Данилко: Верка представит новые песни и навсегда уйдет со сцены

Фото: instagram.com/v_serduchka

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Артист сообщил о завершении карьеры своего сценического образа

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Украинский певец Андрей Данилко объявил о завершении карьеры в образе Верки Сердючки. На следующий год артист запланировал всеукраинский прощальный тур, который станет последним в творческой деятельности Сердючки.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", — уточнил Данилко.

Последнее выступление перед гастролями состоится 13 июля в Одессе, сообщают Вести. На концерте Верка появится со своей сценической матерью и коллективом из 20 участников. Данилко уверяет, что очень соскучился по своим зрителям и предвкушает грандиозное шоу.

"Верка сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, она подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе", — уточнил артист.

Решение прекратить выступления Сердючки далось певцу нелегко. Однако он больше не хочет "концертных перегрузок", поэтому и решил закрыть свой главный проект.