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13.08.2018, 09:53

Эминем бьет свой рекорд по скоростной читке: 123 слога за 12 с

Эминем бьет свой рекорд по скоростной читке: 123 слога за 12 с - Фото
Фото: instagram.com/jeremydeputat

Речь идет о композиции "Majesty", которую на днях выпустила хип-хоп-исполнительница Ники Минаж, и в которой куплет "спел" знаменитый рэпер

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Американский рэпер Эминем установил собственный рекорд по скорости читки: на 123 слога он затратил около 12 секунд. Об этом пишет музыкальный сайт Genius.

Речь идет о композиции "Majesty", которую на днях выпустила хип-хоп-исполнительница Ники Минаж. В этом треке, записанном совместно с Минаж и рэпером Labrinth, Эминем читает быстрее, чем в третьем куплете хита "Rap God": приблизительно по 10,3 слога в секунду.

"Rap God", однако, удерживает мировой рекорд Гиннесса, как трек с самым большим количеством слов - 1560.

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"Куплет" Эминема - в конце трека, замедленного в 1,5 раза:

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Теги: рекорд, музыка, эминем, рэп, читка
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