Актер Эндрю Линкольн покинет "Ходячих мертвецов"

Эндрю Линкольн (фото - скриншот)

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Официального подтверждения от AMC по поводу ухода Линкольна еще не было

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Звезда сериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн планирует покинуть проект после девятого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В прошлом сезоне "Ходячих мертвецов" погиб Карл Граймс в исполнении Чендлера Риггса. Его смерть стала первым крупным отличием от оригинального комикса, взятого за основу "Ходячих мертвецов".

В сериале рассказывают о группе людей выживающих во время зомби-апокалипсиса, которых ведет бывший полицейский Рик Граймс.

Официального подтверждения от AMC по поводу ухода Линкольна еще не было.

Известно также, что Норману Ридусу увеличат зарплату до $20 млн и сделают ключевым героем сериала, так как его персонаж, Дэрил Диксон, является одним из самых любимых у зрителей.

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8 марта 2018 года голливудский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал выход пятой части кинофраншизы "Рэмбо", премьера которой запланирована на осень 2019 года.