Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 16:15

Барабанщик Pantera Винни Пол умер в США

Барабанщик Pantera Винни Пол умер в США - Фото
Винни Пол (фото - Facebook)

Найден мертвым сооснователь и барабанщик Pantera Винни Пол

Реклама
Реклама

В США найден мертвым известный барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как сооснователь и участник легендарной грув-метал-группы Pantera. Об этом группа сообщает у себя в Facebook.

Rolling Stone уточняет, что Винни Полу было 54 года.

Информации о причинах смерти пока нет.

Винни Пол и его брат Даймбэг Даррелл создали Pantera в 1981 году. За время существования группа четыре раза номинировалась на "Грэмми".  До выхода альбома Cowboys From Hell команда играла в стиле глэм-метал. Однако характерное узнаваемое звучание музыка Pantera приобрела, вместе с изменившимся стилем, именно на этой пластинке.

Vulgar Display Of Power, вышедший в 1992 году, продолжил формирование стиля. Венцом творчества стал Far Beyond Driven - еще более тяжелый, более грув-металлический альбом, который увидел свет в начале 1994 года.

Распалась Pantera в 2003 году после ухода вокалиста Фила Ансельмо. Даймбэг Даррелл и Винни Пол создали группу Damageplan

Даррела убили в перестрелке в 2004 году - на концерте Damageplan.

19 июня в Майами убили рэпера XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой.

Вчера стало известно, что полиция арестовала подозреваемого Дедрика Уильямса.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Pantera, Винни Пол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Укроборонпром представил новейшие разработки украинского ОПК
Транспорт Укроборонпром представил новейшие разработки украинского ОПК
В Стамбуле миллионы людей вышли поддержать оппонента Эрдогана
Мир В Стамбуле миллионы людей вышли поддержать оппонента Эрдогана
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 