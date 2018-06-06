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06.06.2018, 16:53

Atlas Weekend вошел в список лучших фестивалей мира в 2018 году

Atlas Weekend вошел в список лучших фестивалей мира в 2018 году - Фото
Фото: скриншот с видео

Британское издание Gigwise отметило "мощность" будущих вечеринок

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Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира в 2018 году. Рейтинг составило британское издание Gigwise.

Издание пишет, что фестивали из их списка предлагают гостям "все, от питания для гурманов до йоги, все это происходит в некоторых самых потрясающих локациях, которые могут предложить четыре стороны земного шара".

В список также попали такие фестивальные легенды как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).

Киевский фестиваль Atlas Weekend, который впервые прошел в 2015 году на Арт-заводе Платформа также попал в список из 39 рекомендованных к посещению музыкальных фестов.

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves настроят на алкогольный тон", - говорят авторы.

Британцы отметили, что "местные художники тоже мощные, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики".

2 июля российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил, что ему запретили въезд в Украину, и его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

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Теги: музыкальный фестиваль, Atlas Weekend, фестиваль, лучшие фестивали мира
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