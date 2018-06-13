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13.06.2018, 12:57

Клип ONUKA поборется за звание лучшего fashion-видео в Берлине

Клип ONUKA поборется за звание лучшего fashion-видео в Берлине - Фото
Фото: скриншот с видео

Клип украинской группы на песню Vidlik представлен на Berlin Fashion Film Festival

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Клип украинской музыкальной группы Onuka на песню Vidlik вошел в конкурсную программу Berlin Fashion Film Festival (BFFF). Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Видеоработа представлена сразу в четырех категориях: Лучшее музыкальное видео, Художник-постановщик, Стайлинг, Лучший новый артист.

За награды будут бороться 150 роликов, которые жюри отобрали из 985 работ.

Победителей объявят 12-13 июля.

Клип Vidlik из одноименного мини-альбома, который лидер группы Ната Жижченко посвятила Чернобылю, вышел в апреле 2016 года. Это первая совместная работа Onuka и украинского режиссера Анны Бурячковой.

"Прекрасно, когда работа украинской команды получает признание за пределами нашей страны. Найти себя в шорт-листе Berlin Fashion Film Festival  – признак того, что мы движемся в правильном направлении" – сказала Жижченко. 

В ноябре 2017 года группа ONUKA отказалась выступать с концертом в Праге вместе с российскими музыкантами. Украинцы выступили "сольно", сообщила Радио Свобода менеджер группы Екатерина Скурыдина.  

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Теги: Onuka, Berlin Fashion Film Festival, Vidlik
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