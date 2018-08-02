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02.08.2018, 14:44

Детское Евровидение-2018: Украина участвует, но денег на него нет

Детское Евровидение-2018: Украина участвует, но денег на него нет - Фото
Фото: suspilne.media

Общественная телерадиокомпания решила, что участовать надо, поэтому ищет, как сэкономить и рассчитывает на дофинансирование

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Украина все таки примет участие в Детском Евровидении, несмотря на нехватку финансирования. Об этом сообщил UA:Общественное вещание

Национальная общественная телерадиокомпания решила провести отборочный этап онлайн и отказаться от телевизионной версии.

Для участия страны в конкурсе надо провести отбор и осенью надо внести взнос в Европейский вещательный союз. У НОТУ нет только денег, поэтому приняли решение сэкономить на отборе, чтобы все таки принять участие. 

Денег для обеспечения участия украинской делегации по-прежнему нет - НОТУ рассчитывает на дофинансирование. 

В песенном конкурсе Украина принимает участие с 2006 года. В начале июля в НОТУ заявили, что из-за недофинансирования страна впервые пропустил конкурс.

В ноябре 2018 года Евровидение пройдет в городе Минск, Беларусь.

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Теги: конкурс, онлайн, финансирование, отбор, детское евровидение
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