Ким просит войны: как будет развиваться противостояние США с КНДР

Семь сценариев развития конфликта вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи

Испытание Северной Кореей водородной бомбы мощностью около 100 килотонн 3 сентября вывело кризис вокруг ракетно-ядерной программы страны-изгоя на новый уровень. Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "просит войны" и необходимо принять решительные меры против его режима.

Сейчас США пытаются продвинуть в Совете безопасности ООН проект новой резолюции о санкциях, которые нанесут еще один удар по экономике КНДР. Голосование по новым санкциям состоится 11 сентября. КНДР угрожает США "величайшей болью и страданиями, когда-либо перенесенными в истории" из-за проекта резолюции, предусматривающего пошаговое введение запрета на поставки нефти в КНДР, закупки северокорейского текстиля, запрет использования северокорейской рабочей силы. Неоправдавшиеся прогнозы об испытании северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты 9 сентября, на день создания КНДР, свидетельствуют, что северокорейский режим не хочет лишать Китай и России аргументов против резолюции перед голосованием.





В то же время ясно, что последние испытания КНДР подвели черту под всеми усилиями, которые предпринимали США с 1994 года, чтобы не допустить появления нового ядерного государства на Корейском полуострове. Политика агрессивной риторики в отношении КНДР со стороны администрации Трампа дает обратный результат. После весеннего обострения с якобы посылкой атомного авианосца к берегам КНДР Пхеньян провел самые успешные испытания ракет, а после августовского заявления президента США о том, что КНДР встретится "с огнем и яростью, которые мир не видел", - испытание водородной бомбы.

В зависимости от того, как изменится стратегия США и будут действовать другие вовлеченные стороны, возможны несколько сценариев развития конфликта вокруг КНДР.

Удушение КНДР санкциями

За последний год нанесены уже два тяжелых удара по КНДР путем принятия экономических санкций. В ноябре 2016 года была принята резолюция №2321 Совбеза ООН, призванная лишить Северную Корею $800 млн выручки - сократить экспорт угля на 60%, полностью запретить экспорт меди, свинца, цинка.

В августе 2017 года ее дополнила резолюция №2731 Совбеза ООН, призванная сократить валютную выручку от экспорта Северной Кореи на треть. Согласно этой резолюции, полностью запрещен северокорейский экспорт угля - это главная статья, обеспечившая в 2015 году $951 млн из $2,83 млрд экспортной выручки КНДР. Также запрещены экспорт железа, свинца, морепродуктов, введены ограничения на наем новых северокорейских рабочих, создание новых совместных предприятий с КНДР и инвестиции в существующие.

Главный торговый партнер КНДР - Китай, на который приходится 90% товарооборота страны - 15 августа одобрил торговые ограничения, а 25 августа запретил создание новых северокорейских предприятий на своей территории. Кроме того, в апреле с КНДР прекратила торговлю Индия, на которую приходилось 3% северокорейского товарооборота, а в сентябре - Филиппины с долей в 1,8%.





Единогласное голосование Совбеза ООН за санкции против КНДР, 5 августа (фото - ЕРА)

В случае принятия новой резолюции о санкциях, предложенной США, под удар попадет одна из топ-отраслей северокорейской экономики - текстильная - в 2015 году экспорт одежды принес режиму $833 млн из $2,83 млрд выручки. Запрет использования северокорейской рабочей силы зарубежом нанесет еще один удар по доходам режима. По информации южнокорейского Министерства объединения, за рубежом официально работает 148 тысяч северокорейцев: в Китае 80 тысяч, в России - 53 тысячи, остальные - в Монголии и арабских странах. Эти рабочие ежегодно платят налоги размером в $7 тыс, что позволяет северокорейскому режиму получить еще $1 млрд, который исчезнет в случае принятия новой резолюции. Наконец, запрет на поставки нефти в КНДР, создаст большие трудности для функционирования индустрии и транспорта в стране.

Вопрос сейчас состоит в том, готовы ли Китай и Россия помочь США нанести новый удар по КНДР. 7 сентября министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "учитывая последние события в Северной Корее, Китай согласен с тем, что СБ ООН должен дать новый ответ и принять необходимые меры". В то же время новые санкции создадут для Китая локальные экономические трудности в двухмиллионном приграничном городе Даньдун, через который осуществляется 70% торговли с КНДР, да и полной экономической блокады Пхеньяна в Пекине не хотят. Кроме того, поставка США 8 сентября Южной Корее пусковых элементов противоракетной системы THAAD, против чего протестовал Пекин, усложняет достижение договоренности по новым санкциям.





Северокорейский ресторан в китайском Даньдуне (фото - ЕРА)

Голосование России за санкции после обысков в дипмиссиях РФ в США еще менее вероятно. Кремлю представился благоприятный случай отомстить за обиду. "Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они (КНДР, - ред.) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - заявил руководитель России Владимир Путин 5 сентября. К тому же в последнее время Россия наращивает связи с КНДР, вдвое за первое полугодие увеличены поставки нефти в страну, да и вообще увязание Вашингтона в противостоянии с Пхеньяном выгодно Кремлю, чтобы ослабить внимание США к другим регионам.

Возможно, США удастся убедить Пекин и Москву принять какие-то положения из предложенного проекта санкций. Однако успех удушения КНДР санкциями полностью зависит от взаимопонимания США с Китаем, а президент Трамп к этому похоже не стремится. 3 сентября он написал в Twitter, что "США рассматривают, в дополнение к другим вариантам, прекращение торговли с любой из стран, ведущих бизнес с Северной Кореей". Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил сразу после этого, что уже идет разработка санкций против стран, торгующих с КНДР. Учитывая, что Китай является первым торговым партнером и для США - объем торговли составил $648 млрд в 2016 году, сложно понять, как Белый Дом собирается реализовать эту затею без торговых войн с Пекином и не навлекая на себя гнев мощного китайского лобби в Вашингтоне.

"Двойное замораживание"

Идея "двойного замораживания" была озвучена представителем Китая в ООН Лю Цзеи, и ее поддерживает Россия. Она состоит в прекращении развития ракетно-ядерной программы КНДР в обмен на отказ США и Южной Кореи от совместных учений и размещения систем ПРО в Южной Корее. Представитель США в ООН Никки Хейли уже отвергла это предложение. В Вашингтоне считают такую идею вмешательством в отношения с американскими союзниками и поощрением КНДР за нарушение предыдущих резолюций Совбеза ООН. К тому же даже в условиях приостановки испытаний, КНДР может и дальше работать над миниатюризацией боеголовок.

Хотя Россия и Китай будут и дальше настаивать на целесообразности "двойного замораживания", вряд ли администрация Трампа может принять такое предложение без репутационных потерь для себя.

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Превентивный удар США по КНДР

6 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что военный ответ США на ракетно-ядерные испытания КНДР "не является предпочтительным вариантом, но мы посмотрим, что будет дальше". В Пхеньяне новыми испытаниями показывают, что не сильно верят в такой сценарий развития событий, и оснований для этого достаточно.

Дилемма превентивного удара существует с самого начала кризиса вокруг КНДР в 1994 году, когда администрация Билла Клинтона рассматривала возможность удара по ядерному реактору в Йонбёне, но отказалась от этой идеи после оценки данных разведки и уговоров южнокорейского президента Ким Ен Сама. Причина - северокорейская артиллерия, РСЗО в случае начала военных действий накроет Сеул и некоторые другие южнокорейские города, погибнут тысячи человек, прежде чем авиация США и Южной Кореи уничтожит северокорейские позиции. И среди погибших могут быть америка



Учения северокорейской артиллерии (фото - ЕРА)

У США и Южной Кореи есть ресурсы, чтобы уничтожить ключевые объекты военной и ракетно-ядерной инфраструктуры КНДР, однако по разным прогнозам количество жертв в результате войны может достичь до миллиона человек. "Ситуация патовая, и непредсказуемая, риски повышаются на каждом витке кризиса. Тот, кто первый проявит слишком резкую позицию - рискует. Ким действует по принципу "я припадочный, держите меня". Это пока срабатывает. Но если одна из сторон сорвется, будет цепная реакция и тысячи жертв", - объяснил в комментарии LIGA.net профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Сергей Галака.

Кроме того, сложно предсказать реакцию Китая, который не намерен защищать КНДР только в том случае, если Пхеньян первый проявит агрессию. "Китайцам очень не понравятся военные действия со стороны США. Они панически боятся, что исчезнет буфер между Китаем и американскими базами в Южной Корее, не хотят прямого соприкосновения с американцами. Также в Пекине опасаются и волны северокорейских беженцев", - отметил Галака.

Японское издание Tokyo Shimbun в редакционной статье отмечает, что Трамп уже провел красную линию в отношении Северной Кореи - она не должна запускать ракеты к континентальному побережью США, а также в американские территориальные воды вокруг Гуама и Гавайских островов. Переход этой красной линии приведет к применению вооруженной силы против режима.

Сергей Галака считает, что в случае выполнения КНДР угрозы нанести обволакивающий ракетный удар в район Гуама, полномасштабных военных действий скорее не будет. "Американцы ракеты собьют. Будет напряженность, однако каких-то более внушительных действий против КНДР не последует. Речь идет о государстве с ядерным оружием. Если бы Буш знал, что у Саддама Хуссейна есть ядерный заряд, он никогда бы не послал в Ирак войска. Потому что в противном случае - это тысячи погибших, внутриполитический скандал и импичмент", - подчеркивает один из ведущих украинских специалистов по вопросам ядерного нераспространения.

Уничтожение Ким Чен Ына

Пока что есть только информация о подготовке отряда южнокорейских морпехов, целью которого будет уничтожение северокорейского лидера. Разработку плана ликвидации северокорейского лидера в сентябре 2016 года подтвердил министр обороны Южной Кореи в сентябре 2016 года во время заседания парламента. В августе 2017 года южнокорейские истребители F-15K отрабатывали бомбардировку ставки Ким Чен Ына. Руководивший учениями майор армии Ли Кук Но заявил: "Наши военно-воздушные силы уничтожат руководство северокорейского режима сильным ударным потенциалом, если он будет угрожать безопасности нашего народа и союза Южной Кореи и США ядерным оружием и ракетами".





Ким Чен Ын рядом с водородной бомбой - как утверждает северокорейская пропаганда (фото - ЕРА)

"Вариант с устранением Ким Чен Ына или вообще смены правящей династии скорее спекулятивный, скрывает очень большие риски дестабилизации, что аукнется на всем регионе. Непонятно, кто возьмет бразды правления в свои руки, будет контролировать ядерное оружие", - отмечает в комментарии LIGA.net эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

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Интервенция Китая в Северную Корею

Давно известно о неприязненном отношении китайского лидера Си Цзиньпина к Ким Чен Ыну. Первый - сын репрессированного китайского коммуниста, познавший в юности все прелести китайской "культурной революции" и потративший десятилетия на восхождение к вершинам власти. Второй - сын вождя Ким Чен Ира, который детство провел в элитных швейцарских школах, а абсолютную власть получил по наследству в 28 лет. За шесть лет лидеры стран, официально являющихся союзниками, ни разу не встречались.

Ракетно-ядерная программа КНДР создает все больше неудобств для Китая на мировой арене, именно поэтому Пекин поддержал последние санкции ООН после режима. Торговля Китая с КНДР, выросшая с 1999 года в несколько раз, с 2013 года регулярно сокращается.





Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

В условиях роста отчуждения между Пекином и Пхеньяном и постоянных сюрпризов со стороны Ким Чен Ына вторжение Китая или угроза таким вторжением для провоцирования смены лидера режима, может быть лучшим сценарием превентивного решения проблемы ракетно-ядерной программы, считает экс-редактор The Economist Билл Эммот. По его мнению, для Китая - это способ установить реальный контроль над Пхеньяном, достичь паритета с США, и убрать угрозу, которая в перспективе может грозить не только Вашингтону или Сеулу, но и Пекину.

Как отмечает в комментарии LIGA.net Юлия Курнишова, такой сценарий разрешения конфликта нереалистичный. "Идея красиво звучит, но реализовать ее сложно. Зачем Китаю нужно брать на себя такую ответственность? Это должны быть какие-то серьезные доводы и уступки по торговле, по контролю в Южно-Китайском море со стороны США. Трамп на это не сможет пойти, зачем США такое усиление Китая? В конечном итоге, главный враг США - не Пхеньян и даже не Россия, это Китай. Тактический вопрос для США - что-то сделать с ядерной программой КНДР, но на стратегическом уровне в США понимают, что нужно предпринимать меры по недопущению усиления Китая. То есть США не могут пойти на уступки, а Китай иначе не согласится", - говорит она.

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Долгие переговоры. Вероятно, бесплодные

Решение северокорейского кризиса дипломатическим путем, с использованием модели ядерной сделки с Ираном предлагает канцлер Ангела Меркель. Загвоздка в том, что на момент заключения сделки в 2015 году у Ирана и близко не было таких успехов в ракетных или ядерных разработках, как у КНДР. В Пхеньяне уже неоднократно заявляли о том, что не намерены отказываться от ракетно-ядерной программы. В США же настаивают на согласии КНДР на денуклеаризацию.

Швейцария, которая входит в комитет нейтральных стран по предотвращению враждебности на Корейском полуострове, уже предложила свои услуги по организации переговоров. По информации агентства AP тайный канал связи между представителем администрации Трампа по Северной Корее Джозефом Юном и Пхеньяном уже существует - общение осуществляется через северокорейского дипломата Пак Сон Иля, работающего в представительстве КНДР при ООН в Нью-Йорке.

Однако, если когда-то переговоры США с КНДР и выйдут на официальный уровень, вряд ли Пхеньян захочет обсуждать что-либо большее, чем замораживание ракетно-ядерной программы. Даже старт таких переговоров является труднодостижимым. Повторение провала, которым завершились шестисторонние переговоры по денуклеаризации КНДР в 2003-2009 годах, вообще никого не удивит.





Шестисторонние переговоры, Пекин, 2004 год (фото - ЕРА)

Сдерживание КНДР и возможное размещение ядерного оружия в Южной Корее

5 сентября после переговоров Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином было объявлено о готовности США продать Южной Корее и Японии передовые вооружения на миллиарды долларов. Два лидера также договорились о том, что южнокорейские ракеты могут быть оснащены боеголовками весом свыше 500 кг. А уже 8 сентября США доставили в Южную Корею четыре пусковые установки системы противоракетной обороны THAAD. Эта система будет одним из ключевых элементов сдерживания агрессии КНДР.

"Американское экспертное сообщество наперебой говорит, что создана термоядерная бомба, а КНДР - это ядерная держава, хотя официально ее никто не признает в таком качестве. Поэтому надо договориваться и создавать силы сдерживания в регионе. США могут создать систему сдерживания и попытаться вновь купить КНДР, хотя как показывает опыт - это абсолютный авантюризм", - отмечает Сергей Галака.

Система ПРО THAAD в Сонджу, 300 километров к югу от Сеула, 8 сентября (фото - ЕРA)

Кроме того, в СМИ активно обсуждается возможность возвращения в Южную Корею американского тактического ядерного оружия, которое находилось в стране с 1958 по 1991 год. Согласно сентябрьскому опросу Gallup Korea 60% южнокорейцев готовы одобрить возвращение ядерного оружия, 35% выступают против.

10 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отверг идею возврата тактического ядерного оружия. "Не существует никакого изменения в политическом принципе правительства по денуклеаризации Корейского полуострова, и мы никогда не рассматривали повторное принятие тактических ядерных боеприпасов", - говорится в официальном заявлении Голубого дома.

Как сообщает NBC, источник в администрации Трампа заявил, что США пока не рассматривают вариант возвращения тактического ядерного оружия на полуостров, так как это лишит оснований требований о ядерном разоружении КНДР, а также приведет к гонке вооружений.

Тем не менее, вопрос размещения тактического ядерного оружия обсуждался во время разговора министра обороны Кореи Сан Ен Му с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом на прошлой неделе. "Я сказал ему (Мэттису, - ред.), что было бы хорошо, чтобы стратегические вооружения направлялись регулярно на Корейский полуостров, и некоторые южнокорейские депутаты и средства массовой информации продвигают идею о (повторном развертывании - ред.) тактического ядерного оружия", - отметил южнокорейский министр.





Стратегический бомбардировщик B-52 над корейской авиабазой Осан (фото - ЕРА)

Скорее всего, именно стратегия сдерживания КНДР будет ключевой для США в ближайшее время. Она необязательно будет предусматривать размещение тактического ядерного оружия в Южной Корее, но точно - максимальное усиление систем противоракетной обороны своих союзников в регионе, наращивание совместных военных учений с южнокорейской армией, количества облетов стратегических бомбардировщиков, заходов в порты атомных субмарин. Одновременно, учитывая увеличивающуюся частоту ракетных и ядерных испытаний КНДР, США продолжат давить на Китай и Россию, требуя новых санкций. Такая ситуация может растянуться на годы.

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