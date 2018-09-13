Евровидение-2019: организаторы определились с городом конкурса

Иллюстрация: пресс-служба EBU

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Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финальный конкурс – 18 мая

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Международный песенный конкурс Евровидение в 2019 году состоится в Тель-Авиве. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил в Facebook исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд.

По его словам, из трех предложенных Израилем вариантов был выбран именно этот город на восточном побережье Средиземного моря.

Несколько стран намеревались бойкотировать конкурс, если бы он состоялся в столице - Иерусалиме.

Конкурс пройдет в Израиле из-за победы ее артистки Нетты Барзилай с песней "Toy" на Евровидении-2018 в Португалии.

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15 мая 2016 года украинская певица Джамала с песней 1944, посвященной депортации крымскотатарского народа, победила на песенном конкурсе Евровидение в Стокгольме.