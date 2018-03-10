В Калифорнии в доме ветеранов погибли трое заложников

После неуспешных переговоров со злоумышленником в доме обнаружили мертвым его самого и троих женщин

Вечером в пятницу, 9 марта, в доме ветеранов в Калифорнии мужчина захватил заложников. Троих женщин и его самого позже обнаружили мертвыми, сообщает CNN.



Пока не установлено, были ли это случайные женщины или они как-то связаны со злоумышленником. Женщины работали в Доме ветеранов, в котором оказывали поддержку военным с посттравматическим расстройством. Две недели назад злоумышленник тоже был так в качестве пациента.



Переговоры с вооруженным мужчиной длились несколько часов, но ни к чему не привели.

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