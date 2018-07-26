Hopper HQ назвал самую высокооплачиваемую звезду Instagram

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в социальной сети Instagram.
На первом месте Instagram Rich List 2018 оказалась 20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста в аккаунте девушки придется заплатить до 1 миллион долларов. Кайли Дженнер обогнала в рейтингу свою сестру Ким Кардашьян, средняя стоимость рекламной публикации в аккаунте которой составляет 720 тысяч долларов.
Певица Селена Гомес, которая возглавила рейтинг в 2017 году, оказалась на втором месте.
Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:
При составлении рейтинга сервис руководствовался открытыми данными о затратах брендов на рекламу в социальных сетях звезд.
Ранее американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.