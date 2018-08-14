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14.08.2018, 13:11

Disney показала первый кардр из киноверсии мультфильма "Мулан"

Disney показала первый кардр из киноверсии мультфильма "Мулан" - Фото
Фото: скриншот с видео

Американская премьера картины состоится в марте 2020 года

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Студия Disney опубликовала первый кадр из киноверсии мультфильма "Мулан", вышедшего в 1998 году, и объявила о начале съемок фильма. Об этом пишет Buzzfeed News.

На фотографии запечатлена исполнительница главной роли в образе девушки-воина. Мулан играет китаянка Лю Ифэй. Характерная поза девушки повторяет позу из одноименного мультфильма. 

Изображение: Disney, Stephen Tilley / Disney Enterprises

Киностудия официально объявила о старте съемок, которые будут проходить в Китае и Новой Зеландии. Режиссером фильма выступит Ники Каро. 

Сюжет "Мулан" основан на средневековой китайской поэме о женщине-воине Хуа Мулань, которая переодевшись в мужчину, отправляется с другими воинами в опасный поход.

18 июня кинотудия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года.

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Теги: съемки фильма, актриса, фильм, Disney, киностудия, мулан, Лю Ифэй
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