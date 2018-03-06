Тема дня. Шпионский скандал между РФ и Британией: все подробности

В Великобритании, вероятно, был отравлен бывший российский военный разведчик, завербованный британскими спецслужбами

Вчера, 5 марта, в торговом центре британского Солсбери были обнаружены в тяжелом состоянии мужчина примерно 60 лет и женщина, которой на вид около 30-ти. Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. И пока это все, что наверняка известно о данном инциденте. Однако британские СМИ уверены, что пострадавшие - бывший полковник военной разведки РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Чуть менее журналисты уверены в том, что пара была отравлена. О новом шпионском скандале - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первым об инциденте сообщило агентство ВВС. В своей новости они назвали имя Скрипаля и предположили, что он был отравлен. Британские власти эту информацию пока не подтвердили.

Известно, что ранее Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении РФ. В 1999 г он уволился и с 2003 г работал в управделами МИД России. После этого занимался частным бизнесом.

В декабре 2004 г россиянин был арестован по подозрению в работе на разведку Великобритании. Следствие выяснило, что завербован он был еще в 1995 г и передавал англичанам секретные данные, в частности о российских разведчиках, работавших в Европе под прикрытием. За это Скрипаль получил $100 тыс. В суде россиянин признал себя виновным и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Однако отсидел только 5 лет. В 2010 г Скрипаль был помилован и обменян в числе еще двух осужденных за госизмену на группу российских разведчиков, арестованных в США. Позже он получил убежище в Британии.

Очевидец инцидента в Солсбери рассказала The Telegraph, что увидела пару на скамейке в торговом центре. При этом она вела себя довольно странно: мужчина делал неопределенные движения руками и неподвижно смотрел вверх, женщина же положила голову ему на плечо, оба слегка покачивались. Через некоторое время место инцидента оцепили. Сотрудники экстренных служб в защитных костюмах обследовали близлежащие помещения и обеззаразили их. По данным СМИ, на месте происшествия была найдена "субстанция неизвестного происхождения".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. На этот момент ни британские, ни российские власти официально не подтвердили даже личности пострадавших.

The Sun сообщает, что незадолго до инцидента Скрипаль обращался к британским правоохранителям из-за опасений за свою жизнь.

The Telegraph предположила, что бывший шпион и его дочь могли быть отравлены фентанилом - опиоидным анальгетиком, использующимся в анастезиологии. Грубо говоря, это более сильный аналог героина. Известно, что от передозировки этим веществом умерли музыканты Prince и Lil Peep. Он также использовался для нейтрализации террористов при операции "Норд-Ост" в Москве. Однако тогда фентанил применялся в составе с другими веществами. Вместе с тем у фентанила есть несколько антидотов, и при своевременном их введении летального исхода можно избежать. Т.е. это не самый надежный способ убийства человека, по сравнению с другими.

К примеру, у изотопа полония-210, которым в той же Британии был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, нет эффективного антидота. А точная причина загадочной смерти в этой стране другого россиянина - предпринимателя Александра Перепиличного, который внезапно умер во время пробежки, и вовсе не была установлена.

Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что двое сотрудников служб экстренной помощи, которые работали на месте возможного отравления Скрипаля, были доставлены в больницу. На данный момент в больнице остается один из них.

"Принимая во внимание другие подобные случаи, например, дело Литвиненко, в случае необходимости мы передадим расследование в отдел по борьбе с терроризмом. Но сейчас главное - разобраться, что послужило причиной инцидента", - цитирует заместителя главы лондонской полиции Марка Роули ВВС. На момент подготовки материала расследование уже взяла на себя контртеррористическая полиция Британии.

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал вчерашнее происшествие в Солсбери "тревожным инцидентом", однако сказал, что не может его комментировать "из страха предрешить исход расследования".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о причинах происшествия с российским гражданином. При этом он отметил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента, сообщает Интерфакс.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Даже если британской стороне удастся доказать факт отравления Скрипаля, в данном случае не так важно, останется он в живых или нет, но причастность Москвы к этому преступлению доказать будет невероятно трудно, так как для этого часть важных следственных действий необходимо будет проводить на территории РФ, а это, как показывает случай Литвиненко, вряд ли закончится позитивным результатом из-за противодействия российских властей.

Как пишет ВВС, прошедшее в Лондоне в 2016 г общественное дознание по делу о смерти Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было "вероятно, санкционировано" Владимиром Путиным. Однако официальные обвинения президенту РФ выдвинуты не были.

Скотланд-Ярд подозревает в непосредственном совершении убийства бывшего офицера Главного управления охраны РФ Андрея Лугового, однако Россия отказывает Британии в его экстрадиции. Все, чего смог добиться Лондон, это введения санкций против него. Скорее всего, то же самое будет и в случае Скрипаля. Глава МИД Британии уже намекнул на усиление ограничительных мер против РФ.

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