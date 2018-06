Барабанщик Pantera Винни Пол умер в США

Винни Пол (фото - Facebook)

Найден мертвым сооснователь и барабанщик Pantera Винни Пол

В США найден мертвым известный барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как сооснователь и участник легендарной грув-метал-группы Pantera. Об этом группа сообщает у себя в Facebook.

Rolling Stone уточняет, что Винни Полу было 54 года.

Информации о причинах смерти пока нет.

Винни Пол и его брат Даймбэг Даррелл создали Pantera в 1981 году. За время существования группа четыре раза номинировалась на "Грэмми". До выхода альбома Cowboys From Hell команда играла в стиле глэм-метал. Однако характерное узнаваемое звучание музыка Pantera приобрела, вместе с изменившимся стилем, именно на этой пластинке.

Vulgar Display Of Power, вышедший в 1992 году, продолжил формирование стиля. Венцом творчества стал Far Beyond Driven - еще более тяжелый, более грув-металлический альбом, который увидел свет в начале 1994 года.

Распалась Pantera в 2003 году после ухода вокалиста Фила Ансельмо. Даймбэг Даррелл и Винни Пол создали группу Damageplan

Даррела убили в перестрелке в 2004 году - на концерте Damageplan.

19 июня в Майами убили рэпера XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой.

Вчера стало известно, что полиция арестовала подозреваемого Дедрика Уильямса.