Тема дня. Восточная Гута: зачем убивают детей

Войска Асада и Путина не прекращают обстрелы "оппозиционных сил" в пригороде Дамаска. Но гибнут гражданские - дети, женщины, старики

Сирийский анклав Восточная Гута - последний крупный район возле сирийской столицы Дамаска, который удерживают повстанцы. Сейчас в районе проживает около 350 тыс жителей. Уже неделю не прекращаются обстрелы района авиацией Башара Асада и его российскими союзниками. Что сейчас происходит в Восточной Гуте - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В мае 2017 года Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане договорились создать в Восточной Гуте одну из четырех зон деэскалации. Тем не менее, еще в январе правозащитники сообщали об обстрелах региона, а также о газовой атаке с применением хлора, которую устроили войска режима Асада. Восточная Гута находится под контролем оппозиционных групп, среди которых исламистская Джебхат ан-Нусра, и якобы для борьбы с ними сирийская и российская авиация в последнее время существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 20 февраля правозащитники сообщили, что в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 70 мирных жителей, еще более 300 были ранены, так как обстрелы направлялись преимущественно на жилые кварталы. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили: по состоянию на 24 февраля в результате бомбардировок за семь дней погибли 505 мирных жителей, в том числе 123 ребенка.

Сирийское правительство отрицает убийства гражданских, утверждая, что наносит удары только по вооруженным повстанцам, которые якобы первые обстреляли окраины Дамаска, в результате чего погиб ребенок, а восемь мирных жителей получили ранения.

В Совете безопасности ООН забили тревогу еще 22 февраля и хотели принять резолюцию о прекращении огня в Сирии. Но рассмотрение документа откладывали несколько раз, в чем западные дипломаты обвинили Россию. По их мнению, Москва, требуя отложить голосование, тянет время, предоставляя Дамаску возможность нанести последний удар по силам оппозиции. И поскольку времени мало - войска РФ и Асада усилили бомбардировки.

24 февраля резолюция о 30-дневном перемирии в Сирии наконец была принята. В документе подчеркнули, что режим прекращения огня должен начаться немедленно, чтобы дать возможность осуществить гуманитарные поставки местному населению. При этом режим тишины не предусматривает прекращение огня против Исламского государства, Аль-Каиды и Джебхат Ан-Нусры.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвали главу Кремля "оказать максимальное давление на сирийский режим", чтобы добиться немедленного прекращения огня в Восточной Гуте. Вчера российский президент распорядился ввести в районе режим "гуманитарной паузы", который подразумевает, что с 27 февраля сирийская армия не будет атаковать удерживаемый повстанцами район с 9 до 14 часов по местному времени.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На деле бомбардировки Восточной Гуты не прекратились. И ничего не изменилось. Останавливаться или отступать сирийскому диктатору незачем: с помощью РФ он почти победил оппозиционные силы. Очевидно, число жертв гражданских будет расти.

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