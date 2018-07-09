Букеровская премия назвала "лучшую книгу" за последние 50 лет

Кадр из фильма "Английский пациент"

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Золотую премию, по результатам голосования, вручили роману канадского писателя Майкла Ондатже

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Золотую Букеровскую премию - специальную награду - получила книга Майкла Ондатже "Английский пациент". Об этом сообщает The New York Times.

Эту премию вручили за лучшую книгу за 50 лет существования премии.

Глава фонда премии Хелена Кеннеди сказала, что "Английского пациента" отметили как значимую часть художественной, поэтической и философской литературы.

Лучшую книгу выбирали общественным голосованием из пятерки, которую выбрало жюри. В пятерку лучших вошли еще "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли, "Волчий зал" Хиллари Ментел, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса и "В свободном государстве" Видиадхара Найпола.

"Английский пациент" получил Букеровскую премию в 1992 году. В 1996 году по роману был снят одноименный фильм.

10 октября 2017 года в Великобритании Букеровскую премию получил Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо".