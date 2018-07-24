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24.07.2018, 15:20

Кинофестиваль в Одессе: победил фильм с другом боевика "Моторолы"

Кинофестиваль в Одессе: победил фильм с другом боевика "Моторолы" - Фото
Алина Насибуллина (фото - TUT.by)

На Одесском кинофестивале победила лента, где снялась российская актриса с мужем, которого называют "личным рэпером" ликвидированного "Моторолы"

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Гран-при Одесского кинофестиваля достался ленте "Хрусталь", где главную роль исполнила жена российского рэпера Хаски и сторонника террориста по кличке "Моторола", который воевал на стороне российско-оккупационных войск и был ликвидирован в Донбассе. Об этом рассказала Елена Балаба в своем Facebook.

Режиссером фильма "Хрусталь" выступила Дарья Жук из Беларуси, которая уже длительное время живет в США. Победителя определили путем зрительского голосования. Лента получит статуэтку Золотой Дюк и 10 тысяч евро.

Отмечается, что главную роль сыграла актриса российского МХАТа Алина Насибуллина, которая в 2017 году вышла замуж за Дмитрия Кузнецова (бурят по национальности, псевдоним Хаски - ред.), который известен тем, что записал трек на стихи пророссийского боевика "Моторолы", и также появился в массовке картины.

"Он писал песни для убийцы из Ростова - заправщика Моторолы, был у него в батальоне "Спарта", в ДАПе, дружит с идеологом рашизма Захаром Прилепиным", - написала Балаба. 

Дмитрий Кузнецов (Хаски) (фото - росСМИ)

Захар Прилепин и Дмитрий Кузнецов (фото - КП.ru)

Дмитрий Кузнецов (Хаски) и Алина Насибуллина (фото - росСМИ)

Алина Насибуллина (фото - БелТА)

Балаба пишет, что Хаски открыто симпатизировал контролируемым РФ боевикам. "Какое бы к нему (к "Мотороле" - ред.) не было отношение, нельзя отрицать, что это фигура, исторический персонаж, очень пассионарный", - заявил однажды рэпер в интервью.

СМИ сообщали, что во время боев за Донецкий аэропорт Кузнецов хотел стать членом возглавляемого "Моторолой" батальона "Спарта", который воевал против украинских военных.

16 октября 2016 года во временно оккупированном Донецке был ликвидирован один из главарей террористической группировки ДНР Арсений Павлов, известный под уголовной кличкой "Моторола".

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Теги: хаски, кинофестиваль, одесский кинофестиваль, рэпер хаски, дарья жук
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