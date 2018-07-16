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16.07.2018, 10:42

Лучшие комедии 21 века: Rolling Stone представил свой рейтинг

Лучшие комедии 21 века: Rolling Stone представил свой рейтинг - Фото
Кадр из фильма "Победители шоу"

Журнал Rolling Stone выбрал 50 самых смешных кинокомедий, которые были сняты с начала века

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Кинокритики журнала Rolling Stone составили рейтинг 50 лучших комедий 21 века.

На первом месте - "Победители шоу" Кристофера Геста. На втором месте рейтинга - "В петле" Армандо Ианнуччи, а на третьем - "Девичник в Вегасе" Пола Фига. 

Завершают рейтинг фильмы "Фантастический мистер Фокс", "Американский психопат" и "Довольно слов".

Журнал в предисловии к рейтингу отметил, что было довольно сложно разделить места, потому что у каждого из 19 сценаристов, которые оценивали фильмы, были свои представления о том, что такое смешно. 

Журнал Rolling Stone уже составил топ-100 лучших песен с начала XXI века. Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love с альбома 2003 года Dangerously in Love.

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Теги: Rolling Stone, рейтинг, комедии
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