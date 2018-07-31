День открытых дверей: музеи Киева объявили даты бесплатного входа

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Столичные музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей

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Жителей Киева и гостей столицы приглашают посетить музеи Киева в день открытых дверей, который проходит каждый месяц. Об этом сообщает портал Большой Киев.

Так, в августе зайти бесплатно в киевские музеи можно будет в такие даты:

1 августа

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

2 августа

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

14 августа

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

16 августа

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

26 августа

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

27 августа

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

29 августа

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

30 августа

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бульв. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

31 августа

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29);

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отмечается, что желательно заранее уточнять условия дня открытых дверей в конкретном музее, поскольку некоторые из них предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

28 июня стало известно, что музей Революции достоинства построят по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера. Результаты конкурса объявили на брифинге в Министерстве культуры.