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20.07.2018, 22:07

Концерт Бумбокс на админгранице с Крымом состоялся: фото

Концерт Бумбокс на админгранице с Крымом состоялся: фото - Фото
Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Основным лозунгом акции был - Free Sentsov, Free Crimea

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19 июля на административной границе с оккупированным Крымом, в непосредственной близости к КПВВ "Каланчак" украинская группа Бумбокс провела концерт. Об этом сообщает в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Музыканты и зрители требовали освободить из российских тюрем всех украинских политических заключенных. Основным лозунгом акции был - Free Sentsov, Free Crimea.

Сцена и усилители звука были расположены таким образом, чтобы жители оккупированной территории также могли услышать песни украинских исполнителей.

Послушать выступление Бумбокс пришли сотни зрителей с украинскими и крымско-татарскими флагами.

12 июля лидеру "Бумбокса" Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова

Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

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Теги: политзаключенные, Олег Сенцов, Бумбокс
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