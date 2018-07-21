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21.07.2018, 11:57

На Одесском кинофестивале назвали лучший украинский фильм

На Одесском кинофестивале назвали лучший украинский фильм - Фото
Скриншот видео

По версии международной федерации кинопрессы, лучшей лентой был документальный фильм о жителях поселка Вилково в дельте Дуная

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На Одесском международном кинофестивале лучшим украинским полнометражным фильмом международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ назвала ленту "Дельта".

Это документальный фильм режиссера Александра Течинского. 

Главные герои ленты - жители Вилково, поселка в дельте Дуная, которые тяжело работают, косят камыш и мечтают поймать белугу, которая приплывает на нерест раз в год, но при этом рады такой жизни-борьбе. 

Девятый ОМКФ начался 13 июля и сегодня его последний день. На участие в международной программе подали 752 заявки из 95 стран.

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Теги: одесса, кинофестиваль, Дельта, омкф, ФИПРЕСС, лучший украинский фильм, Александр Течинский
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