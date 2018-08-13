Эйнштейн призывает больше двигаться: в Днепре создали яркий мурал

Фото: facebook.com/chistopoltsev

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В поселке Слобожанский под Днепром нарисовали масштабные граффити с Эйнштейном на велосипеде и девушкой на качелях

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В поселке Слобожанский под Днепром появился необычный мурал, который призывает днепрян любить жизнь и больше двигаться. Об этом рассказал бывший боец батальона Днепр-1 и волонтер Олег Чистопольцев в своем Facebook.

Мурал с нобелевским лауреатом по физике Альбертом Эйнштейном, который едет на велосипеде с "космическими" колесами, нарисован на стене высокоэтажного дома на улице Строителей, 16.

"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться", - гласит надпись на изображении.

Кроме этого, рядом, на улице Строителей, 18, появился и второй мурал – девушка на качелях, которые держатся на женской руке. Под рисунком с качелями размещена цитата украинской поэтессы Лины Костенко: "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".

Изображения размером превышают пятиэтажный дом.

В комментариях к посту Чистопольцев указал, что автор изображений подписывает себя псевдонимом ZDESROY.

8 августа сообщалось, что в Киеве торговцы арбузами испортили часть мурала на улице Тростянецкой в Харьковском массиве Киеве.