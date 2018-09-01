Гриневич сказала, когда напечатают учебники для школьников

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Через один-два месяца

Реклама

Реклама

Учебники, которые не успели напечатать к началу учебного года, для 1 класса будут готовы в конце сентября - начале октября, для 10-го - в начале ноября. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает Громадське.

Министр отметила, что в сентябре первоклассники преимущественно не будут работать с учебниками, потому что у них примерно месяц уйдет на период адаптации к новым условиям жизни.

Учащимся 10 класса министр образования предлагает пока воспользоваться электронными версиями учебников.

"Все можно загрузить в электронной библиотеке. Мы впервые ее сделали", - сказала Гриневич.

Насчет учебников для 5 класса, с которыми также были задержки, Гриневич сказала: "Большинство уже есть".

В целом МОН печатает 18,5 млн учебников для первого, пятого и десятого классов.

29 августа сообщалось, что в Украине сорваны сроки печати учебников - из-за этого уволят сотрудников Института модернизации содержания образования, который отвечает за процесс, а саму структуру реорганизуют.