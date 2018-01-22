Тема дня. Теракт в Кабуле: почему украинцы стали жертвами талибов

Атака на отель в столице Афганистана стала самым кровавым нападением на украинцев за рубежом по количеству погибших за последнее время

В субботу, 20 января, боевики напали на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле. По официальным данным, жертвами атаки стали 18 человек, в том числе семь граждан Украины, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 погибших. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация Талибан. Что стоит за атакой джихадистов на гражданский объект и почему среди погибших так много украинцев - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Исламистское движение Талибан возникло в Афганистане в 1994 году, его основу составили пуштуны - народ, проживающий преимущественно на юге страны.

Исповедуемая организацией идеология является разновидностью исламского фундаментализма суннитского толка с элементами джихадизма и пуштунвали - неписаных пуштунских законов. Талибы отстаивают строгое соблюдение норм шариата, введение запрета на телевидение, музыку, изобразительное искусство, развлечения и т. п.

В 1996-2001 годах под властью Талибана находилась большая часть территории Афганистана. В результате начатой в 2001-м военной операции НАТО режим талибов был свергнут, после чего исламисты перешли к подпольной деятельности. Сейчас боевики ведут войну против правительства Афганистана и миссии Североатлантического альянса, оказывающей помощь местным силовым структурам.

Талибы и их союзники часто прибегают к террористическим атакам, в которых гибнут не только афганские силовики, но и гражданские лица, в том числе иностранцы. В 2017 году боевики совершили десятки терактов, жертвами которых стали тысячи человек.

Граждане Украины не впервые становятся жертвами атак со стороны талибов. В июне 2013 года в Пакистане боевики напали на лагерь альпинистов в Гималаях, в результате чего погибли 11 человек, включая троих украинцев из Харькова.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Многим украинцам Афганистан, конечно, знаком как объект советской военной интервенции в 1979-1989 годах. Афганскую войну прошли более 150 тысяч жителей тогдашней УССР, погибли в ней, по разным данным, от 2,4 до 3 тысяч украинцев.

В истории независимой Украины этому центральноазиатскому государству также нашлось место. В 2007 году наша страна присоединилась к операции международного контингента НАТО в Афганистане. Украинский контингент был представлен саперами, военными медиками и связистами, его численность варьировалась от 10 до 30 человек.

После прекращения участия Альянса в боевых действиях Украина присоединилась к небоевой миссии НАТО по обучению и помощи афганским силовикам "Решительная поддержка", которая стартовала в 2015 году.

По состоянию на май 2017-го в Афганистане находились 10 украинских военных, при необходимости их число может быть увеличено до 30. В ноябре прошлого года в МИД заявили, что Украина намерена расширить свое участие в афганской миссии НАТО.

Теракт в Кабуле сделал для множества украинцев своеобразное открытие: оказывается, некоторые граждане Украины, не из числа военнослужащих, вынуждены работать в Афганистане, несмотря на катастрофическую ситуацию с безопасностью. К примеру, по словам посла в Таджикистане Виктора Никитюка, в Афганистане работает "много украинских авиатехников".

Как сообщили в МИД, шестеро погибших украинцев, в том числе две женщины, будучи сотрудниками украинских авиакомпаний, были наняты афганскими авиалиниями Kam Air, еще один погибший работал с компанией напрямую по контракту.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Хотя Украина и участвует в миссии НАТО в Афганистане, ее вклад в операцию "Решительная поддержка" крайне мал, чтобы можно было говорить о его очевидной связи с атакой Талибана на "Интерконтиненталь".

Вероятнее всего, украинцы стали случайными жертвами боевиков, которые при выборе объекта нападения ориентируются, в основном, на масштабность теракта и последующий резонанс.

Для Афганистана теракт в Кабуле стал одним из многих, очередным свидетельством продолжающейся в стране войны и ухудшения ситуации с безопасностью. Еще в мае 2017 года в Минобороны США констатировали, что в ближайшее время положительных сдвигов в Афганистане не предвидится, несмотря на усилия Вашингтона и союзников.

Для Украины же эта трагедия стала очередным напоминанием об угрозе терроризма по всему миру и, возможно, о том, что МИД стоит интенсивнее работать над информированием украинцев об опасностях за рубежом. А также о том, как иногда рискуют наши граждане, которые вынуждены работать за пределами родины.

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