На кинофестиваль в Мюнхене поедут два украинских фильма

Фото: скриншот видео

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В кинопоказе примут участие картины Донбасс Сергея Лозницы и Вулкан Романа Бондарчука

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В этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе International Independents сразу два украинских фильма. Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

На показ в Германию поедут дебютная работа режиссера Романа Бондарчука Вулкан и картина Сергея Лозницы Донбасс.

Ленту Вулкан также отобрали для участия в программе East of the West 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса А. Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

Мировая премьера фильма Донбасс открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard Каннского кинофестиваля, в рамках которой лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.

Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.

3 июня Украинский режиссер Сергей Лозница получил польскую премию Дракон драконов (пол. nagroda Smok Smoków) во время 58-го Краковского кинофестиваля.