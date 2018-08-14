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14.08.2018, 10:54

"Как зернышко": в Японии нашли морских коньков-карликов - видео

"Как зернышко": в Японии нашли морских коньков-карликов - видео - Фото
Фото: Texas A&M University

"Они питаются планктоном, и они весьма активны, даже игривы. А в целом о них почти ничего неизвестно", - отмечают исследователи

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На юго-востоке Японии зоологи открыли новый вид морских коньков - Hippocampus japapigu, то есть "японская свинья". Такое название миниатюрное животное получило потому, что впервые его заметившим дайверам оно показалось похожим на поросенка, пишет ScienceAlert.

Ранее местные ныряльщики замечали "пигмейского" морского конька на глубинах 5-22 м на коралловых рифах, но научное описание он получил только недавно.

"Япония - глобальная "горячая точка" морского биоразнообразия, здесь нашли четыре вида по-настоящему миниатюрных морских коньков", - пишут в исследовании биологи Техасского университета.

Представители Hippocampus japapigu по размерам - примерно как зернышко риса, не более 15 мм в длину. Чтобы прятаться от хищников, животное это разноцветное и плоское: мимкрирует обрывки водорослей.

Так выглядят родственные "японцу" морские коньки:

Морской конек - сильно измененная в процессе эволюции рыба-игла. Они живут в тропических и субтропических морях, ведут малоподвижный образ жизни, прикрепляясь гибкими хвостами к стеблям растений и меняя окраску тела, полностью сливаясь с фоном. Интересная особенность заключается в том, что у них потомство вынашивает самец.

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Этот род находится на грани вымирания. В Красную книгу занесено 30 видов коньков из 32 известных науке.

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Теги: наука, видео, зоология, морской конек, пигмей
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