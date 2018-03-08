Яд и взрывчатка. Как российские спецслужбы убивают за рубежом

Очередная циничная попытка покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб - и снова в Великобритании. На этот раз в качестве орудия для убийства отставного ГРУшника Сергея Скрипаля был выбран, предположительно, фентанил - опиоидный анальгетик сродни героину. Но в арсенале РФ, как показывает практика, немало других способов убить опасных информаторов и просто неугодных Кремлю людей. Палитра кремлевских ядов достаточно разнообразна - от радиоактивного полония-210 до диоксина и таллия. Или взрывчатка под дном автомобиля: способ, которым российские спецслужбы (в том числе благодаря недостаточному покрытию камерами видеонаблюдения) активно пользуются в Украине. Именно так 27 июня 2017 года погиб сотрудник СБУ Юрий Возный , которого взорвали в авто в селе Ильиновка Донецкой области. И в тот же день, но уже в центре Киева, - командир подразделения спецназа Главного управления разведки Максим Шаповал . А в марте того же года - замначальника контрразведки управления СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш , один из самых результативных контрразведчиков в войне с Россией. В крайнем случае, можно четыре раза выстрелить в человека , который переходит в мост в нескольких десятках метров от Кремля. И так, что ни на одну камеру убийство не попадет. В каких громких преступлениях подозревают или прямо обвиняют российские спецслужбы - в материале LIGA.net .

В воскресенье, 4 марта, около 16:00 прохожие заметили необычную пару на лавочке возле торгового центра в британском городке Солсбери. Женщина сидела, опустив голову на плечо старшего мужчины, который в это время "безумными глазами смотрел в небо" и беспорядочно двигал руками. Со стороны казалось, что они пьяны или находятся под действием наркотиков, хотя внешний вид говорил об обратном. Прохожие вызвали врачей.

В больницу был срочно доставлен 66-летний Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который в 2006 году был осужден в России на 13 лет тюрьмы за государственную измену. Его обвиняли в шпионаже в пользу спецслужб Великобритании. В 2010 году его помиловали и в числе других обменяли на десятерых российских агентов, задержанных в США. Вторая пострадавшая, госпитализированная вместе с ним - 33-летняя дочь Юлия.

Место инцидента оцепили. Сотрудники экстренных служб в защитных костюмах обследовали близлежащие помещения и обеззаразили их. Скамейку, на которой сидели Скрипаль и девушка, накрыли желтой палаткой с тентом. По данным СМИ, на месте происшествия была найдена "субстанция неизвестного происхождения". Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что двое сотрудников служб экстренной помощи, которые работали на месте возможного отравления Скрипаля, тоже были доставлены в больницу. На данный момент под наблюдением врачей остается один из них.

Незадолго до отравления Скрипаль обращался в полицию из-за опасений за свою жизнь.

Экс-офицер ГРУ и его дочь находятся в критическом состоянии. Предполагается, что они могли быть отравлены фентанилом. Его также использовали для нейтрализации террористов при операции Норд-Ост в Москве, во время которой погибли 130 заложников.

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал происшествие "тревожным инцидентом" и сообщил, что Великобритания будет настаивать на продлении санкций против РФ: "Никакая попытка отнять жизнь невиновного человека на британской земле не будет безнаказанной".

Газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве и контрразведке Великобритании, сообщила, что первоначальные улики по делу свидетельствуют о "профинансированной государством попытке убийства", и эта версия сейчас рассматривается как основная.