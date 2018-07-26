Hopper HQ назвал самую высокооплачиваемую звезду Instagram

Фото: gettyimages

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В рейтинг попали трое представителей семейства Кардашьян, певцы, актеры и футболисты

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Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в социальной сети Instagram.

На первом месте Instagram Rich List 2018 оказалась 20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста в аккаунте девушки придется заплатить до 1 миллион долларов. Кайли Дженнер обогнала в рейтингу свою сестру Ким Кардашьян, средняя стоимость рекламной публикации в аккаунте которой составляет 720 тысяч долларов.

Певица Селена Гомес, которая возглавила рейтинг в 2017 году, оказалась на втором месте.

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:

Кайли Дженнер, $1 миллион Селена Гомес, $800 тысяч Криштиану Роналду, $750 тысяч Ким Кардашьян, $720 тысяч Бейонсе, $700 тысяч Дуэйн Джонсон, $650 тысяч Джастин Бибер, $630 тысяч Неймар, $600 тысяч Лионель Месси, $500 тысяч Кендалл Дженнер, $500 тысяч





При составлении рейтинга сервис руководствовался открытыми данными о затратах брендов на рекламу в социальных сетях звезд.

Ранее американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.