Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией

Беспрецедетная дипломатическая пощечина: 18 стран выслали более 130 дипломатов РФ в ответ на химическую атаку Москвы в Великобритании









КАК РАЗВИВАЛОСЬ. США, Канада и 14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании. "Международная реакция наших союзников предстает в истории как наибольшее коллективное выдворение российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - заявил министр иностранных дел Великобритании США, Канада и 14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании. "Международная реакция наших союзников предстает в истории как наибольшее коллективное выдворение российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

К санкциям присоединилась Украина, объявив о намерении выслать 13 россиян. Президент Петр Порошенко отметил, что речь идет "о тех немногих, кто еще не был выслан ранее". "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - подчеркнул глава государства. В МИД Украины LIGA.net рассказали, что речь идет дипломатах и консулах, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. "Мы высылаем сотрудников посольства РФ, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному РФ в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.





К этому моменту список стран, которые выслали или объявили о намерении выслать российских дипломатов и других лиц, выглядит так (131 человек):





США: 48 сотрудников дипмиссии и 12 сотрудников миссии ООН



Великобритания: 23 дипломата (покинули страну на прошлой неделе)

Канада: четырех сотрудников посольства и генконсульства



Украина: 13 дипломатов

Франция: четырех дипломатов

Польша: четырех дипломатов

Эстония: военного атташе

Литва: трех дипломатов, в том числе двух военных атташе

Латвия: одного дипломата и сотрудника Аэрофлота

Дания: двух дипломатов

Италия: двух дипломатов

Нидерланды: двух дипломатов

Германия: четырех дипломатов

Чехия: трех дипломатов

Финляндия: одного дипломата

Румыния: одного дипломата

Хорватия: одного дипломата

Швеция: одного дипломата

Украина, США, Канада, Великобритания и 14 государств Евросоюза выдворяют российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, что на Западе описывают как химическую атаку против Объединенного Королевства. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией. Подробности коротко - в материале LIGA.net МИД Россиии назвал высылку своих сотрудников провокацией. "Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании", - заявили в РФ. Сегодня в Кремле также напомнили , что вышлют из страны американских дипломатов в ответ на высылку США 60 сотрудников российской дипмиссии.

23 марта здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Правительство Великобритании ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые въезжают в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности". На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.

Лондон предупредил, что может заморозить российские государственные активы, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан, и готовит новые санкции. "Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - предупредила Мэй.

Президент Евросовета Дональд Туск сегодня заявил о том, что в ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов. Президент Порошенко считает, что следующим шагом Запада может стать усиление персональных, финансовых и экономических санкций.



