Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 17:02

Через два месяца после смерти похоронили диджея Avicii

Через два месяца после смерти похоронили диджея Avicii - Фото
Avicii Фото: gettyimages.com

Церемония похорон была закрытой, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники Avicii

Реклама
Реклама

Спустя два месяца после смерти в Стокгольме похоронили шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берлинга, известного под псевдонимом Avicii. Об этом сообщает The Daily Mail.

Церемония похорон была закрытой, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники Avicii.

20 апреля 2018 года Avicii был найден мертвым в Маскате, столице ближневосточного государства Оман. Официально о причинах его смерти ничего не сообщалось. Оманская полиция заявила об отсутствии в смерти диджея криминальной составляющей.

26 апреля семья Берглинга в своем заявлении дала понять, что диджей совершил самоубийство, поскольку "не мог дальше продолжать и хотел обрести покой".

Берглинг страдал от острого панкреатита, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. Он даже вынужден был отказаться от выступлений в 2016 году из-за плохого самочувствия.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Avicii, диджей, стокгольм, похороны, тим берлинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смерть диджея Avicii была самоубийством – СМИ
Общество Смерть диджея Avicii была самоубийством – СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 