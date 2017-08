Кошмар в водах Балтийского моря: что известно о гибели Ким Валль

Гибель журналистки Ким Валль, чье обезглавленное тело обнаружили в Дании, потрясла мир. Вся история и ее версии - в материале LIGA.net

10 августа в 19:00 шведская журналистка Ким Валль в Копенгагене села на борт мини-субмарины, построенной по проекту датского изобретателя Петера Мадсена, местной знаменитости, чтобы взять у него интервью. Путешествие на датский остров Борнхолм, которое должно было продолжаться несколько часов, стало для журналистки последним.

Утром 11 августа субмарина затонула из-за проблем с балластной цистерной, как утверждал в последствии изобретатель. Мадсен был спасен с подлодки и сразу заявил журналистам, что находился на ней один, а шведскую журналистку высадил на одном из островов у Копенгагена еще предыдущим вечером. Однако парень шведской журналистки и ее друзья, так и не дождавшись каких-то известий от нее, обратились в полицию.

После того, как версия с высадкой Ким Валль на одном из островов стала вызывать все большие сомнения в полиции, Мадсен был взят под стражу на 24 дня. Он изменил показания и сообщил, что журналистка погибла на борту субмарины в результате несчастного случая, ее тело изобретатель "похоронил по морскому обычаю" в море в бухте Кьоге к югу от Копенгагена. Через десять дней торс тела журналистки без головы и конечностей был обнаружен на побережье недалеко от датской столицы и история начала приобретать все более зловещий оттенок.



Кем была Ким Валль

Родившаяся в южной Швеции Ким Валль получила образование по специальности международные отношения в Лондонской школе экономики и политических наук, побывала по программе обмена в Пекинском университете, а затем получила степень магистра в Колумбийском университете в США.

Работая в качестве журналиста-фрилансера для ведущих западных изданий The Guardian, The New York Times, Vice, Slate она посетила ряд интересных уголков планеты, рассказывая читателям истории о камерах пыток угандийского диктатора-людоеда Иди Амина, жизни китайских общин в США и Африке, борьбе за доступ к Интернету на Кубе, культе вуду на Гаити, людях, которые пьют человеческую кровь в США, фетишистах.

В 2016 году Валль была удостоена премии Ганзеля Мита за статью "Исход" о последствиях ядерных испытаний на Маршалловых островах. Друзья погибшей отмечают, что она была из той категории журналистов, которые предпочитают исследовать мир, а не писать статьи, сидя в офисе. Незадолго до интервью с Мадсеном журналистка приняла решение переехать в Пекин со своим парнем и начать там новую жизнь.

Друзья журналистки отмечают, что по горькой иронии судьбы, Ким Валл, посетившая ряд опасных мест в далеких странах, погибла совсем недалеко от родного дома в стабильной Европе.

Датский Маск

Подозреваемый в убийстве журналистки Петер Мадсен называет себя изобретателем-предпринимателем. В местных СМИ его неоднократно именовали скандинавским Илоном Маском, сравнивали с французским мореплавателем-изобретателем Жак-Ивом Кусто и популяризатором науки Карлом Саганом.





Петер Мадсен после затопления лодки 11 августа (фото - ЕРА)

Детство у Мадсена было тяжелое, судя по тому, что он рассказал ранее журналистам о своем отце. Когда ему было шесть лет, родители развелись. Будущий изобретатель остался жить с отцом, хозяином небольшой гостиницы, которого он в последствии называл авторитарным и склонным к насилию. "Когда я думаю о своем отце, я думаю, как бы дети в Германии чувствовали себя, если бы их отец был комендантом в концентрационном лагере. Как это ощущать, что ваш собственный отец - злодей?" - заявил Мадсен в 2014 году в интервью для биографии, написанной журналистом Томасом Дьюрсином.

В юности Мадсен начал увлекаться военной историей и технологиями. В 15 лет он создает свою первую компанию - Датскую космическую академию, а через три года начинает учиться инженерному делу, но вскоре покидает эту специальность, считая, что уже достаточно знает о строительстве субмарин.

Свою первую, семиметровую мини-подлодку Мадсен построил в 2001 году. Вторая субмарина Мадсена, 13-метровая UC2 Kraka ныне представлена в экспозиции Датского Технического музея в Хельсингоре.





Субмарина Наутилус (фото - ЕРА)

18-метровая Субмарина Наутилус, на которой погибла или была убита Валль, была построена в 2008 году за счет пожертвований, которые Мадсен собирал в Интернете и через друзей. Ее стоимость составила 200 тысяч долларов. С 25 волонтерами, которые помогали строить субмарину в течение трех лет Мадсен в последствии перессорился.

После запуска Наутилуса Мадсен переходит к осуществлению своих планов по ракетостроению. Он мечтал запустить в космос ракету, созданную руками аматоров без какой-либо помощи государства или крупных корпораций. В 2008 году вместе с Кристианом фон Бегтсоном он создает некоммерческую аэрокосмическую организацию Copenhagen Suborbitals. В 2011 году организации удалось запустить одноступенчатую ракету HEAT-1X с гибридным двигателем с острова Борнхолм в Балтийском море. Позже организация получила награду Международной авиационной организации. В 2014 году Мадсен создает свой собственный проект по развитию космических технологий RLM Space Lab и покидает Copenhagen Suborbitals, которая успешно осуществляет проекты и в настоящее время.

"Моя страсть - это поиск путей, как путешествовать за пределы известных нам миров", -написал изобретатель на своем сайте Rocket Madsen Space Lab.

Биограф Мадсена, журналист Томас Дьюрсин описал его в интервью датской газете Jyllands-Posten как человека с тяжелым характером, большими амбициями и желанием делать все так, как он считает нужным. По его словам, изобретателя всю жизнь сопровождали конфликты с людьми, с которыми он работал. До насилия конечно не доходило, но споры были ожесточенные. В то же время он утверждает, что Мадсен женат, хотя отношения с женой можно охарактеризовать как свободные и предпочитал в качестве жилища свою субмарину.

Что показало расследование

Мадсену на данный момент предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Было установлено, что подлодка была затоплена специально. На борту поднятой с морского дня субмарины обнаружены следы крови Валль, однако каких-то других вещественных доказательства из-за последствий затопления обнаружить не удалось.

23 августа полиция подтвердила, что обнаруженное тело на берегу острова Амагер без головы и конечностей принадлежит журналистке. Стало известно также, что к телу была привязана железная арматура, чтобы воспрепятствовать его всплытию на поверхность. "Что касается вскрытия, я могу добавить, что у туловища есть некоторые травмы, которые, как представляется, были преднамеренно сделаны, чтобы воздух покидал тело, оно не плавало или осталось на морском дне. Точно так же кусок металла был прикреплен к телу, чтобы убедиться, что оно опустится на дно", - заявил датский следователь Йенс Йенсен.





Датские водолазы продолжают поиски частей тела шведской журналистки (фото - ЕРА)

Мадсен отрицает убийство журналистки. "Подозреваемый отрицает убийство и расчленение человеческого тела", - сообщила полиция в пятницу, 25 августа. О каких-то новых деталях в датской полиции сообщать отказываются, ссылаясь на "закрытый характер дела и продолжающееся расследование".

На данный момент изобретатель направлен на психиатрическую экспертизу. Датские прокуроры хотят продлить его срок содержания под стражей после 5 сентября. Если вина в убийстве будет доказана, Мадсену грозит как минимум 12 лет тюрьмы. Если же произошедшее окажется несчастным случаем, ему грозит 3-4 месяца тюрьмы за избавление от тела в море.

В СМИ сейчас обсуждается несколько версий причин смерти журналистки.

Несчастный случай

Помогавший Мадсену строить Наутилус Йенс Фалькенберг предположил, что журналистка действительно могла погибнуть в результате несчастного случая - поскользнутся на лестнице внутри субмарины и разбить голову.

"Когда я услышал, что она мертва, моя первая мысль заключалась в том, что она могла поскользнуться на лестнице, ведущей к первому люку", - сказал Фалькенберг в интервью газете Metroxpress. Он также упомянул о наличии двери, о стальной ручку которой легко можно было удариться затылком из-за невнимательности.

Серийный убийца?

Из-за совпадения некоторых деталей преступлений после задержания Мадсена датская полиция вновь открыла дело об убийстве 22-летней японской туристки Казуко Тойонага в 1986 году. Расчлененное тело Тойонага было обнаружено в черных сумках через месяц после ее исчезновения в разных местах у побережья Копенгагена. Убийство до сих пор остается нераскрытым и вызывает много домыслов.

Версия о связи Мадсена с убийством Тойонага сразу вызвала бурное обсуждение в соцсетях и на форумах о загадочных убийствах. На момент гибели Тойонага, Мадсену было всего 15 лет и многие сомневаются, что подросток мог расчленить тело и незаметно выкинуть останки в море без посторонней помощи.





Казуко Тойонага (фото - wikipedia.org)

И если уж говорить о серийном убийце, в Европе найдется немало других кандидатов на роль ответственного за убийство японской студентки, исходя из почерка преступника. Например, печально известный "Охотник за скальпами" - британец Джон Суинни, который расчленил двоих своих бывших девушек и выкинул останки в каналы Лондона и Роттердама в 90-х.

Высказывались и подозрения относительно черногорского убийцы Смайо Джурлича, которого ФБР подозревает в убийстве и расчленении нескольких женщин в Бельгии, Албании и США, части тела которых он раскидывал в мусорных пакетах в разных частях города.

Расправа наркокартеля

Известно, что мини-субмарины, часто используются для транспортировки наркотиков в Латинской Америке и Карибском бассейне. 23 августа датское издание The Copenhagen Post сообщило, что по информации анонимного источника Ким Валль писала статью о наркоторговле и могла расследовать возможное вовлечение Мадсена в подобный бизнес. Убийство и расчленение тел вполне в традициях мексиканской наркомафии.





Колумбийские военные рядом с субмариной, которую наркомафия хотела использовать для перевозки кокаина, 2005 год (фото - ЕРА)

Опасная профессия

Гибель Валль открыла дискуссию вокруг проблем, которые существуют в современной журналистике.

Во-первых, хотя вина Мадсена еще не доказана, некоторые СМИ уже успели объявить его виновным в убийстве и чуть ли не серийным убийцей.

Во-вторых, подруга Валль Зрути Готтипати в колонке для The Guardian обратила внимание на растущие риски работы журналистов-фрилансеров и гендерные предрассудки. "Поскольку СМИ сталкиваются с сокращением бюджетов, они все чаще полагаются на фрилансеров, которые стоят меньше и часто готовы взять на себя ответственность за сообщения из рискованных мест, куда не отправляют штатных сотрудников. Даже на этом фоне конкуренция жесткая, а женщины-фрилансеры усердно работают, чтобы их пол не считался помехой", - отметила она.

Журналистка пишет, что насилие против женщин даже в таком бастионе гендерного равенства, как Скандинавия, не искоренено. "В мире есть способ сбить с ног женщин, которые выделяются твердостью, остроумием и смелостью. Есть традиция удушать голоса, которые осмеливаются говорить, унижать женщин, которые выходят за пределы своих зон комфорта, раздавить тех, кто нарушает правила", - подчеркивает она.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал датскую полицию найти и наказать виновных в гибели журналистки, и отметил, что журналистика является опасной профессией, особенно для женщин. "Журналисты-женщины особенно уязвимы для нападений и запугивания", - подчеркнул он. Дезир также намекнул на недооценку труда журналистов-фрилансеров, которые нередко освещают важные события и жертвуют своими жизнями.

История убийства Ким Валлm уже затмила на просторах Скандинавии другую загадочную историю - об убийстве шведского премьера Улофа Пальме в 1986 году, которая много лет вызывает интерес аудитории. В соцсетях проводят параллели между гибелью Валль и завязкой сюжета популярного датско-шведского сериала Мост, который начинается с обнаружения расчлененного женского тела под мостом, связывающим Данию и Швецию.

Возможно, следователям в итоге удастся добиться от Мадсена признательных показаний, однако не меньше шансов и того, что истинные подробности гибели журналистки так и останутся загадкой.

