористам Исламского государства. На Facebook-странице обвиняемого обнаружены пропагандистские видео ИГ.

Судебное разбирательство продолжается. Исламское государство ответственность за теракт не брало, так как избегает этого, если исполнители остаются живы после теракта.

Берлин





Дальнобойщики провожают в последний путь Лукаша Урбана, убитого террористом в Берлине (фото - ЕРА)

Вечером 19 декабря грузовик Scania-R-450 въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине на Брайдшадплац, где проехал 60-80 метров между торговыми рядами и сбил одну палатку. В результате теракта погибли семь граждан Германии и четверо иностранцев, включая гражданина Украины. 56 человек были ранены. Преступник сбежал с места преступления. В кабине грузовика было обнаружено тело польского водителя Лукаша Урбана, который был убит угонщиком еще до теракта. Урбан, сотрудник польской транспортной компании, выполнял доставку груза стальных балок в Берлин, и видимо был захвачен в заложники во время одной из остановок.

21 декабря полиция объявила в розыск по подозрению в совершении теракта 24-летнего тунисца Аниса Амри, за информацию о котором было объявлено вознаграждение в 100 тысяч евро. 23 декабря в одном из городов на севере Италии Анис Амри открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Двумя выстрелами в грудь террорист был убит. Террористы ИГ опубликовали видео о том, что Амри присягнул на верность лидеру джихадистов аль-Багдади.

Позже стало известно, что в юности будущий террорист употреблял наркотики и алкоголь, был осужден за мелкий криминал. В Европу Амри первоначально попал в 2011 году под видом беженца на плоту на итальянский остров Лампедуза. Он пытался избежать срока за угон грузовика в Тунисе. Амри провел 4 года за решеткой на Сицилии за грабеж и участие в бунте в центре содержания беженцев. В итальянских тюрьмах Амри радикализировался. В 2015 году тунисские власти отказались принять его обратно и вскоре он подал документы на убежище в Германии.

В 2016 году преступник несколько раз попадал в поле зрения германских спецслужб и полиции, но его не задержали даже за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Следствие установило, что полицейские, которые должны были наблюдать за Амри, этого не сделали, и внесли фальшивые данные о наблюдении за ним. Кроме того, за три недели до теракта спецслужбы Марокко предупреждали Германию о подготовке Амри теракта.

Теракты в Англии





Песчаная скульптура индийского скульптора Сударшана Патнаика (фото - ЕРА)

В Англии только за этот год произошло три атаки террористов с применением автомобиля.

22 марта 2017 года автомобиль Hyundai Tucson совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. За рулем был 52-летний британский гражданин, исламист Халид Масуд. Оставив автомобиль, он накинулся с ножом на безоружного полицейского, убил его, после чего был застрелен другим полисменом. Погибли или умерли в больницах трое британцев и два иностранца, 49 человек были ранены. Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт.

Халид Масуд, который совершил теракт, в детстве был заводилой на школьных вечеринках и хорошим спортсменом, но затем несколько раз отсидел в тюрьме за нападения, заинтересовался исламом, преподавал в Саудовской Аравии английский. В своем последнем сообщении на WhatsApp Масуд сообщил, что совершит теракт в качестве мести за военные действия западных стран на Ближнем Востоке.

3 июня три террориста на микроавтобусе наехали на туристов на Лондонском мосту. Преступники выбежали из автомобиля и начали преследовать прохожих с ножами. В результате наезда и ножевых ранений погибли один британец и семь иностранцев, 48 человек были ранены. Полиция застрелила всех трех нападавших. Исламское государство взяло ответственность за теракты. Террористами оказались: 27-летний британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт, который состоял в запрещенной исламистской группировке Аль-Мухажирун, и участвовал в кампании запугивания мусульман, голосовавших на парламентских выборах, 30-летний марокканец Рашид Редуан, которому не удалось получить убежище в Британии, но удалось жениться на ирландке и остаться в Великобритании, и 22-летний марокканец Юсеф Загба, у которого в 2016 году итальянская полиция обнаружила на мобильном телефоне материалы ИГ.

19 июня 47-летний Даррен Осборн наехал на группу мусульман возле Мусульманского центра соцобеспечения в парке Финсбери в Лондоне. Один человек погиб, 10 ранено. Осборн сидел на антидепрессантах и ранее хотел покончить жизнь самоубийством, свидетели заявили, что он сообщало в пабе о намерении атаковать пропалестинский марш.

Как предотвратить лоу-кост терроризм



Самый простой ответ, который приходит на ум в случае терактов с применением автотранспорта - поставить бетонные блоки либо другие заграждения при въезде в большие пешеходные зоны, оградить тротуары на мостах. Это решение для крупных городов с большими пешеходными зонами. Очевидно, что все больше европейских государств будут организовывать дежурство военных с оружием в наиболее популярных у туристов местах, как это уже происходит во Франции и Бельгии. Еще лучше будет, если приезжающим туристам будут хотя бы выдавать брошюры о том, как вести себя в случае терактов, так как, к сожалению, теракты происходят все чаще, а после скорого разгрома Исламского государства в Сирии и Ираке часть джихадистов из стран ЕС может вернуться домой. Это значительно повысит террористическую угрозу.



Для уменьшения причин роста проблемы, нужны не просто меры силовиков или спецслужб, необходимо повышение финансирования интеграции мусульманских меньшинств в европейское общество, что требует больших дополнительных средств и особого внимания к уровню образования в иммигрантских кварталах. Если европейские правительства не готовы платить больше за интеграцию мусульманских меньшинств, урезают средства на образование, от чего в первую очередь страдают школы в бедных кварталах, и при этом готовы массово одобрять иммиграцию из мусульманских стран, то в будущем терактов будет еще больше. Это словно выстрел себе в ногу. И нет ничего удивительного в том, что интеграция людей из мусульманских стран сложнее, учитывая господствующие там ультраконсервативные ценности и взгляды.



Также необходимо тщательное внимание к трудоустройству молодежи. Именно всей молодежи, потому что растет количество молодых коренных европейцев, которые переходят в ислам, а затем увлекаются идеями джихадистов в качестве выражения протеста против существующих порядков.



Победу над терроризмом также не достичь и без запрета права проповеди в европейских мечетях для граждан неевропейских государств, без преследования разжигающих межнациональную и межрелигиозную вражду имамов и проповедников-самозванцев, мер против ближневосточных государств и частных лиц из этих государств, финансирующих терроризм и исламистские организации. Наконец, не только джихадистские проповеди, но и сама идеология политического исламизма должна попасть под запрет в Европе, как несущая угрозу межрелигиозному миру.



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