Ураган Ирма во Флориде ослабел до первой категории

Жертвами обрушившегося на Флориду урагана стали три человека

Ураган Ирма сегодня по пути к штату Флорида ослаб до минимальной - первой - категории. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Эпицентр шторма утром понедельника находился в 40 км к северо-востоку от Тампы, максимальная скорость ветра в районе урагана снизилась до 85 километров в час.

По данным метеорологов, по мере дальнейшего продвижения Ирмы на северо-запад Флориды ее категория будет снижена до тропического шторма.

Тем не менее, в штате по-прежнему сохраняется режим крупного стихийного бедствия.

По первым прогнозам, жертвами обрушившегося на Флориду урагана стали минимум три человека.

Максимальный ущерб нанесен юго-западному побережью штата. Более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.

11 сентября сообщалось, что ураган Ирма достиг штата Флорида: более трех миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.

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