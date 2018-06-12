Через два месяца после смерти похоронили диджея Avicii

Avicii Фото: gettyimages.com

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Церемония похорон была закрытой, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники Avicii

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Спустя два месяца после смерти в Стокгольме похоронили шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берлинга, известного под псевдонимом Avicii. Об этом сообщает The Daily Mail.

Церемония похорон была закрытой, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники Avicii.

20 апреля 2018 года Avicii был найден мертвым в Маскате, столице ближневосточного государства Оман. Официально о причинах его смерти ничего не сообщалось. Оманская полиция заявила об отсутствии в смерти диджея криминальной составляющей.

26 апреля семья Берглинга в своем заявлении дала понять, что диджей совершил самоубийство, поскольку "не мог дальше продолжать и хотел обрести покой".

Берглинг страдал от острого панкреатита, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. Он даже вынужден был отказаться от выступлений в 2016 году из-за плохого самочувствия.