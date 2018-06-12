Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 17:21

На кинофестиваль в Мюнхене поедут два украинских фильма

На кинофестиваль в Мюнхене поедут два украинских фильма - Фото
Фото: скриншот видео

В кинопоказе примут участие картины Донбасс Сергея Лозницы и Вулкан Романа Бондарчука

Реклама
Реклама

В этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе International Independents сразу два украинских фильма. Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

На показ в Германию поедут дебютная работа режиссера Романа Бондарчука Вулкан и картина Сергея Лозницы Донбасс.

Ленту Вулкан также отобрали для участия в программе East of the West 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса А. Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

Мировая премьера фильма Донбасс открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard Каннского кинофестиваля, в рамках которой лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.

Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.

3 июня Украинский режиссер Сергей Лозница получил польскую премию Дракон драконов (пол. nagroda Smok Smoków) во время 58-го Краковского кинофестиваля. 

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: кинофестиваль, госкино, сергей лозница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Названы победители кинофестиваля Молодость в главных номинациях
Культура Названы победители кинофестиваля Молодость в главных номинациях
Украинский режиссер получил в Польше премию Дракон драконов
Общество Украинский режиссер получил в Польше премию Дракон драконов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 