Apple снимет сериал по мотивам фильма "Бандиты во времени" - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Компания завершает сделку по покупке прав на адаптацию фильма 1981 года режиссера Терри Гиллиама

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Компания Apple завершает сделку по покупке прав на адаптацию фильма Терри Гиллиама "Бандиты во времени", чтобы создать по его мотивам по его мотивам сериал для стриминговой платформы Apple Music. Об этом сообщает THR.

Согласно сообщению, Гиллиам будет исполнительным продюсером. Производством сериала на правах сопродюсирования займутся компании Anonymous Content, Paramount Television и Media Rights Capital.

Премьера оригинальной версии "Бандитов во времени" состоялась в 1981 году. На фильм было потрачено 5 млн долл и только в США лента собрала 42 млн долл.

Сюжет "Бандитов во времени" рассказывает об 11-летнем Кевине, который однажды дома в шкафу обнаружил шестерых карликов – работников некого Верховного существа, которые украли у него карту с отметками всех пространственно-временных дыр. С помощью карты герои перемещаются по разным историческим эпохам, а Верховное существо преследует их.

Контент Apple будет расчитан на широкую аудиторию, в том на детей. В сериалах компании не будет эротики, насилия и ругательств.



На производство фильмов и сериалов Apple выделила около миллиарда долларов. Компания привлекла к своим проектам несколько именитых работников индустрии, в числе которых режиссер фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл и звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа.

Эксклюзивные сериалы будут включены в подписку на сервис Apple Music.

14 июня сообщалось, что права на экранизацию нового романа Стивена Кинга The Outsider приобрела компания Media Rights Capital.