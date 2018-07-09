Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 09:30

Букеровская премия назвала "лучшую книгу" за последние 50 лет

Букеровская премия назвала "лучшую книгу" за последние 50 лет - Фото
Кадр из фильма "Английский пациент"

Золотую премию, по результатам голосования, вручили роману канадского писателя Майкла Ондатже

Реклама
Реклама

Золотую Букеровскую премию - специальную награду - получила книга Майкла Ондатже "Английский пациент". Об этом сообщает The New York Times.

Эту премию вручили за лучшую книгу за 50 лет существования премии. 

Глава фонда премии Хелена Кеннеди сказала, что "Английского пациента" отметили как значимую часть художественной, поэтической и философской литературы. 

Лучшую книгу выбирали общественным голосованием из пятерки, которую выбрало жюри. В пятерку лучших вошли еще "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли, "Волчий зал" Хиллари Ментел, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса и "В свободном государстве" Видиадхара Найпола.

"Английский пациент" получил Букеровскую премию в 1992 году. В 1996 году по роману был снят одноименный фильм. 

10 октября 2017 года в Великобритании Букеровскую премию получил Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо".

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Букеровская премия, Английский пациент, Майкл Ондатже
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В жанре кибербанк. Как деньги защищают от цифровых угроз
Технологии В жанре кибербанк. Как деньги защищают от цифровых угроз
В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone
Происшествия В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 