На Одесском кинофестивале назвали лучший украинский фильм

Скриншот видео

commenthover

По версии международной федерации кинопрессы, лучшей лентой был документальный фильм о жителях поселка Вилково в дельте Дуная

Реклама

Реклама

На Одесском международном кинофестивале лучшим украинским полнометражным фильмом международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ назвала ленту "Дельта".

Это документальный фильм режиссера Александра Течинского.

Главные герои ленты - жители Вилково, поселка в дельте Дуная, которые тяжело работают, косят камыш и мечтают поймать белугу, которая приплывает на нерест раз в год, но при этом рады такой жизни-борьбе.

Девятый ОМКФ начался 13 июля и сегодня его последний день. На участие в международной программе подали 752 заявки из 95 стран.