Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Первую строчку рейтинга второй год подряд занимает музыкальная группа U2

Американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.

Так, заработала больше всего в музыкальной индустрии за прошлый год группа U2. Состояние музыкантов увеличилось на 54,4 млн долларов. Львиную долю прибыли (52 млн долларов) артистам принес гастрольный тур Joshua Tree Tour.

На втором месте в списке – американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов. Тройку лидеров замыкает метал-группа из Лос-Анджелеса Metallica, годовой заработок которой составил 43,2 млн долларов.

Топ-50 самых высокооплачиваемых музыкантов в 2017 году следующим образом:

1. U2 (54,4 млн долларов)

2. Гарт Брукс (52,2 млн)

3. Metallica (43,2 млн)

4. Бруно Марс (40,7 млн)

5. Эд Ширан (31,3 млн)

6. Lady Gaga (29,7 млн)

7. Билли Джоэл (29,2 млн)

8. Guns N' Roses (27,8 млн)

9. Роджер Уотерс (27,2 млн)

10. Coldplay (26,5 млн)

11. Tom Petty and the Heartbreakers (23,4 млн)

12. The Weeknd (23,3 млн)

13. Кендрик Ламар (21,7 млн)

14. Red Hot Chili Peppers (21,6 млн)

15. Люк Брян (21 млн)

16. Florida Georgia Line (20,9 млн)

17. Пол Маккартни (20,5 млн)

18. JAY-Z (19,8 млн)

19. Эрик Черч (19,4 млн)

20. Брюс Спрингстин (18,5 млн)

21. Крис Стэплтон (17,9 млн)

22. Dead & Company (17,6 млн)

23. Нил Даймонд (16,5 млн)

24. Trans-Siberian Orchestra (16,3 млн)

25. Джон Мэйер (16,24 млн)

26. Селин Дион (16,18 млн)

27. Future (15 млн)

28. Бон Джови (14,5 млн)

29. Imagine Dragons (14,4 млн)

30. Бритни Спирс (14,1 млн)

31. New Kids On The Block (13,478 млн)

32. Тим Макгро (13,475 млн)

33. Queen и Адам Ламберт (13,4 млн)

34. Zac Brown Band (13,1 млн)

35. J. Cole (12,9 млн)

36. Фэйт Хилл (12,5 млн)

37. Дрейк (12,1 млн)

38. Journey (11,7 млн)

39. Depeche Mode (11,64 млн)

40. Green Day (11,61 млн)

41. Элтон Джон (11,4 млн)

42. Ариана Гранде (11,36 млн)

43. Джанет Джексон (11,34 млн)

44. Twenty One Pilots (11 млн)

45. Сэм Хант (10,7 млн)

46. Крис Браун (9,8 млн)

47. Panic! at the Disco (9,4 млн)

48. Тейлор Свифт (9,3 млн)

49. Def Leppard (9,2 млн)

50. The Chainsmokers (9,1 млн)

