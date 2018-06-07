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07.06.2018, 12:00

Актриса "Звездных войн" удалила все фото в соцсети из-за травли

Актриса "Звездных войн" удалила все фото в соцсети из-за травли - Фото
Фото: twitter.com/dailykellymarie

Келли Мари Трэн столкнулась с насмешками и оскорблениями фанатов франшизы

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Актриса из фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" Келли Мари Трэн удалила все свои публикации из Instagram преследований и оскорблений со стороны фанатов франшизы. Об этом сообщает NME.

Трэн сыграла роль техника Сопротивления Роуз Тико, которая в конечном итоге спасла главного героя Финна (Джон Бойега) от смерти.

Отмечается, что актриса стала первой женщиной азиатского происхождения, которая заняла одну из ведущих ролей в саге.

В конце 2017 года она столкнулась с сексистскими и расистскими комментариями фанатов после ее появления в фильме.

Как заявляла сама Трэн, травля в сети продолжалась до сих пор. Обидчики насмехались с ее внешности и цвета кожи.

"Я все еще не верю, что это делаю. Мой персонаж Роуз не выдающийся пилот или джедай. Она сильна другим. Да, я играла в Звездных войнах, мне просто повезло увидеть, как снимают великие фильмы. Это было волшебно", - написала актриса, объясняя свой поступок.

Родители 29-летней Келли эмигрировали из Вьетнама. В США ее отец работал в сети Burger King, а мать - в похоронном бюро. Сама Трэн, до того как окончить Калифорнийский университет, продавала йогурты. Свои ранние годы она провела на прослушиваниях, снималась в сериалах. Роль Тико стала настоящим прорывом для актрисы и принесла ей популярность.

17 мая сообщалось, что следующим спин-оффом "Звездных войн" может стать фильм про Ландо Калриссиана. 

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Теги: Звездные войны: Последние джедаи, звездные войны
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