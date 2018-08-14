Disney показала первый кардр из киноверсии мультфильма "Мулан"

Студия Disney опубликовала первый кадр из киноверсии мультфильма "Мулан", вышедшего в 1998 году, и объявила о начале съемок фильма. Об этом пишет Buzzfeed News.
На фотографии запечатлена исполнительница главной роли в образе девушки-воина. Мулан играет китаянка Лю Ифэй. Характерная поза девушки повторяет позу из одноименного мультфильма.
Изображение: Disney, Stephen Tilley / Disney Enterprises
Киностудия официально объявила о старте съемок, которые будут проходить в Китае и Новой Зеландии. Режиссером фильма выступит Ники Каро.
Сюжет "Мулан" основан на средневековой китайской поэме о женщине-воине Хуа Мулань, которая переодевшись в мужчину, отправляется с другими воинами в опасный поход.
18 июня кинотудия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года.