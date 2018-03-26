Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией

Беспрецедетная дипломатическая пощечина: 18 стран выслали более 130 дипломатов РФ в ответ на химическую атаку Москвы в Великобритании
Украина, США, Канада, Великобритания и 14 государств Евросоюза выдворяют российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля
и его дочери в Великобритании, что на Западе описывают как химическую атаку против Объединенного Королевства. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией. Подробности коротко - в материале LIGA.net
.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ.
4 марта в торговом центре британского Солсбери обнаружили
бывшего шпиона Сергея Скрипаля
и его дочь Юлию в критическом состоянии. Кроме них в инциденте пострадал
21 человек. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок
, которое было произведено в России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала
отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства".
КАК РАЗВИВАЛОСЬ.
США, Канада и 14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании. "Международная реакция наших союзников предстает в истории как наибольшее коллективное выдворение российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
.
К санкциям присоединилась Украина, объявив о намерении выслать 13 россиян. Президент Петр Порошенко
отметил, что речь идет "о тех немногих, кто еще не был выслан ранее". "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - подчеркнул глава государства. В МИД Украины LIGA.net
рассказали, что речь идет дипломатах и консулах, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. "Мы высылаем сотрудников посольства РФ, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному РФ в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
К этому моменту список стран, которые выслали или объявили о намерении выслать российских дипломатов и других лиц, выглядит так (131 человек):
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
- США: 48 сотрудников дипмиссии и 12 сотрудников миссии ООН
- Великобритания: 23 дипломата (покинули страну на прошлой неделе)
- Канада: четырех сотрудников посольства и генконсульства
- Украина: 13 дипломатов
- Франция: четырех дипломатов
- Польша: четырех дипломатов
- Эстония: военного атташе
- Литва: трех дипломатов, в том числе двух военных атташе
- Латвия: одного дипломата и сотрудника Аэрофлота
- Дания: двух дипломатов
- Италия: двух дипломатов
- Нидерланды: двух дипломатов
- Германия: четырех дипломатов
- Чехия: трех дипломатов
- Финляндия: одного дипломата
- Румыния: одного дипломата
- Хорватия: одного дипломата
- Швеция: одного дипломата
МИД Россиии назвал высылку своих сотрудников провокацией. "Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании", - заявили в РФ. Сегодня в Кремле также напомнили
, что вышлют из страны американских дипломатов в ответ на высылку США
60 сотрудников российской дипмиссии.
23 марта здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Правительство Великобритании ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые въезжают в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности". На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.
Лондон предупредил, что может заморозить российские государственные активы, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан, и готовит новые санкции. "Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - предупредила Мэй.
Президент Евросовета Дональд Туск
сегодня заявил о том, что в ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов. Президент Порошенко считает, что следующим шагом Запада может стать усиление персональных, финансовых и экономических санкций.
Происходящее - несомненно историческое событие, которое по значимости сравнимо с периодом начала Холодной войны Запада и СССР. Новым дипломатическим кризисом Москва начинает долгосрочный конфликт, который в перспективе может обойтись для нее дороже, чем санкции за развязанную российско-украинскую войну и оккупацию Крыма. Применение химоружия на территории Великобритании - переход, пожалуй, последней красной черты. Для Украины в условиях борьбы с Россией это серьезный плюс на внешней арене. Как минимум, можно не беспокоиться об угрозе ослабления санкций против РФ - в новых условиях Запад на это ни за что не пойдет. Скорее наоборот.
Читайте также: Высылка на 13 персон
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.