Концерт Бумбокс на админгранице с Крымом состоялся: фото

19 июля на административной границе с оккупированным Крымом, в непосредственной близости к КПВВ "Каланчак" украинская группа Бумбокс провела концерт. Об этом сообщает в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Музыканты и зрители требовали освободить из российских тюрем всех украинских политических заключенных. Основным лозунгом акции был - Free Sentsov, Free Crimea.
Сцена и усилители звука были расположены таким образом, чтобы жители оккупированной территории также могли услышать песни украинских исполнителей.
Послушать выступление Бумбокс пришли сотни зрителей с украинскими и крымско-татарскими флагами.
12 июля лидеру "Бумбокса" Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.
Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs