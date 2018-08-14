Disney показала первый кардр из киноверсии мультфильма "Мулан"

Фото: скриншот с видео

Студия Disney опубликовала первый кадр из киноверсии мультфильма "Мулан", вышедшего в 1998 году, и объявила о начале съемок фильма. Об этом пишет Buzzfeed News.

На фотографии запечатлена исполнительница главной роли в образе девушки-воина. Мулан играет китаянка Лю Ифэй. Характерная поза девушки повторяет позу из одноименного мультфильма.