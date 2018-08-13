Эминем бьет свой рекорд по скоростной читке: 123 слога за 12 с

Фото: instagram.com/jeremydeputat

commenthover

Речь идет о композиции "Majesty", которую на днях выпустила хип-хоп-исполнительница Ники Минаж, и в которой куплет "спел" знаменитый рэпер

Реклама

Реклама

Американский рэпер Эминем установил собственный рекорд по скорости читки: на 123 слога он затратил около 12 секунд. Об этом пишет музыкальный сайт Genius.

Речь идет о композиции "Majesty", которую на днях выпустила хип-хоп-исполнительница Ники Минаж. В этом треке, записанном совместно с Минаж и рэпером Labrinth, Эминем читает быстрее, чем в третьем куплете хита "Rap God": приблизительно по 10,3 слога в секунду.

"Rap God", однако, удерживает мировой рекорд Гиннесса, как трек с самым большим количеством слов - 1560.

Читайте также: В Майами расстреляли XXXTentacion: рэпер не выжил - видео

"Куплет" Эминема - в конце трека, замедленного в 1,5 раза: