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06.06.2018, 14:44

Актерам "Игры престолов" раздают самоуничтожающиеся сценарии

Актерам "Игры престолов" раздают самоуничтожающиеся сценарии - Фото
Фото: Game of Thrones/Facebook

Продюсеры последнего сезона саги боятся утечек информации о сюжете, поэтому сценарии у актеров не хранятся

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Актеры восьмого финального сезона сериала "Игра престолов" получают самоуничтожающиеся сценарии - так продюсеры пытаются не допустить утечку никаких деталей. Об этом сообщает Independent.

"Мы получаем сценарии, у нас они есть только в электронном формате - и потом они просто исчезают. Это как "Миссия невозможна"", - рассказал Николай Костер-Вальдау, исполнитель одной из главных ролей, Джейми Ланнистера. 

Телеканал HBO, который снимает сагу, ранее уже рассказывал о заключительном сезоне, что погибнет много персонажей, но финал не станет разочарованием.

Трансляция последнего сезона "Игры престолов" начнется в апреле 2019 года. Съемки должны закончиться в декабре 2018-го. 

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Теги: Игра престолов, сценарий, последний сезон
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