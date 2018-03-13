Первая в истории женщина-глава ЦРУ: 8 фактов о Джине Хэспел

В Вашингтоне прошел ряд кадровых перестановок, в том числе - сменили главу ЦРУ. О Хэспел пишут разное, в частности, - обвиняют в участии в пытках

Сегодня, 13 марта, американский президент Дональд Трамп сделал сразу несколько кадровых перестановок. Уволив государственного секретаря Рекса Тиллерсона, он назначил на этот пост главу ЦРУ Майка Помпео. На место последнего сегодня же номинировали Джину Хэспел: она станет первой женщиной в истории, возглавившей Центральное разведывательное управление. За назначение Хэспел, как и за утверждение Помпео в новой должности, еще должен проголосовать Сенат, однако, как пишут американские СМИ, это уже решенный вопрос.

Самое интересное о кадровой перестановке в Вашингтоне и о новой главе американской разведки - в обзоре LIGA.net.

Послужной список

61-летняя Хэспел работала в ЦРУ с 1985 года (с 29 лет). В последние годы она занимала пост руководителя Контртеррористическим центром ЦРУ, а с февраля 2017 - стала заместителем главы разведывательного управления.

Глава секретной тюрьмы

В 2002 году она, по данным издания The New York Times, руководила секретной тюрьмой разведки Глаз кошки в Таиланде, где содержались члены террористической группировки Аль-Каида. Подобные тюрьмы были созданы после терактов 11 сентября 2001 года.

Предварительные договоренности

CNN со ссылкой на источники сообщает, что о предстоящем назначении Помпео знал еще с декабря прошлого года. Предположительно, Хэспел также уведомили о будущем повышении.

"Темное прошлое"

В 2013 году, когда Хэспел претендовала на пост в тайной оперативной группе ЦРУ, сенатор от демократов Дайанн Фейнстейн заблокировала ее назначение в комитете разведки: причиной было названо якобы участие Хэспел в пытках.

Когда в феврале 2017 года Трамп назначил ее заместителем главы ЦРУ, отдельные члены комитета Сената по разведке призвали президента пересмотреть свое решение. Они высказали опасение в связи с тем, что на такой высокий пост назначили человека, причастного к уничтожению видеозаписей ЦРУ, на которых было запечатлено применение пыток во время допросов.

Сейчас некоторые СМИ предполагают, что "темное прошлое" агента ЦРУ может стать причиной недовольства ее назначением, в первую очередь, среди демократов.

Обвинения от Европейского центра



В 2017 году Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал генпрокурора Германии выдать ордер на арест Хэспел. Ее обвинили в пытках подозреваемых в терроризме. В частности, Хэспел обвиняли в пытках Абу Зубайды: в комиссии Сената США заявляли, что ему не давали спать, били головой о стену и закрывали в очень тесном помещении. Все это продолжалось в течение одного месяца.

"Образцовый офицер"

Несмотря на осуждение отдельных американских политиков, Хэспел, как пишут СМИ, пользовалась большим уважением при администрациях Буша и Обамы.

Помпео охарактеризовал свою бывшую подчиненную как "образцового офицера разведки", который обладает "сверхъестественной способностью добиться успеха и вдохновить окружающих".

Нынешний глава комитета Сената по разведке Ричард Бур заявил изданию USA Today, что "гордится ее работой и уверен, что комитет сохранит хорошие отношения с ЦРУ при ее руководстве".

Награды

Новая глава ЦРУ в прошлом была неоднократно награждена за службу. На ее счету награда от Джорда Буша-старшего за работу в контразведке, награда имени Джозефа Донована и медаль за заслуги. Хеспел также удостоена Президентской ранговой премией - высочайшей награды США за гражданскую службу.

О своем назначении и Трампе

"Признательна президенту Трампу за возможность", - сказала сегодня Хеспел. "Если мою кандидатуру утвердят (в Сенате - ред.), я с нетерпением жду возможности представить президенту Трампу выдающуюся разведывательную поддержку, которую он ждал в течение первого года пребывания на посту", - заявила она.

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