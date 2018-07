Лучшие комедии 21 века: Rolling Stone представил свой рейтинг

Кадр из фильма "Победители шоу"

commenthover

Журнал Rolling Stone выбрал 50 самых смешных кинокомедий, которые были сняты с начала века

Реклама

Реклама

Кинокритики журнала Rolling Stone составили рейтинг 50 лучших комедий 21 века.

На первом месте - "Победители шоу" Кристофера Геста. На втором месте рейтинга - "В петле" Армандо Ианнуччи, а на третьем - "Девичник в Вегасе" Пола Фига.

Завершают рейтинг фильмы "Фантастический мистер Фокс", "Американский психопат" и "Довольно слов".

Журнал в предисловии к рейтингу отметил, что было довольно сложно разделить места, потому что у каждого из 19 сценаристов, которые оценивали фильмы, были свои представления о том, что такое смешно.

Журнал Rolling Stone уже составил топ-100 лучших песен с начала XXI века. Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love с альбома 2003 года Dangerously in Love.

Читайте также: Букеровская премия назвала "лучшую книгу" за последние 50 лет