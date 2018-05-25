Харви Вайнштейна арестовали по обвинению в изнасиловании – СМИ

Харви Вайнштейн Фото: gettyimages.com

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Вайнштейну инкриминируют изнасилование одной женщины и принуждение к оральному сексу - другой.

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что Вайнштейну инкриминируется изнасилование одной женщины и принуждение к оральному сексу - другой.

Прокуроры Манхэттена обвинят его в изнасиловании первой и третьей степени в одном случае и в сексуальном акте первой степени во втором случае, сказал источник.

Ожидается, что он появится сегодня в суде.

Согласно информации издания, залог для Вайнштейна будет установлен в размере 2 млн долларов.

Он также находится под следствием по обвинению в сексуальных преступлениях в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Недавно модельер Джорджина Чапман, жена Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа.