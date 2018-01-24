Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили

Движение Талибан за два десятилетия прошло путь от борьбы с советской оккупацией до массового террора для захвата и удержания власти

Теракт в Кабуле 20 января убил больше украинцев, чем атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Уже известно о семи погибших в результате атаки на отель "Интерконтиненталь" гражданах Украины, работников частной авиакомпании. Ответственность за нападение взяли члены движения Талибан.

Талибан - кто они?

"Исламский эмират Афганистан", более известный всему миру как Талибан - это религиозно-политическое движение, которое в течении последних 24 лет с переменными успехами ведет вооруженную борьбу за власть в Афганистане. В 1994 году на юге страны, в провинции Кандагар, группа бывших полевых командиров времен войны против советского контингента вместе с местными религиозными деятелями основывали движение, целью которого стало прекращение многолетней гражданской войны и построение на территории Афганистана религиозного государства.

Религиозные и личные связи объединили в единую сеть мул юга Афганистана, бывших моджахедов, учеников и настоятелей религиозных школ Пакистана, в которых с конца 70-х годов учились тысячи афганских беженцев. Этот союз стал питательной средой для формирования нового политического движения в разрушенной войной стране. Многолетняя гражданская война фактически истребила традиционные местные элиты. Вакуум власти, образовавшийся после 1992 года (год свержения режима последнего просоветского президента Мухаммеда Наджибуллы) благоприятствовал успеху новой, радикальной силы.

Уже первые шаги Талибана продемонстрировали решимость и бескомпромиссность этого движения. По версии известного эксперта по Афганистану Ахмеда Рашида, первой военной операцией талибов стало освобождение по просьбе местных жителей двух похищенных и изнасилованных одним из полевых командиров девушек. Вооруженные несколькими трофейными автоматами ученики местной сельской школы во главе со своим учителем муллой Омаром (будущим лидером талибов) освободили девушек и казнили насильника. Другая группа учеников освободила еще одного похищенного ребенка, мальчика, и казнили двух полевых командиров, которые оспаривали свое право на него.

Получив подкрепление со стороны религиозных школ Пакистана и поддержку пакистанских властей, талибы сначала захватывают контроль над югом страны, а в 1996 году штурмом берут Кабул и провозглашают создание "Исламского эмирата Афганистан". Захватив территорию, талибы сразу начали внедрять радикально новые порядки во все сферы жизни афганцев. Были введены новые специальные суды, рассмотрение дел в которых базировалось исключительно на нормах шариата. Были запрещены музыка, телевидение, публичные развлечения (футбол, например). Женщинам запрещалось работать, а девушкам - получать образование в общих учебных заведениях. После серии скандалов и взаимных обвинений, из Афганистана под угрозой казни были высланы все международные гуманитарные и правозащитные организации.



Религиозная школа Талибана для местных подростков

И все же следует отметить, что не в последнюю очередь благодаря таким жестким методам талибам удалось быстро восстановить порядок на подконтрольной им территории. Была налажена торговля внутри страны, были ликвидированы многочисленные вооруженные группы неподконтрольных бывших бойцов и криминалитета. Талибам угрозами и поощрениями удалось разоружить местное население. Стабилизация ситуации в стране стала одним из основных аргументов в пользу признания новой афганской власти такими странами, как Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ. Делегации талибов несколько раз были приняты в США. Сохранилось даже интервью с представителем талибов на американском телевидении.



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Однако ситуация вокруг талибов постепенно ухудшалась. Разрушение религиозных буддистских статуй в Бамиане, нарушение прав женщин, и, главное, связи с Аль-Каидой вызвали многочисленные нарекания и угрозы в сторону талибов. В конце концов, после атак 11 сентября неуступчивость талибов в вопросе безапелляционной передачи Усамы бен Ладена США привели к падению режима талибов в ходе военной операции.

За несколько месяцев операции "Несокрушимая свобода" Талибан был фактически уничтожен. Власть в стране перешла к умеренным проамериканским политикам, а лидеры талибов были убиты, арестованы или скрывались в соседнем Пакистане, где была создана так называемая Кветтская Шура - правительство талибов в изгнании в пакистанском городе Кветта.

Однако новое руководство Афганистана во главе с представителем старой элиты Хамидом Карзаем не сумело наладить работу по восстановлению порядка и стабильности. Коррупционные скандалы, локальные конфликты между традиционными и новыми элитами, неспособность правоохранительных структур обеспечить порядок - все это создавало условия для возвращения талибов. На руку талибам сыграла и ситуация в мире.

В 2006 году внимание США постепенно переключилась на Ирак, где в то время во всю шла партизанская война против новой власти в Багдаде и сил международной коалиции. Сначала постепенно, а потом со все большей активностью талибы расшатывают ситуацию многочисленными террористическими атаками. Проигрыш в 2001 году стал для талибов горьким опытом, из которого они сделали правильные, судя по текущей ситуации, выводы.



Второе пришествие



Во-первых, была изменена военная стратегия. Проиграв традиционную войну, талибы переориентировались на оружие слабых - терроризм. Смертники - до того почти неизвестное для афганцев явление, становятся главной ударной силой возрожденного Талибана. Если в 2005 году талибы совершили 21 атаку смертника, то уже в 2006 году - 141.

Осознав сложность организации жизни в крупных городах в условиях партизанской войны, талибы переориентировались на захват и удержание контроля в сельской местности. Города остаются под властью официального правительства и наглядно демонстрируют местным преимущества власти талибов, с их некоррумпированными судами, разветвленной системой бесплатного социального обеспечения, бесплатными образовательными учреждениями и фиксированными налогами. Комбинируя эффективную военную деятельность с пропагандой собственной социальной системы, талибы уже к концу 2017 частично или полностью контролировали около 40% территории страны.



Территории, контролируемые Талибаном на конец 2017 года

В медиа талибы все больше внимания уделяют изображению себя как эффективной власти, которая уже строит альтернативное существующему государство. Это хорошо видно на примере вооруженных сил "Исламского эмирата Афганистан". Талибами была создана сеть военных лагерей, в которых рекруты занимаются по единым программам, носят военную униформу. В структуре армии Талибана созданы отдельные специальные подразделения и даже рода войск, например, специальные силы так называемого "Красного подразделения", мобильные силы на мотоциклах и внедорожниках, батальон смертников "имени муллы Омара"

Талибы сменили свою тактику и на международной арене. Неудачные попытки ведения официальных переговоров через созданный в 2013 году офис "ИЭА" в Катаре (сейчас закрыт) перевели переговорный процесс в неформальное русло. Через неофициальные каналы в талибы наладили сотрудничество с Ираном, Россией и другими странами. Понимая опасности переориентации талибов на своих геополитических оппонентов, США словами госсекретаря Тиллерсона уже предложили "умеренным лидерам талибов" участие в действующем официальном правительстве. И хотя сами талибы неоднократно в своих официальных заявлениях выражали готовность к мирным переговорам, реальных результатов этот процесс пока что не дал.



Подготовка боевиков в военных лагерях талибов

Террористы или повстанцы

"Исламский эмират Афганистан" использует в своей военной стратегии и тактике терроризм, то есть в соответствии с определением известного американского исследователя терроризма Брюса Хоффмана, намеренно провоцирует и использует страх через применение насилия, - или, что не менее важно, угрозы насилия, - для достижения политических целей.

Терроризм для талибов, как и для других примеров политического феномена "semi state" (например, "Исламского государства", РПК, "ДНР / ЛНР") - это лишь дополнительный инструмент в политической борьбе, наряду с другими. Более того, на характеристику движения Талибан влияют сугубо практические интересы участников конфликта. Так, например, Талибана нет в списке террористических организаций, утвержденных Государственным департаментом США. Это связано с тем, что американцы пытаются наладить переговорный процесс между талибами и правительством, а переговоры с террористами - вещь опасная как минимум для имиджа демократической страны. Другая североамериканская страна, не принимающая участие в переговорном процессе, Канада, признала талибов террористами. Также поступила и Россия, впрочем, это не мешает ей поддерживать неформальные отношения и даже оказывать помощь талибам. Даже длящиеся уже два десятилетия отношения талибов с Аль-Каидой не являются достаточным аргументом в пользу того, чтобы считать талибов террористической организацией. Напротив, последние данные по Афганистану демонстрируют кардинальный сдвиг в модели вооружённого сопротивления, исповедуемой талибами.



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Терроризм в Афганистане

Согласно итоговому Глобальному индексу терроризма 2017 (Global Terrorism Index), Афганистан занимает второе место в мире по уровню террористической угрозы и уступает только хронически нестабильному Ираку.

В 2016 году в Афганистане было совершено 1 342 терактов, что на 23% меньше, чем в 2015. Талибы ответственны за 94% терактов. Жертвами террористических актов по всей стране стали более 9 тысяч человек (4574 человек погибло, еще 5057 получили ранения). Те же талибы несут ответственность и за самый кровавый теракт 2016 года, нападение на северный город Кундуз, когда в результате боев погибло 154 человека.

Но эти цифры не идут ни в какое сравнение с военной активностью талибов. Только за 2016 год в результате партизанских действий талибов в Афганистане погибло 18 000 человек (что на 700 человек больше чем в 2015). То есть для талибов терроризм становиться все менее эффективным и оправданным в сравнении с партизанскими действиями. Об этом говорят и сами официальные заявления талибов, в которых они постоянно подчеркивает необходимость избегать неоправданных жертв среди гражданского населения.

Уменьшение количества терактов, приоритетность военных и полиции в качестве мишеней для нападений, расширение географии военных операций талибов - все это говорит о том, что Талибан нельзя характеризовать как исключительно террористическую организацию, вроде "Красных бригад" или ранней "Аль-Каиды". В деятельности талибов все больше политики и стратегии, и все меньше терроризма. Однако, как показал теракт в Кабуле 20 января, терроризм в руках талибов - оружие хоть и непопулярное, но не менее страшное, которые они используют ограничено, но с ужасными последствиями.



Жертвы террора талибов

Выводы

Чтобы знать, как противостоять угрозе, нужно сначала узнать того, кто угрожает. Теракт талибов в Кабуле 20 января унес жизни семи граждан страны, которая не имеет даже посольства в Афганистане, не говоря уже о каких-либо интересах во внутренних делах этой неспокойной страны. Тем не менее неучастие в разрешении многолетнего вооружённого конфликта и борьбе с терроризмом не снимает ответственности с Украины за безопасность своих граждан, попавших в Афганистан.

Ни переговоры, ни перевыборы, ни даже полное замирение с талибами не изменит того факта, что Афганистан - опасная страна. Опасная для туристов, журналистов, дипломатов, бизнесменов. Непрекращающаяся гражданская война, слабое и коррумпированное центральное правительство, бедность и геополитическое противостояние региональных игроков создали тепличные условия для разрастания в Афганистане такого опасного явление как терроризм. Даже откажись талибы от атак на гражданских, в стране найдутся другие сторонники убийства ради политических целей, например, "Исламское государство" (вилайет "Хорасан"), которое в 2016 году совершило 51 теракт, унесший жизни 505 человек (для сравнения, в 2015 году атаки "ИГ" унесли жизни 120 человек). Поэтому знать о террористической угрозе обязан каждый, кто собирается в Афганистан. Не просто знать, но и понимать, где, как и когда это может случится, и как этого избежать. Предусмотреть все невозможно. Но тот, кто знает об опасности, имеет больше шансов, чем тот, кто о ней даже не догадывается.

Александр Кореньков

волонтер исследовательской группы "Центр изучения повстанческих движений"

специально для LIGA.net



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