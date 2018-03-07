"Нам врали, мы искали ответы". 5 шагов от недовольства к террору

От недовольства политикой властей к теракту всего пять шагов, утверждают психологи. Как становятся террористами - в материале LIGA.net

40000 человек из 110 стран мира. Именно столько иностранных бойцов насчитал Государственный департамент США в рядах боевиков Исламского государства. Почти 10% от этого количества - это граждане ЕС. Большинство европейских членов ИГ, а именно 66%, происходят из четырех стран - Бельгия, Франция, Германия, Великобритания. Почему граждане процветающих европейских стран присоединяются к террористам?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Американский исследователь терроризма Алекс Шмидт приводит более пятидесяти вариантов причин, от социального неравенства, политического давления, нарушения базовых прав человека до отчаяния из-за отсутствия перспектив для будущего, преследования представителей своей этнической, религиозной, языковой группы. И если мотивацию террористов четко определить довольно трудно, гораздо больше ясности в отношении того, как человек превращается в террориста.

Психологи утверждают, что от простого недовольства политикой властей к теракту всего пять шагов. В материале LIGA.net детально о каждом из них рассказывает Александр Кореньков, со-основатель Центра изучения повстанческих движений.

Как становятся террористами

Радикализация - слово, которое все чаще появляется в западных СМИ, когда речь заходит о растущей террористической угрозе. Говорить об этом феномене на Западе начали в начале 2000-х. Взрывы в Мадриде (2004) и Лондоне (2005) продемонстрировали масштабы угрозы, которую несут с собой доморощенные террористы.

Радикализация - это процесс обращения человека к взглядам, которые оправдывают использование насилия, в том числе и терроризма, для изменения существующей социальной, политической, экономической системы. Быть радикалом не означает быть террористом или даже сторонником экстремистских взглядов, о чем свидетельствуют современные реалии украинской политики. Но террорист - всегда радикал во взглядах и экстремист в методах.

Ключевыми характеристиками радикализации является то, что в ее корне лежит неудовлетворенность существующей системой, в первую очередь политической, а плодородной почвой для начала процесса радикализации становятся сообщества и группы, члены которых сталкиваются с систематическим давлением, преследованиями, публичным унижением. Часто триггером для запуска процесса радикализации становятся репрессии со стороны власти или потеря поддержки политических организаций со стороны широких слоев населения. В последнем случае для таких организаций радикализация становится попыткой вернуть утраченное влияние.

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Важным условием понимания процесса радикализации является признание рациональности выбора и поведения человека, который стал на этот путь. Действительно, хотя исследования говорят о том, что до 40% террористов-одиночек имеют психические расстройства, делать из этого обобщение неправильно. Тем более, что доля атак одиночек в общем количестве терактов составляет не более 2%. Решения террористов рациональные, что доказывают многочисленные исследования. Именно на рациональности поведения человека построена предложенная американским психологом Фатали Мохаддамом схема радикализации. Для объяснения процесса превращения человека в террориста исследователь использует метафору лестницы, разделенной этажами. Этих этажей всего шесть.

Нулевой этаж. Обязательным условием для запуска процесса радикализации является ощущение несправедливости и ненужности, которые переживает человек.

"Я бедный. У меня нет никого, кроме Бога. Для меня это был вопрос денег", - один из пленных командиров Исламского государства о причинах присоединения к террористам

Миллионы граждан по всему миру ежедневно страдают от несправедливости судьбы, властей, на работе или в семье. Для одних - это чувство перерастает в депрессию. Всего за 10 лет, с 2005 по 2015, количество людей, страдающих депрессией, выросло на 18,4% до 322 млн. человек. Кто-то ищет выход в самоубийстве, а кто-то идет дальше по лестнице радикализации. По мнению Мохаддама, для радикализации важным является не столько объективно существующее угнетение, сколько само ощущение человеком несправедливости, ее переживание, даже если объективно они не обоснованы. Это частично объясняет, почему террористами становятся образованные и небедные граждане богатых демократических стран.

"СМИ врут. Политики врут. Мы искали ответы", - из интервью Самуэля Вендта, гражданина Германии, который в 2014 году воевал в Сирии в рядах Исламского государства

Первый этаж. На этом этапе начинается сам процесс радикализации. Человек вместо пассивного созерцания или переживания, выбирает активные действия. Она ищет возможность собственными силами решить проблему, порождающую у него ощущение несправедливости. Но вера в собственные силы натыкается на искусственные барьеры - культурные традиции, религиозные ограничения, политический режим. Человек ищет выхода для собственного недовольства, однако не находит его в рамках существующей системы. Социальные лифты отсутствуют, либо не работают. Пути для законного участия во власти заблокированы экономическими или политическими ограничениями. Не существует доступных человеку путей приобщиться к принятию общественно важных решений.

"С нами были не только люди без образования. С нами были врачи, медицинские сестры. Они так же оставляли (свои страны - прим. автора) потому что они верили в то, что существует что-то лучше этого общества", - из интервью Майкла Делафортри, гражданина Бельгии, который воевал в Сирии на стороне Исламского государства

Второй этаж. На этом этапе человек начинает искать "врагов", ответ на вопрос кто виноват. В этих поисках ему могут помочь радикальные политические агитаторы и проповедники. В обмен на гнев и готовность действовать они предлагают человеку простую картину мира, которая объясняет причины сложившейся ситуации. Идеология дает простой до примитивности образ врага, борьба против которого и является решением проблемы. В процессе обращения личный контакт с пропагандистом не обязателен. Социальные сети и Интернет в режиме 24 на 7 предлагают человеку все возможные варианты ответов на любой вопрос. Современный человек радикализируется в режиме онлайн.

Третий этаж. Поняв, кто виноват, человек начинает искать ответы на вопрос что делать. Он еще не готов на насильственные действия, однако моральное право террористов на это он уже признает. Существующие террористические организации предлагают человеку готовые модели и примеры того, как бороться против "врагов". Именно на этом этапе человек делает внутренний выбор в пользу насилия.

Четвертый этаж. Зная кто виноват и что делать, человек начинает искать поддержки. Он готов вступить в ряды террористов. Макс Абрамс, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэндфордского университета утверждает, что решение присоединиться к террористам диктуется поиском человеком "социальной солидарности". Наличие знакомых в организации, желание развивать социальные связи, попытки таким образом преодолеть отчуждение формируют психологическую привлекательность террористов для социально отчужденного человека, которому террористы предлагают свою помощь, позиционируя себя как:

- единственную возможную альтернативу существующей системе;

- эффективный инструмент для личной мести и возмездия более сильному, чем сам человек, противнику, которым чаще всего является государство;

- привлекательный образ агрессивной, жестокой к врагам силы.

На этом этапе пространство вариантов для человека максимально сужаются, фактически обрекая его на дальнейшее движение на встречу терроризму.

Пятый этаж. На верхнем этаже лестницы радикализации человек уже готов лично принять участие в теракте. Он становится террористом.

На каждом этапе человек сохраняет возможность отказаться от избранного пути, повернуть назад. Некоторые не доходят до последней ступеньки, оставаясь сторонниками или простыми членами террористической организации, которые выполняют административную работу, не участвуя в терактах. Метафора Мохаддама демонстрирует последовательность процесса радикализации и предлагает возможные варианты того, как противодействовать этому процессу.

Как противодействовать

Лучший вариант - это профилактика. Это актуально не только для хронических заболеваний, но и для такой опасной социальной болезни как терроризм. Как утверждает Мохаддам, стратегия идентификации и ликвидации отдельных террористов является чрезвычайно дорогой и контрпродуктивной, поскольку до тех пор, пока условия на самой низкой ступени остаются неизменными, каждый ликвидированный террорист быстро заменяется другими. То есть пока ситуация, которая провоцирует недовольство актуальна, механизм радикализации будет работать бесперебойно, плодя новых террористов. Решать проблему нужно в самом начале, на нулевом этаже "лестницы радикализации".

Не менее важным является борьба с идеологией террористов. Как утверждает профессор Университета Джорджа Вашингтона, бывший глава специального отдела в ЦРУ Джерольд Пост, борьба с терроризмом это в первую очередь психологическая война. В этой войне ракеты и бомбы неэффективны. Пост предлагает четыре основных направления борьбы с терроризмом.

- отводить людей от рассмотрения возможности присоединиться к террористам. В первую очередь через создание открытой системы участия во власти и принятии общественно важных решений для активных, готовых защищать свои интересы и позицию граждан.

- провоцировать борьбу между террористами. Как правило террористические организации оперируют на ограниченной территории и имеют ограниченный ресурс. Конкуренция за этот ресурс ослабит террористов и посеет раздор между ними, что позволит третьей стороне использовать такой конфликт в собственных интересах.

- максимально облегчить выход человека из рядов террористов. Амнистия, агитация, программы дерадикализации, все это может способствовать решению членов террористических групп на выход из организации. А в сочетании с успешными силовыми действиями и пропагандой обреченности борьбы террористов это создаст условия для развала организации.

- снизить поддержку группы среди ее целевых аудиторий и делегитимизировать лидера террористов. Террористы меньше зависят от поддержки населения чем, например, повстанцы или партизаны. Однако и для террористов поддержка целевых групп важна, особенно для так называемых "террористических полугосударств" вроде Исламского государства. Не имея такой поддержки, они ограничены в ресурсах, в первую очередь в людях, которые пополнят ряды организации. Отдельно стоит вести компанию по разоблачению истинной мотивации, особенностей поведения или взглядов лидеров организации. Нарушение лидером принятых в организации норм, особенно это касается религиозных террористов, подрывает авторитет руководителя и ослабляет саму организацию.

Вывод

В условиях современного нестабильного и опасного мира, на фоне войн, революций и природных катастроф человеку трудно оставаться спокойный и умеренным. Радикализация стала одним из возможных сценариев поведения современного человека, его ответом на несправедливость и жестокость окружающей его реальности. Терроризм - это необязательный, но обязательно опасный результат этого процесса. Избежать такого итога можно только через эффективные контрдействия, которые должны основываться на понимании логики процесса превращения гражданина в безжалостного палача.

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