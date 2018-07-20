Концерт Бумбокс на админгранице с Крымом состоялся: фото

Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

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Основным лозунгом акции был - Free Sentsov, Free Crimea

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19 июля на административной границе с оккупированным Крымом, в непосредственной близости к КПВВ "Каланчак" украинская группа Бумбокс провела концерт. Об этом сообщает в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Музыканты и зрители требовали освободить из российских тюрем всех украинских политических заключенных. Основным лозунгом акции был - Free Sentsov, Free Crimea.

Сцена и усилители звука были расположены таким образом, чтобы жители оккупированной территории также могли услышать песни украинских исполнителей.

Послушать выступление Бумбокс пришли сотни зрителей с украинскими и крымско-татарскими флагами.

12 июля лидеру "Бумбокса" Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs