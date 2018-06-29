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29.06.2018, 17:41

На кинофестивале в Карловых Варах покажут и три украинских фильма

На кинофестивале в Карловых Варах покажут и три украинских фильма - Фото
Фото: instagram.com/karlovyvarycz

В этом году в программу включено 180 полнометражных художественных и документальных фильмов, которые были от отобраны из 1800 конкурсных заявок

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В Карловых Варах (Чехия) в пятницу открывается 53 международный кинофестиваль, в программе которого, в частности, будут представлены три украинских фильма, передает Укринформ.

Жюри и зрителям будут представлены новые, 2018 года, картины "Донбасс" Сергея Лозницы (программа "Другой взгляд") и "Вулкан" Романа Бондарчука (программа “На восток от запада”), а также фильм 2014 года "Племя" Мирослава Слабошпицкого ("Люди по соседству").

Кинофестиваль пройдет в курортном городе западной Чехии с 29 июня по 7 июля 2018 года. Откроется он фильмом "Любовные похождения блондинки" (1965 г.) в память о режиссере Милоше Формане. Весь фестиваль посвящен этому знаменитому чешскому мастеру кино, ушедшему из жизни 13 апреля 2018 года.

Премия за вклад в кинематограф будет вручена автору фильма "Человек дождя" Барри Левинсону и чешскому актеру Яромиру Ганзлику.

В этом году в программу включено 180 полнометражных художественных и документальных фильмов, которые были от отобраны из 1800 конкурсных заявок.

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Теги: украинские фильмы, кинофестиваль, Карловы Вары
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