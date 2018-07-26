Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 10:38

Hopper HQ назвал самую высокооплачиваемую звезду Instagram

Hopper HQ назвал самую высокооплачиваемую звезду Instagram - Фото
Фото: gettyimages

В рейтинг попали трое представителей семейства Кардашьян, певцы, актеры и футболисты

Реклама
Реклама

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в социальной сети Instagram.

На первом месте Instagram Rich List 2018 оказалась 20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста в аккаунте девушки придется заплатить до 1 миллион долларов. Кайли Дженнер обогнала в рейтингу свою сестру Ким Кардашьян, средняя стоимость рекламной публикации в аккаунте которой составляет 720 тысяч долларов. 

Певица Селена Гомес, которая возглавила рейтинг в 2017 году, оказалась на втором месте.

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:

  1. Кайли Дженнер, $1 миллион
  2. Селена Гомес, $800 тысяч
  3. Криштиану Роналду, $750 тысяч
  4. Ким Кардашьян, $720 тысяч
  5. Бейонсе, $700 тысяч
  6. Дуэйн Джонсон, $650 тысяч
  7. Джастин Бибер, $630 тысяч
  8. Неймар, $600 тысяч
  9. Лионель Месси, $500 тысяч
  10. Кендалл Дженнер, $500 тысяч

При составлении рейтинга сервис руководствовался открытыми данными о затратах брендов на рекламу в социальных сетях звезд.

Ранее американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.

 

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: популярные люди, рейтинг, топ-10, кайли дженнер, звезды, Ким Кардашьян
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Культура Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
В Киевской области найден гриб-гигант весом почти 18 кг - фото
Общество В Киевской области найден гриб-гигант весом почти 18 кг - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 