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Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией

26.03.2018 19:47
Беспрецедетная дипломатическая пощечина: 18 стран выслали более 130 дипломатов РФ в ответ на химическую атаку Москвы в Великобритании
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией
Владимир Путин (фото - скриншот видео)
Украина, США, Канада, Великобритания и 14 государств Евросоюза выдворяют российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, что на Западе описывают как химическую атаку против Объединенного Королевства. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией. Подробности коротко - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 4 марта в торговом центре британского Солсбери обнаружили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в критическом состоянии. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое было произведено в России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. США, Канада и 14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании. "Международная реакция наших союзников предстает в истории как наибольшее коллективное выдворение российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

К санкциям присоединилась Украина, объявив о намерении выслать 13 россиян. Президент Петр Порошенко отметил, что речь идет "о тех немногих, кто еще не был выслан ранее". "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - подчеркнул глава государства. В МИД Украины LIGA.net рассказали, что речь идет дипломатах и консулах, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. "Мы высылаем сотрудников посольства РФ, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному РФ в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

К этому моменту список стран, которые выслали или объявили о намерении выслать российских дипломатов и других лиц, выглядит так (131 человек): 

  • США: 48 сотрудников дипмиссии и 12 сотрудников миссии ООН
  • Великобритания: 23 дипломата (покинули страну на прошлой неделе)
  • Канада: четырех сотрудников посольства и генконсульства
  • Украина: 13 дипломатов
  • Франция: четырех дипломатов
  • Польша: четырех дипломатов
  • Эстония: военного атташе
  • Литва: трех дипломатов, в том числе двух военных атташе
  • Латвия: одного дипломата и сотрудника Аэрофлота
  • Дания: двух дипломатов
  • Италия: двух дипломатов
  • Нидерланды: двух дипломатов
  • Германия: четырех дипломатов
  • Чехия: трех дипломатов
  • Финляндия: одного дипломата
  • Румыния: одного дипломата
  • Хорватия: одного дипломата
  • Швеция: одного дипломата 
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. МИД Россиии назвал высылку своих сотрудников провокацией. "Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании", - заявили в РФ. Сегодня в Кремле также напомнили, что вышлют из страны американских дипломатов в ответ на высылку США 60 сотрудников российской дипмиссии. 

23 марта здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Правительство Великобритании ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые въезжают в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности". На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме. 

Лондон предупредил, что может заморозить российские государственные активы, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан, и готовит новые санкции. "Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - предупредила Мэй.

Президент Евросовета Дональд Туск сегодня заявил о том, что в ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов. Президент Порошенко считает, что следующим шагом Запада может стать усиление персональных, финансовых и экономических санкций.

Происходящее - несомненно историческое событие, которое по значимости сравнимо с периодом начала Холодной войны Запада и СССР. Новым дипломатическим кризисом Москва начинает долгосрочный конфликт, который в перспективе может обойтись для нее дороже, чем санкции за развязанную российско-украинскую войну и оккупацию Крыма. Применение химоружия на территории Великобритании - переход, пожалуй, последней красной черты. Для Украины в условиях борьбы с Россией это серьезный плюс на внешней арене. Как минимум, можно не беспокоиться об угрозе ослабления санкций против РФ - в новых условиях Запад на это ни за что не пойдет. Скорее наоборот.

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Светлана Несчетная ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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